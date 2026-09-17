El cuatro veces ganador del Tour de Francia le dice a My Bike lo cerca que estuvo de la muerte y que “no estaba en condiciones de hacer anuncios o hacer relaciones públicas”.

Chris Froome describió en detalle por primera vez las lesiones que sufrió en un accidente de entrenamiento en agosto de 2025 y abordó la confusión que rodea su retiro del deporte.

hablando con ciclismonoticiasel cuatro veces campeón del Tour de Francia reveló que “casi muere” en el accidente y que “casi da por sentado” que el público en general sabía que se había retirado.

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