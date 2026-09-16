El ciclista francés sigue mejorando como deportista polivalente

Apenas unas horas después de que se anunciara la salida de otro corredor de su equipo, SD Worx-Protime reveló la llegada de la escaladora francesa Cédrine Kerbaol, que se incorporará a principios de la temporada 2027.

La escaladora francesa de 25 años, que pasó dos años en EF Education-Oatly, firmó un contrato de dos años con el equipo holandés con la esperanza de aumentar sus posibilidades de ganar carreras montañosas y montañosas, y el equipo la describió como el “refuerzo que estaba buscando”.

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