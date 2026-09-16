Gregor Mülhlberger también se une al equipo alemán después de competir con Gall en Decathlon CMA CGM

Lidl-Trek ha anunciado el fichaje del talentoso escalador y corredor de la general Felix Gall para 2027, en lo que supone un gran impulso para sus aspiraciones de Gran Vuelta para la próxima temporada y más allá.

El joven de 28 años acaba de completar la Vuelta a España, donde terminó tercero y logró su segundo podio en un Gran Tour de 2026 después de terminar segundo en el Giro de Italia en mayo detrás de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). También ganó una de las principales carreras por etapas españolas, la Vuelta a Burgos, este verano.

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