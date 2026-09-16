La carrera comenzará con una etapa en Santiago de Compostela, ya que Galicia acoge por novena vez la salida de la Vuelta

Después de tres salidas en el extranjero en Lisboa, Turín y Mónaco, la etapa inaugural de la Vuelta a España 2027 hará que la carrera regrese a España, y la Gran Salida tendrá lugar en Santiago de Compostela, Galicia, el 4 de septiembre.

El anuncio se ha realizado en un breve acto previo a la etapa final de 2026, que arrancó en Carrefour Granada.

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