Gregor Mülhlberger también se une al equipo alemán después de competir con Gall en Decathlon CMA CGM

Lidl-Trek ha anunciado el fichaje del talentoso escalador y corredor de la general Felix Gall para 2027, en lo que supone un gran impulso para sus aspiraciones de Gran Vuelta para la próxima temporada y más allá.

El joven de 28 años acaba de completar la Vuelta a España, donde terminó tercero y logró su segundo podio en un Gran Tour de 2026 después de terminar segundo en el Giro de Italia en mayo detrás de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). También ganó una de las principales carreras por etapas españolas, la Vuelta a Burgos, este verano.

Lidl-Trek también anunció que a Gall se unirá el próximo año su compatriota y amigo austriaco Gregor Mühlberger, de 32 años. Ambos corredores están actualmente con el equipo francés WorldTour Decathlon CMA CGM.

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Una de las historias de transferencias clave de 2026, Gall firmó un contrato de tres años hasta finales de 2029, mientras que Mühlberger firmó por dos años, hasta finales de 2028.

Quinto en el Tour de Francia en 2025 y ganador de la etapa de alta montaña más dura en la misma carrera en el Col de la Loze en 2023, el doble podio de Gall en el Gran Tour esta temporada le ha permitido dar un gran paso adelante en términos de consistencia en la general.

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Su llegada a Lidl-Trek hará que el equipo se sume a un fuerte grupo de corredores de la general, incluido Juan Ayuso, ex finalista del podio de la Vuelta, y Mattias Skjelmose. Sin embargo, se ha informado sobre Subpila de Daniel Benson que Tao Geoghegan Hart, ganador del Giro de Italia en 2020, probablemente dejará Lidl-Trek a finales de año.

El propio Mühlberger tiene algunos resultados notables en la general, ocupando el puesto 15 en el Giro de Italia y luego ganando su carrera de casa, el Tour de Austria, en julio. Formó parte del equipo de apoyo de Gall en la Vuelta, brindando un apoyo notable en la etapa crucial a Aitana, pero luego se estrelló en la etapa 13, mientras terminaba noveno en la general.

“Felix realmente ha crecido en su papel como líder de la general, y ha sido emocionante verlo dar un paso más cada temporada”, dijo el CEO de Lidl-Trek, Andy Schleck, en un comunicado de prensa anunciando el doble fichaje.

“Desde su avance en el Tour de Francia en 2023, ha seguido desarrollando su consistencia, confianza y capacidad para rendir al más alto nivel durante tres exigentes semanas. En 2026, Félix ha demostrado que pertenece a los mejores, estableciéndose como un auténtico aspirante al podio del Gran Tour. Pero creemos que todavía hay mucho más por venir”.

“Gregor aportará una gran experiencia al equipo durante los próximos dos años, pero lo más importante es que aporta las cualidades que todo equipo valora: lealtad, compromiso y voluntad de darlo todo por quienes lo rodean.

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El propio Gall dijo tras subir al podio de la Vuelta que cree que el siguiente paso lógico para él sería intentar ganar una Gran Vuelta, pero advirtió que de ninguna manera era un hecho y lo consideró un gran paso. Señaló que Enric Mas (Movistar), ganador de la Vuelta, había necesitado cuatro podios antes de ganarla definitivamente.

Profesional desde 2020, primero con Sunweb (ahora Picnic PostNL) y luego con Decathlon desde 2022, el ex campeón del mundo junior en ruta afirmó en el mismo comunicado de prensa en el que anunciaba su fichaje que “con Lidl-Trek comienza un nuevo capítulo en mi carrera como ciclista profesional”.

“Después de años maravillosos y el éxito que conllevaron, ha llegado el momento de dar el siguiente paso lógico. Los altos estándares de Lidl-Trek en todos los aspectos del ciclismo moderno se alinean perfectamente con mi propio objetivo de seguir desarrollándome de la mejor manera posible”.