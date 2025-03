Ceramicspeed ovnis Drip es un lubricante de cadena que ha estado en el mercado durante varios años. Durante su vida, ha pasado por un par de revisiones oficiales, la última de las cuales fue hace aproximadamente dos años cuando nuevamente se redujo en precio, estaba sujeto a un cambio de marca y se dividió en 'todas las condiciones', 'interiores' y 'húmedas'. Miraré la versión de todas las condiciones aquí, que generalmente se ha considerado como uno de los lubricantes de goteo más rápidos y efectivos en el mercado durante algún tiempo.

El cuidado de la transmisión y cómo optimizar el funcionamiento de su cadena no es ningún secreto en estos días. Hay una serie de lubricantes de goteo y ceras calientes inmersivas en el mercado ahora, lo que significa que una cadena sucia y contaminada no tiene que ser una opción.

Los 'lubricantes de goteo' son lubricantes líquidos que podemos verter o, de hecho, salir de una botella en nuestras cadenas. Los lubricantes físicamente húmedos aumentan el riesgo de que los contaminantes se transporten en nuestro transmisión, pero los lubricantes de gerencia de cera, como el ovnis, todas las condiciones se secan, lo que realmente ayuda a minimizar esto y contribuye a una buena transmisión limpia y una cadena de carrera rápida.

Ovni goteo Todas las condiciones tienen un PVP de $ 24 / € 22 / £ 18.55 por una botella de 100 ml. He usado este lubricante de cadena para un buen bloque de conducción y ahora puedo reunir mi reseña. Dirígete a nuestra mejor guía de lubricación de cadena de bicicletas y las mejores guías de cera para la cadena de bicicletas para obtener más información y opciones.

La boquilla delgada facilita la aplicación, me gusta. No me atravesen demasiado, los lectores, esto fue para fines de demostración.

Diseño y estética

Ceramicspeed ovnis Drip Todas las condiciones están disponibles en tamaños de botella de 100 y 180 ml y tiene un precio de $ 24 / € 22 / £ 18.55 para la botella de 100 ml, que es lo que he estado usando. La punta estrecha de la botella es fácil de usar y le permite aplicar el lubricante con precisión y no desperdiciar ninguno, lo que me guste. También es biodegradable, no tóxico y sin PFAS, por lo que puede estar seguro de que no está usando nada horrible en su cadena.

Si ha invertido o usa un lubricante o cera de cadena premium, siempre es mejor comenzar con una nueva cadena, o dependiendo del uso que esté tan limpio como sea posible. Darle a una cadena sucia y sucia un matorral rápido o una explosión con un poco de desengrasante no lo cortará. Su cadena seguirá contaminada, y el rendimiento de la transmisión no será óptimo.

Ceramicspeed también vende un producto de desgrasador de transmisión que tiene las mismas credenciales verdes, a pesar de un olor un poco desagradable. He usado este producto, y ha sido un desgrasador efectivo para mí. Puede comprar un paquete de lubricante y desgrasador si desea invertir.

El goteo ovni todas las condiciones usa agua como base con partículas de cera dentro de ella. Una vez aplicado, el agua se evapora, y la cera líquida blanca se seca, proporcionando un recubrimiento de cadena protectora de baja fricción. No tengo una lista de ingredientes completos para la cera, pero este es el maquillaje, en términos generales.

Varios lubricantes en estos días vienen con sus propias instrucciones de aplicación, y este producto no es diferente. Ceramicspeed tiene un video fácil de seguir en su sitio web, que le muestra su método de aplicación recomendado. Es clave aplicar el día anterior para permitir que la cera se seque completamente y penetre los enlaces de la cadena. Así que tenga en cuenta esto en su programa de mantenimiento. Es fácil de olvidar y aplicar apresuradamente un lubricante antes de salir por la puerta.

Entiendo que las permutaciones más antiguas del lubricante eran sensibles a la temperatura, y la cera podía endurecerse un poco en el frío. La botella tiene un guisante adentro para ayudar a mezclar el lubricante si ha estado sentado por un tiempo, pero aplicarla a temperaturas más cálidas puede ayudar aún más al proceso.

El goteo ovni comienza blanco, pero se seca claro.

Actuación

Apliqué un goteo de ovnis todas las condiciones a una nueva cadena Shimano, que primero degradé. La grasa Shimano Factory no es un gran lubricante o recubrimiento para una cadena en uso, y es mejor limpiarla primero si comienza con una nueva cadena de esa marca. Comenzar con una cadena fresca y limpia tiene sentido para mí. Sé que no hay contaminación allí, golpearla con un buen lubricante o cera, y se siente genial saber que su cadena es limpia y rápida, especialmente cuando el jinete delantero tiene una transmisión que es un desastre aceitoso.

El lubricante de la botella es de color blanco, pero se seca claro. Como se mencionó, la boquilla de la botella hace que aplicarla una tarea fácil, y la prefiero al aplicador en la botella de lubricante de cadena Smoove. El lubricante se seca y mantuvo mi transmisión muy limpia, ordenada y corriendo en silencio durante un poco durante el período de reaplicación de 180 millas. Al pie de la letra, todo se sentía resbaladizo y rápido, y siempre quiero una transmisión seca y limpia, así que todo dijo que estaba muy feliz. Recomendaría errar por el lado de la precaución cuando se trata de volver a aplicar para estar seguro, pero no fue como una vez después de la marca de 180 millas, mi cadena comenzó a chirriar de inmediato.

Es importante sumergirse más y tratar de averiguar si se ha probado un lubricante para su rendimiento. Una mala elección podría parecer bien, pero contribuir al desgaste rápido de la transmisión. Ceramicspeed dedica mucho tiempo y esfuerzo a las pruebas y la fabricación de lubricantes de cadena y hay algunos resultados de las pruebas para ver en su sitio web.

Los expertos en pruebas de lubricantes de cadena independientes cero ciclismo de fricción también probaron una versión anterior del goteo de ovnis y descubrieron que se probó muy bien, cómodamente entre los mejores lubricantes de goteo en el mercado con tasas de desgaste muy bajas, por lo que puede estar seguro de que este es un excelente lubricante de goteo que ayudará a alargar su vida útil de los drivetrains si está comprando.

Si no tiene uno, usar una herramienta de controlador de desgaste de cadena también puede ayudarlo a monitorear el desgaste de la cadena y obtener un calibre de cómo su cadena está yendo a largo plazo. La herramienta de verificación de cadena Shimano TL-CN42 es un buen punto de partida.

La fricción cero observó problemas de penetración cero para el lubricante, lo cual es importante. Imagine aplicar una gota ordenada de un lubricante en cadena a cada enlace de cadena. Ese lubricante necesita llegar profundamente en sus enlaces de cadena para proporcionar protección y lubricación. Ceramicspeed ovnis Drip no tiene problemas aquí, en comparación con algunos productos que pueden luchar, esta es una buena noticia para el desgaste en cadena desde el principio.

Hablé con cero fricción sobre esta última versión y aprendí que Ceramicspeed ha actualizado la fórmula varias veces entre las dos últimas actualizaciones oficiales. Una versión anterior se probó muy bien con cero fricción, por lo que es bastante seguro asumir que el producto es aún mejor ahora.

También hay instrucciones claras en la parte posterior de la botella.

Valor

En términos de fijación de precios, este lubricante está a la par con muchos otros lubricantes de goteo en el mercado por una cantidad de 100 ml a $ 24 / € 22 / £ 18.55, por lo que es bastante asequible, ciertamente no es un producto que lo haga decir '¿cuánto?' Y se ha reducido en precio, lo cual es bastante inusual en estos días si me preguntas. Hay productos por ahí que son mucho más caros, como MUC-Off Ludicrous AF a $ 64.99 RRP o un gráfico negro absoluto 2.0. a $ 106.90 por 140 ml.

Los intervalos de reaplace recomendados son más cortos que algunos productos a 180 millas o 300 km; Esto podría ser una vez un fin de semana para algunos ciclistas, dependiendo del kilometraje y podría ser una opción de carrera o mejor día para algunos. Sin embargo, creo que es justo decir que el rendimiento será excelente para ese período.

El sitio web de la marca establece una diferencia de 8 ml u 8 gramos en peso por recubrimiento. Tomo que este 8 ml es una cantidad aproximada de la aplicación, por lo que podría estar buscando 12 aplicaciones por botella como máximo, o aproximadamente 2160 millas / 3,600 km de conducción.

Una cosa a tener en cuenta es que una o dos botellas de lubricante de cadena será más barata que reemplazar un cassette desgastado y una cadena y o amortiguadores en unos pocos miles de millas, algo que puede ocurrir con poca limpieza y una mala elección de lubricante de cadena.

Veredicto

Esta es una excelente opción a medida que avanzan los lubricantes de goteo, y el goteo de ovnis de Ceramicspeed en sus diversas formas ha sido un líder en esta área por un tiempo y la última fórmula de todas las condiciones parece basarse en esto.

El rendimiento es excelente, limpio, rápido y protector con bajas tasas de desgaste. Solo deberá decidir si los intervalos de reaplicación se adaptan a sus necesidades y conducción. Si está buscando un lubricante de goteo y quiere uno de los mejores, podría hacer mucho peor que usar esto.