12 años después de que Contador ganara la Vuelta, Mas será el próximo español en triunfar en la Gran Vuelta de su país.

El último ganador de la Vuelta a España, Alberto Contador, ha rendido homenaje al corredor que será su sucesor este domingo en Granada, cuando Enric Mas se encuentra a pocas horas de la victoria general en su Gran Vuelta de casa.

Contador consiguió la anterior victoria de España en la Vuelta en 2014, apenas unos meses después de romperse la tibia en el Tour de Francia, una carrera que parecía encaminada a ganar por tercera vez.

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