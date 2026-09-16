El ciclista francés sigue mejorando como deportista polivalente

Apenas unas horas después de que se anunciara la salida de otro corredor de su equipo, SD Worx-Protime reveló la llegada de la escaladora francesa Cédrine Kerbaol, que se incorporará a principios de la temporada 2027.

La escaladora francesa de 25 años, que pasó dos años en EF Education-Oatly, firmó un contrato de dos años con el equipo holandés con la esperanza de aumentar sus posibilidades de ganar carreras montañosas y montañosas, y el equipo la describió como el “refuerzo que estaba buscando”.

Si bien Kerbaol es una escaladora talentosa, también es una todoterreno talentosa, con una buena patada y una forma sólida en las contrarreloj. También es una corredora oportunista y agresiva, algo que SD Worx cree que coincide con su espíritu de carreras.

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“Cédrine es realmente un corredor según nuestro corazón, alguien que se atreve a correr y romper carreras”, dijo el director deportivo Danny Stam en un comunicado de prensa del equipo.

“En los últimos años, ha demostrado que ha alcanzado lo más alto del ciclismo femenino. Este año terminó sexta en la general en el Tour de Francia femenino y segunda en el Tour de Suiza. En prácticamente todas las carreras por etapas en las que participa, termina entre las 10 primeras. A sus 25 años, también estamos convencidos de que todavía puede llevar su ciclismo al siguiente nivel”.

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Kerbaol irrumpió en la conciencia pública mientras corría para Ceratizit WNT, donde descendió para ganar la etapa 6 del Tour de Francia Femmes avec Zwift 2024, la primera francesa en ganar una etapa de la carrera moderna. Su victoria en solitario en A Coruña durante la Vuelta España Femenina de este año, por delante de su futura compañera de equipo Lotte Kopecky, fue el ejemplo perfecto de su estilo agresivo, atacando tarde cuando el resto del grupo parecía resignado a un sprint grupal.

“Este parece el siguiente paso lógico en mi carrera”, dijo Kerbaol en el comunicado de prensa. “Cada equipo en el que he formado parte a lo largo de mi carrera ha coincidido cada vez más con mis ambiciones cada vez mayores. En el equipo SD Worx-Protime, encontré un equipo de ciclistas increíblemente fuertes.

“Lo que me atrajo inmediatamente fue el interés genuino de Danny Stam en cómo quiero abordar las cosas yo mismo y cómo el equipo puede apoyarme en esto. Me sentí escuchado de inmediato.

“Antes de tomar mi decisión, hablé con Anna van der Breggen. Ella ya ha tenido una carrera brillante y sabe exactamente cómo competir fuerte en la clasificación general. Su experiencia como corredora de la general me convenció de que este es el entorno adecuado para desarrollarme más como corredora de etapa.

“De hecho, todavía estoy en el comienzo de mi carrera. Podré aprender mucho de ella y del equipo para convertirme en una mejor corredora de etapas”.

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