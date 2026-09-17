Amber Kraak ocupará el lugar de Bredewold en la selección holandesa rumbo a Montreal 2026

La ciclista holandesa Mischa Bredewold ha expresado su decepción por verse obligada a renunciar a su participación en el Campeonato Mundial de Ruta después de lesionarse en el Faun Tour Femmes la semana pasada.

Bredewold participaba en la carrera de cuatro días en la región francesa de Ardèche cuando se estrelló en la primera etapa, sufriendo una fractura menor en la pelvis y una lesión en el codo. Aunque logró volver a montar y terminar la etapa, 10 minutos detrás de la ganadora, una visita al hospital reveló las heridas.

Su compañera de equipo SD Worx-Protime, Mikayla Harvey, cayó en el mismo incidente, abandonó inmediatamente y desde entonces le diagnosticaron una conmoción cerebral.

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Si bien Bredewold se sometió a una cirugía exitosa por sus lesiones, la federación holandesa de ciclismo anunció que Amber Kraak ocupará su lugar en la línea de salida de Montreal.

“Fui al hospital después de un accidente en la gira de Ardèche para que me dieran algunos puntos, volví a casa con una fractura isquiopúbica (pélvica) y me operaron la herida del codo”, escribió Bredewold en una publicación de Instagram.

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“Giro inesperado de los acontecimientos y más allá de la decepción. Se avecinaban grandes objetivos con el Mundial de Montreal y el Mundial en pista de China, para los cuales ambos me sentía muy preparado”.

“Necesitaré algo de tiempo para procesar esta gran decepción y sanarme, afortunadamente mi buena forma me será útil para sentarme en el sofá. Tengo suerte de tener gente a mi alrededor cerca de mi corazón en un momento como este… Gracias a mis adorables compañeros de equipo. ¡¡¡Volveré!!!!! Confía en el proceso…”

Bredewold es un excelente todoterreno y habría demostrado ser un fuerte respaldo para el líder del equipo holandés, Demi Vollering, en la carrera mundial en ruta, que se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre en Montreal.

Bredewold comenzó su carrera en Parkhotel Valkenburg en 2021 y se unió a SD Worx dos años después y ha conseguido un total de 23 victorias. Aunque recientemente se perdió la oportunidad de ganar una cuarta edición consecutiva del Classic Lorient Agglomération y terminó segunda, 2026 ha sido otro buen año para la joven de 26 años.

Después de conseguir una etapa de La Vuelta Femenina, ganó el día inaugural en Itzulia Women, defendiendo tenazmente para ganar la general antes de lograr otra victoria de etapa en la Vuelta a Burgos Feminas.

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