Amber Kraak ocupará el lugar de Bredewold en la selección holandesa rumbo a Montreal 2026

La ciclista holandesa Mischa Bredewold ha expresado su decepción por verse obligada a renunciar a su participación en el Campeonato Mundial de Ruta después de lesionarse en el Faun Tour Femmes la semana pasada.

Bredewold participaba en la carrera de cuatro días en la región francesa de Ardèche cuando se estrelló en la primera etapa, sufriendo una fractura menor en la pelvis y una lesión en el codo. Aunque logró volver a montar y terminar la etapa, 10 minutos detrás de la ganadora, una visita al hospital reveló las heridas.

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