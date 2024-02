La realidad es que hay una enorme variedad de chaquetas increíbles disponibles y hay mucha superposición. A menudo, cuanto mejor sea una chaqueta, más servirá. Eso significa que cuanto más refine el Las mejores chaquetas de ciclismo de invierno. guía a los compradores, más difícil se vuelve. Vuelvo atrás y reemplazo piezas cuando encuentro algo mejor y cada vez es más difícil analizar pequeñas diferencias en los casos de uso. Sin embargo, incluso con toda esa competencia, PAS Normal ha logrado conseguir más de un lugar.

Como marca de ciclismo, PAS Normal es relativamente nueva y no tiene mucha herencia en la que apoyarse. Aún así, a pesar de existir solo desde 2014, la marca se ha ganado la reputación de estar a caballo entre el rendimiento y el estilo. Cada prenda de ropa PAS Normal que he probado ofrece colores elegantes y detalles de estilo bien pensados, además de un ajuste y rendimiento absolutamente perfectos. La elección de telas siempre está basada en la técnica y la alta calidad, y cuando hablé con el cofundador Karl-Oskar Olsen, habló tanto de su experiencia en moda como de ciclismo.

Teniendo esto en cuenta, PAS Normal es una de las marcas que reviso periódicamente en busca de nuevos productos. Este año noté que la marca tenía otra pieza de la misma línea Essential que el chaqueta escudo esencial que adoro absolutamente. Esa chaqueta y la chaqueta PAS Normal Essential Thermal tienen mucho en común pero también son opuestos complementarios. En lugar de una chaqueta rígida diseñada para usar en capas, la chaqueta térmica es una chaqueta softshell de una sola capa. Dependiendo de dónde vivas y de lo que hagas, es probable que necesites uno u otro. Ahora que he tenido algunos meses para descubrir las fortalezas y debilidades de la chaqueta PAS Normal Essential Thermal, estoy listo para desglosar los detalles. Si buscas una chaqueta increíblemente capaz, sigue leyendo para ver si esta es la opción adecuada para ti.

La cola larga y caída es perfecta con un ajuste de bicicleta agresivo.

Diseño y estética

Mientras trabajaba en este artículo revisé mi cobertura desde cuando PAS Normal abrió la primera tienda en EE.UU. . Quería asegurarme de que los nombres y los detalles fueran correctos, pero también encontré una línea que compara la marca con MAAP. Surgió de una conversación con el cofundador donde mencionó que, en comparación con MAAP, el estilo PAS Normal “es menos gráfico, más danés y la historia trata sobre el color”. Sin embargo, parece que vale la pena mencionarlo aquí nuevamente, ya que el color es una de las primeras cosas sobre las que quiero llamar su atención.

Al igual que otras prendas PAS Normal, la chaqueta PAS Normal Essential Thermal está disponible en varios colores. Las opciones, que incluyen Naranja quemado, Oliva, Negro, Azul oscuro y Rojo intenso, no son lo que llamarías brillantes. En cambio, los llamaría audaces. Rayan en lo terroso, pero no del todo, y no sólo son encantadores por sí solos, sino que todos se mezclan y combinan. Si tienes otra equipación PAS Normal, incluso de otras temporadas y años, todos los colores combinan. Tengo culottes azules de años anteriores y la chaqueta Burnt Orange que tengo funciona tan bien con ese color como con culottes negros de otras empresas.

La otra parte de esa frase del cofundador Karl-Oskar Olsen es menos profética. En ese momento estábamos hablando sólo de moda y tenía sentido hablar de MAAP, pero MAAP es una marca australiana. Si bien existen similitudes en la moda, PAS Normal es oriundo de Dinamarca, donde la ropa para el clima frío es mucho más importante. Una mejor comparación sería Assos.

Tanto Assos como PAS Normal son muy técnicos, provienen de climas fríos y fabrican algunas de las mejores chaquetas disponibles. Sin embargo, Assos ofrece menos opciones de chaquetas. La marca edita más sus ofertas y presenta una visión muy centrada, mientras que PAS Normal tiene enfoques tremendamente diferentes para el clima frío. Básicamente, lo que eso significa es que Assos se ha alejado de las prendas rígidas y también significa que la chaqueta PAS Normal Essential Thermal es un competidor directo.

Sin embargo, a diferencia de Assos, PAS Normal utiliza una amplia variedad de tejidos disponibles para otras empresas. Gran parte de lo que define a la chaqueta Essential Thermal es el material Polartec con el que está confeccionada. Aunque Polartec ha comenzado a ofrecer un nuevo Power Shield, PAS Normal sigue utilizando el antiguo Power Shield Pro. Lo menciono porque las convenciones de nomenclatura son confusas, pero no es una elección inusual.

Power Shield Pro es un tejido softshell que técnicamente se considera impermeable. Al igual que otras opciones de softshell, la mayor ventaja es la transpirabilidad y la sensación de contacto con la piel. Además, al igual que otras opciones de Polartec, este tejido está ampliamente disponible, pero eso no significa que se use mucho. Hay diferentes opciones de densidad disponibles y PAS Normal eligió la opción más pesada que jamás haya encontrado.

PAS Normal no solo eligió un peso inusual para el tejido Polartec, sino que la marca también se inclinó aún más por las propiedades del tejido a través de una confección y características inteligentes. Como otras chaquetas PAS Normal, la parte delantera es increíblemente corta. Tan corto que cuando estés de pie probablemente mostrará más parte del frente de tus baberos de lo que te gustaría. Ese frente corto se combina con una cola excepcionalmente larga y un brazo largo. Al final de los brazos hay un puño interno de vellón para ayudar a sellar con guantes y mantener fuera el viento y también encontrarás ese respaldo de vellón en los paneles frontales y en el cuello. En áreas como los brazos y la espalda que no tienen un respaldo de vellón, hay una textura gofrada que ayuda a mantener una barrera de aire y al mismo tiempo es más transpirable. Las costuras selladas también ayudan a sellar los elementos, al igual que una pesada solapa contra tormentas detrás de la cremallera unidireccional de dientes grandes. Las rejillas de ventilación con cremallera a ambos lados ayudan a que la chaqueta Essential Thermal se pueda utilizar en una amplia gama de temperaturas.

Actuación

Desde que escribí sobre la inminente desaparición de Shakedry, he recibido muchas preguntas sobre lo que viene después. Generalmente, la pregunta proviene de personas que buscan una solución muy sencilla para gestionar el clima. Shakedry permitía salir de casa con un maillot de manga larga y una chaqueta resistente al viento y al agua, a la vez que transpirable y que cabía en el bolsillo del maillot. Esa es mucha capacidad y hasta ahora no existe una alternativa directa.

En lugar de una solución única para todas las condiciones climáticas, debe pensar un poco más en cómo manejar lo que probablemente encontrará. Para algunas personas, la solución será un enfoque en capas con un caparazón capaz y capas apropiadas debajo. Para otros, una solución de una sola capa tendrá más sentido.

Si prefieres una solución de una sola capa, ahí es donde encaja la chaqueta PAS Normal Essential Thermal. El tejido denso y transpirable con brazos y cuello sellados es increíblemente cálido cuando se combina con la capa base adecuada. En diciembre salí con el Camiseta interior térmica de manga larga resistente al viento PAS Normal Studios a temperaturas justo por encima del punto de congelación. Estaba seco, pero me reuniría con un amigo temprano en un día frío que nunca hizo mucho calor. Los descensos fueron cuidadosos sabiendo que era probable que hubiera hielo negro y que las bicicletas debían mantenerse erguidas en las curvas. En un momento, mientras salíamos de un valle, comenté que el vapor de agua que podía ver escapar se estaba congelando al llegar al aire. A pesar de las bajas temperaturas, estaba cómodo.

También pasé tiempo usando esta chaqueta en temperaturas relativamente cálidas. Los días de principios de temporada que requerían mallas ligeras pero que podrían haber sido una oportunidad para el Castelli Perfetto Ros, mucho más ligero, no estaban fuera de su alcance. En días nublados cerca de 13 C / 55 F (o incluso un poco más cálidos), podría tomar una capa base de verano, dejar el cuello un poco abierto y abrir las aberturas laterales de la chaqueta Essential Thermal. Solo hay una cremallera principal de una sola dirección, por lo que no es necesario abrirla desde la parte inferior, pero la transpirabilidad del Polartec Power Shield hace que el tejido denso también funcione en temperaturas cálidas.

Para respaldar aún más el caso de uso de una sola capa, se encuentran excelentes bolsillos. Assos hace un mejor trabajo con la altura (prepárate para empezar a estirar los hombros), pero los tres bolsillos principales son altos, elásticos y tienen un orificio de drenaje. También hay un bolsillo para objetos de valor que no cabe en mi Google Pixel Pro 8, pero tiene soporte total en el interior para que no rebote si lo llenas con un teléfono un poco más pequeño. El espacio es bastante grande pero la abertura no recorre toda su longitud. El bolsillo del pecho, por otro lado, tiene una cremallera completa que coincide con la cremallera principal y puedo colocar mi teléfono allí sin problemas.

Por muy buena que sea esta chaqueta, tiene una debilidad. Dado el invierno excepcionalmente seco que está teniendo el noroeste del Pacífico, tuve que buscar lluvia específicamente para probar esto, pero no recomiendo que hagas lo mismo. Polartec Power Shield Pro es técnicamente impermeable, pero si planeas estar bajo una lluvia intensa durante un período de tiempo, no querrás usar esta chaqueta. La tela de la cara se saturará y, aunque el agua no pasará, el exterior húmedo acabará con la transpirabilidad. Necesitas un diferencial de humedad para que la transpirabilidad funcione y cuando el exterior esté mojado, desaparecerá y te empaparás desde el interior en poco tiempo. Está bien para períodos cortos, ya que se secará, pero la chaqueta Essential Shield es mejor bajo la lluvia y también lo son las chaquetas Assos.

Veredicto

La chaqueta PAS Normal Essential Thermal es una opción cara. No hay forma de evitarlo, pero también representa la forma más cara de abordar el arreglo de una chaqueta de invierno. Si buscas algo que cueste menos, elige una buena carcasa como la Pearl Izumi Ataque Wxb y agregue capas intermedias y capas base que coincidan con la calidez que necesita. En cambio, lo que ofrece PAS Normal es una opción de una sola capa que puede usar para temperaturas que cubren un invierno completo.

Un enfoque de una sola capa requiere una prenda más técnica y eso eleva el precio. PAS Normal utiliza un tejido de la marca Polartec de alta capacidad que es increíblemente eficiente para dejar escapar el aire caliente y húmedo y sentirse bien contra la piel. Luego, la marca combina ese tejido con una confección impecable, colores elegantes y bolsillos de calidad. Puedes usar esta chaqueta tanto al principio como al final de la temporada cuando hace más calor, pero también puedes cambiar tu capa base y usar la chaqueta térmica Essential cuando hace suficiente frío como para preocuparte por el hielo en la carretera.

La única advertencia a esta recomendación es que esta no es la chaqueta que deseas bajo la lluvia. Polartec podría citar cifras que van mucho más allá de lo que la mayoría de la gente consideraría técnicamente resistente al agua, pero eso es irrelevante en el uso. La tela de la cara se abruma con la lluvia sostenida y la transpirabilidad cae en picado, dejándote empapado desde el interior. Esto es menos pronunciado en climas más fríos, pero hay mejores opciones si lidia con la lluvia regularmente durante el invierno.