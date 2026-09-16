El cambio de reglas en la etapa final en Granada se produce tras las negociaciones entre la CPA y los organizadores de la carrera.

Tras las conversaciones entre los organizadores de la Vuelta a España y la CPA, el sindicato que representa a los corredores, se neutralizará la última vuelta del último circuito de Granada en la etapa 21.

Los tiempos para la clasificación general se tomarán tras el cuarto de cinco pasos por la línea de meta. Se declarará un ganador de etapa después de la última vuelta.

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