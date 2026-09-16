El cambio de reglas en la etapa final en Granada se produce tras las negociaciones entre la CPA y los organizadores de la carrera.

Tras las conversaciones entre los organizadores de la Vuelta a España y la CPA, el sindicato que representa a los corredores, se neutralizará la última vuelta del último circuito de Granada en la etapa 21.

Los tiempos para la clasificación general se tomarán tras el cuarto de cinco pasos por la línea de meta. Se declarará un ganador de etapa después de la última vuelta.

En un comunicado, los organizadores Unipublic dijeron: “El organizador, de acuerdo con el Panel de Comisarios de la UCI, ha decidido neutralizar el tiempo para la clasificación general individual en la Etapa 21 a partir de la última vuelta local a 9,8 km antes de la meta”.

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“Los segundos de bonificación en la meta no se contarán. Los puntos para la clasificación general se seguirán otorgando en la meta”.

La medida se produce después de que surgieran preocupaciones sobre la seguridad del campo alrededor de Granada. La ruta está llena de caminos estrechos y sinuosos y las condiciones secas han hecho que el asfalto esté resbaladizo en algunos lugares.

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El ciclista belga Sander de Pestel, que participa en Decathlon-CMA CGM en apoyo del tercer clasificado, Felix Gall, expresó abiertamente su preocupación por el circuito final del sábado y dijo: “No es un circo”.

“No quisiera que Mas perdiera la Vuelta por una caída y luego no tuviera ninguna posibilidad de remontar”, dijo De Pestel. esporza . “Y no me gustaría que Roglič perdiera otra plaza por un pinchazo”.

“En las bajadas hay muchas curvas cerradas y las carreteras en el centro están extremadamente resbaladizas”, añadió De Pestel. “Si alguien sufre un accidente o un pinchazo a 40 kilómetros del final, es imposible regresar”, dijo De Pestel. “Es un circuito difícil y peligroso por el centro de Granada”.

Informes del periódico español. COMO sugirió que los organizadores de la Vuelta y los comisarios de la UCI se oponían inicialmente a cualquier neutralización, pero varios equipos insistieron en que los tiempos de clasificación general deberían tomarse antes de la línea de meta para hacer la carrera más segura.

El fallo sigue una tendencia de neutralizaciones de etapas de Grand Tour en los últimos años. También se ha neutralizado el nuevo recorrido alrededor de Montmartre, que ha cerrado el Tour de Francia en los dos últimos años. La etapa 15 del Giro de Italia de 2026 en Milán también se corrió sin que se tomaran los tiempos de la general al final.

Se espera que la ondulada etapa final en Granada favorezca a jugadores como Wout van Aert y Matthew Brennan (ambos Visma-Lease a Bike), ya que Enric Mas (Movistar) parece convertirse en el primer hombre español en ganar La Vuelta en 14 años.