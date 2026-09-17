El cuatro veces ganador del Tour de Francia le dice a My Bike lo cerca que estuvo de la muerte y que “no estaba en condiciones de hacer anuncios o hacer relaciones públicas”.

Chris Froome describió en detalle por primera vez las lesiones que sufrió en un accidente de entrenamiento en agosto de 2025 y abordó la confusión que rodea su retiro del deporte.

hablando con ciclismonoticiasel cuatro veces campeón del Tour de Francia reveló que “casi muere” en el accidente y que “casi da por sentado” que el público en general sabía que se había retirado.

En el momento del incidente, Chris Froome, de 40 años, estaba llegando al final de una carrera que lo había visto dominar Grandes Vueltas entre 2013 y 2018. Pero antes de que pudiera despedirse en sus propios términos, el accidente en la carrera de entrenamiento puso un aterrador punto final a su carrera y lo dejó en el hospital con lesiones que amenazaban su vida.

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Los informes iniciales describieron cómo Froome había sido llevado en helicóptero al hospital de Toulon, y en los días siguientes la gravedad del incidente comenzó a emerger, con la esposa de Froome, Michelle, describiendo cómo había sufrido una ruptura del pericardio, el saco que protege el corazón, así como muchas otras lesiones.

Dado que, en el momento del incidente, Froome estaba cerca del final de un contrato de cinco años con Israel-Premier Tech, estaba claro que el accidente también podría terminar con su carrera, aunque no llegó ninguna confirmación oficial hasta el Tour de Francia de este año, cuando se le preguntó a Froome sobre su estado en un evento de prensa de Skoda.

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“Un periodista me preguntó: '¿todavía tienes planes de competir?' Y yo estaba como, 'escucha, esto no es de ninguna manera un anuncio de retiro, pero déjame dejarlo absolutamente claro: no, ya no tengo ningún deseo de andar en bicicleta'. Estoy simplemente agradecido de estar vivo ahora”, dijo Froome, que hablaba con ciclismonoticias el fin de semana en un evento organizado por Ekoï, la marca que suministra ropa y cascos a su antiguo equipo, NSN Cycling.

“Casi me mato en la bicicleta, fueron meses de hospitalización y problemas médicos, y tuve que tomar medicamentos para tratar de recuperar mi salud nuevamente. En realidad, solo estaba tratando de arreglarme, de poder vivir una vida normal nuevamente, casi di por sentado que todos sabían que había dejado de hacerlo.

“Estuve literalmente en el hospital durante todo enero. Me estrellé en agosto. No estaba en condiciones de hacer anuncios o hacer relaciones públicas.

“Le dije a la gente cuando firmé mi contrato, dije 'este será mi último contrato', así que pensé que estaba muy claro para la gente, a pesar de que me estrellé antes de poder hacer un anuncio oficial de mi retiro”.

“Si la ambulancia no hubiera llegado tan rápido, no creo que estaría aquí hoy”

Aunque Froome no hizo comentarios sobre si habría sido físicamente capaz de seguir compitiendo después de sufrir lesiones tan catastróficas, los detalles son impactantes y algunos lectores pueden encontrar su descripción perturbadora.

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“Casi muero”, dijo Froome, su tono reflejaba la gravedad de la situación. “Mi pericardio estaba abierto, mi corazón estaba expuesto. Me rompí todas las costillas e implosionaron en mi cavidad torácica.

“Así que tengo placas de metal en cada una de mis costillas para mantener la caja torácica abierta nuevamente, porque toda la caja torácica básicamente colapsó, y las costillas causaron mucho daño al pulmón derecho, y una de las costillas abrió el pericardio.

“Así que literalmente me estaba desangrando. La ambulancia llegó allí, creo que siete u ocho minutos después de mi accidente, si no hubieran llegado tan rápido, no creo que estaría aquí hoy. Así que soy extremadamente, extremadamente afortunado”.

Una de las tareas del fin de semana de Froome con Ekoï era montar en bicicleta, pero pasó mucho tiempo después de su caída antes de que pudiera volver a salir.

“Me subí a la bicicleta literalmente solo para dar una vuelta, creo que fue en algún momento de diciembre, pero tuve una infección alrededor de algunas de las placas de metal que me pusieron en las costillas, y tuve que volver a operarme y colocarme más tubos en los pulmones”, dijo.

“En realidad, recién a finales de enero y febrero volví a hacerlo. Poco a poco, solo socialmente ahora, simplemente saliendo, solo para aclarar la cabeza y salir con amigos y pasar un buen rato en la bicicleta”.

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