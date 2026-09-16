12 años después de que Contador ganara la Vuelta, Mas será el próximo español en triunfar en la Gran Vuelta de su país.

El último ganador de la Vuelta a España, Alberto Contador, ha rendido homenaje al corredor que será su sucesor este domingo en Granada, cuando Enric Mas se encuentra a pocas horas de la victoria general en su Gran Vuelta de casa.

Contador consiguió la anterior victoria de España en la Vuelta en 2014, apenas unos meses después de romperse la tibia en el Tour de Francia, una carrera que parecía encaminada a ganar por tercera vez.

Tras su lesión, 'El Pistolero' se recuperó en casa, logrando un contundente triunfo por delante del corredor que dominó las Grandes Vueltas esa década, Chris Froome.

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La victoria de Mas se produce después de que el mejor corredor del mundo, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), tuviera que retirarse de la Vuelta tras caerse y romperse la clavícula en la etapa 8, cuando lideraba cómodamente la carrera y parecía dispuesto a mantener el primer puesto hasta la meta.

Sin embargo, como señaló Contador, Mas montó una sólida defensa del maillot rojo después de heredar el liderato cuando Pogačar se retiró, y después de cuatro podios en la Vuelta, su victoria es bien merecida.

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“Cuando tenemos corredores como (Jonas) Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y Pogačar en una Gran Vuelta, prácticamente lo bloquean”, dijo Contador. COMO. “Y eso es normal.

“Son corredores muy consistentes que no tienen días libres y, en ese sentido, limitan mucho las cosas.

“Pero hay toda una línea de corredores que quieren estar allí arriba en el siguiente puesto disponible, segundo en la general, y esta vez un liderato en el Gran Tour quedó 'vacante', y Enric aprovechó esa oportunidad.

“Eso no es un regalo, es gracias a su duro trabajo y su forma. Era el más fuerte”.

Aparte de su condición física, Contador argumentó que la capacidad de Mas para evitar distraerse con las redes sociales y el ruido externo fue un factor importante para mantenerse en la pista y mantener un agarre firme en general desde la etapa 8 hasta la meta en Granada.

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“Para conseguirlo (ganar la Vuelta), hay que mantenerse fuerte, creer en uno mismo y en las propias posibilidades, y despegarse de lo que dice la gente. Hoy en día es más fácil decirlo que hacerlo gracias a las redes sociales, pero Enric es un buen ejemplo de cómo conseguirlo”.

Mas está poniendo fin a una sequía de 11 años de victorias en Grandes Vueltas para España, y 12 años sin ningún triunfo español en la Vuelta a España, con diferencia la más larga de su historia, siendo la mayor brecha anterior la casi década entre la victoria de Angelino Soler en 1961 y la de Luis Ocaña en 1970.

“No esperaba que fuera tan largo porque en ese momento (2014) éramos parte de una generación que ganaba muchas carreras”, dijo Contador. “Si no era un corredor, era otro; éramos favoritos en los Mundiales y en las Grandes Vueltas, incluso en Clásicas, y habíamos ganado bastantes Tours (de Francia) en poco tiempo. Era normal pensar que continuaríamos con esa racha de éxitos”.

En cambio, ha pasado más de una década, y ha sido necesario que Mas, de 31 años y alguna vez visto como el heredero aparente de Contador, ponga fin a la larga ausencia de victorias en el Gran Tour español. Contador recordó que Mas había mostrado una promesa considerable cuando era un corredor joven, corriendo con la propia fundación de Contador antes de convertirse en profesional.

Como profesional novato en 2017, Mas también ayudó a Contador a ganar su última etapa de la Vuelta, en el Angliru, “y esto a pesar de que su (entonces) equipo le dijo que no lo hiciera”.

“Sabía que tenía clase y talento”, dijo Contador COMO. “Luego cada corredor evoluciona como lo hace, y en el caso de Enric fue muy rápido; quedó segundo en la Vuelta de 2018. Después, como no consiguió completar el trabajo (y ganar)… ya sabes cómo es este deporte. Parece que si no se gana, nada vale, y por eso, ganando esta Vuelta, el ciclismo le está yendo bien a Enric Mas”.