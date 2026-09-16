La carrera comenzará con una etapa en Santiago de Compostela, ya que Galicia acoge por novena vez la salida de la Vuelta

Después de tres salidas en el extranjero en Lisboa, Turín y Mónaco, la etapa inaugural de la Vuelta a España 2027 hará que la carrera regrese a España, y la Gran Salida tendrá lugar en Santiago de Compostela, Galicia, el 4 de septiembre.

El anuncio se ha realizado en un breve acto previo a la etapa final de 2026, que arrancó en Carrefour Granada.

La carrera de 2027 comenzará con una etapa de ruta en Santiago de Compostela, que recientemente acogió una etapa de la Vuelta en 2021, cuando la carrera concluyó allí con una contrarreloj ganada por Primož Roglič.

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Adriano Malori, Oscar Freire y Alex Zülle también han ganado en Santiago de Compostela a lo largo de los años, mientras que la ciudad también ha aparecido en varias ediciones recientes de O Gran Camiño.

La salida de la Vuelta 2027 en Galicia está programada para coincidir con una de las fiestas religiosas más importantes de Galicia, el 'Año Xacobeo', que forma parte de una celebración especial de la Romería de Santiago de Compostela siete veces cada siglo.

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La Vuelta del próximo año comenzará el sábado 4 de septiembre y luego la carrera regresará a la capital española de Madrid para su final habitual el domingo 26 de septiembre.

Se espera que en 2028 la Vuelta tenga otro comienzo en el extranjero, esta vez en Cerdeña, Italia.

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