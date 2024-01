El ciclista holandés aspira a ser seleccionado para el equipo del Tour de Francia en la Gran Salida local

La ex campeona mundial Chantal van den Broek-Blaak se unió a sus compañeras de SD Worx-Protime para la presentación de su equipo en Mechelen, Bélgica, marcando el final de su licencia de maternidad.

“Es realmente agradable estar de regreso”, dijo Van den Broek-Blaak en la presentación. “Parece que todo sigue igual. Estuve un año fuera y luego vuelves a un grupo y se siente igual, pero al mismo tiempo, todo ha cambiado para mí. Así que es un bonito desafío”.

Van den Broek-Blaak anunció su embarazo en la presentación del equipo del año pasado antes de quedarse fuera de la temporada para darle la bienvenida al mundo a su hija en mayo. Había considerado jubilarse en 2022, pero cambió de opinión cuando la política de baja por maternidad le permitió combinar formar una familia con otra temporada de carreras en 2024.

“Ahora tengo prioridades diferentes; eso no significa que no esté centrada en el ciclismo porque sigue siendo muy importante para mí. Pero cuando te conviertes en madre, hay una cosa más importante: mi vida ahora es totalmente diferente porque No sólo soy una atleta, también soy madre a tiempo completo”.

La mujer de 34 años puede tener prioridades diferentes, pero tiene las mismas ambiciones que antes de su partida, y su principal objetivo llega en agosto, cuando comience el Tour de Francia Femenino en los Países Bajos.

“Comienza en Rotterdam; de ahí vengo, y eso es muy especial para mí”, dijo, añadiendo que espera estar allí para impartir sus conocimientos y experiencia a los corredores más jóvenes del equipo, “luego, si va bien, También quiero ser parte del juego”.

Van den Broek-Blaak ganó el título mundial en 2017 y tiene cinco victorias en clásicas importantes en su palmarés: Tour de Flandes en 2020, Omloop Het Nieuwsblad en 2019, Amstel Gold Race en 2018 y Gent-Wevelgem y Ronde van Drenthe en 2016. y aspira a volver a ese nivel.

“Por supuesto que tengo expectativas, tengo objetivos porque, de lo contrario, ¿qué haré aquí? Pero mi mayor objetivo es volver a mi antiguo nivel. También necesito ser honesto, todavía no he llegado a ese punto. Y eso todavía necesita algo de tiempo. tiempo, pero veremos cómo va. Tal vez ya esté ahí al principio, y tal vez necesite unos meses más. Lo iré paso a paso.

“Está mejorando. No estoy donde quiero estar. Pude entrenar con las chicas por primera vez en diciembre y fue difícil. Pero en realidad ya pude seguir el entrenamiento y ahora el último campamento. fue aún mejor. Así que es difícil, pero creo que puedo regresar”.

Muchos nuevos padres luchan contra las noches de insomnio al cuidar a bebés inquietos, pero Van den Broek-Blaak dijo que eso no ha sido un problema. “Debo decir que tenemos una bebé muy tranquila. Es bastante buena, así que tenemos suerte”.