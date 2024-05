El velocista holandés vuelve a la forma después de un pinchazo lento que frenó su rendimiento en el día inaugural

A pesar de perder nuevamente la victoria de etapa ante Lorena Wiebes (SD Worx-Protime), Charlotte Kool (DSM-Firmenich PostNL) estaba de buen humor cuando se preparó para la entrevista posterior a la carrera en Maldon después de la etapa 2 de la RideLondon Classique. .

Su segundo puesto fue una mejora con respecto al quinto puesto de la etapa 1, donde se vio frenada por un pinchazo lento.

“Ayer tuve un pinchazo en los últimos quince kilómetros, lo descubrimos después de la meta y eso no era lo ideal. Hoy me sentí muy bien. Estoy muy feliz de que todo haya funcionado hoy y haya podido hacer un buen sprint. Al final, me quedé un poco encerrado en un momento, pero esto es todo lo que pude hacer”, dijo Kool.

El sábado fue una etapa rápida en la que no se dejó escapar ninguna pausa en todo el día. Con tres ascensiones a North Hill en Little Baddow, Kool, una velocista muy rápida, pero no al mismo nivel que Wiebes en las subidas, tenía mucho trabajo por delante.

Pfeiffer Georgi fue la más activa a la hora de repeler una serie de ataques y se asoció con Franziska Koch para llevar a Kool a la contienda al final.

“Lo hicieron muy bien. Sabía que necesitaba controlar el ritmo de la subida y entonces ellos siempre estaban a mi alrededor y podían ayudarme a regresar. En la final, Franzi (Koch) y Pfeiffer (Georgi) realmente lo lograron para colocarnos en la mejor posición posible, no hubo ningún momento en que estuve en la zona roja. Y luego podría hacer mi máximo esfuerzo en esta subida”, explicó Kool.

“Lo di todo después de que Franzi y Pfeiffer hicieran un gran avance en el final contundente”.

A lo largo de 142,6 km de colinas cortas y pronunciadas en la campiña inglesa, el equipo dsm-firmenich PostNL trabajó para mantener la posición al frente del pelotón, pero aun así sufrió varias caídas. Megan Jastrab se bajó de la bicicleta después de uno de los derrames y tuvo que retirarse.

Después de un quinto y un segundo puesto, Kool ahora espera con ansias la etapa 3 en Londres, con final en The Mall. Ganó la etapa el año pasado, aunque sin Wiebes en carrera, y esta temporada aún no ha superado a su rival en un sprint. No obstante, Kool es optimista sobre sus posibilidades.

“Creo que el último día me sentará mejor. Así que espero que mañana podamos volver a buscar la victoria”, finalizó.