“Necesito tomarme un descanso mental y reiniciarme”, dice el estadounidense después de cuatro años de regresar de una lesión

Chloé Dygert consideró retirarse de la carrera femenina de élite del Campeonato Mundial de Ruta UCI el sábado, pero con resolución y determinación, superó las dudas sobre su forma y una sorprendente medalla de plata fue una recompensa especial después de una temporada difícil.

Dygert luchó por volver al frente de la carrera varias veces en las dos últimas vueltas antes de darlo todo en el sprint de seis corredores. Ella pateó hacia la izquierda al mismo tiempo que la eventual ganadora Lotte Kopecky (Bélgica) iniciaba su sprint hacia la derecha, pero Dygert no tenía suficiente potencia para igualar a la campeona defensora.

“Antes de la carrera, definitivamente no esperaba esto, pero ahora que me llevo la plata, estoy un poco enojado porque no fue el oro, pero estoy feliz”, dijo Dygert a ciclismonoticias y otros medios de comunicación después de la carrera.

“Casi ni siquiera quería empezar hoy después de cómo ha ido mi año y cómo ha ido esta semana mentalmente para mí. Me siento muy bendecido de tener el apoyo que tengo en casa y aquí. Sin ellos, no Creo que habría empezado.”

Dygert es conocida por su mentalidad ganadora, pero admitió que otra temporada difícil la había perjudicado.

Sufrió una grave lesión en la pierna en el Campeonato Mundial Imola 2020 que requirió meses de recuperación y cirugías de seguimiento. También sufrió el virus de Epstein Barr y tuvo que someterse a una cirugía cardíaca para tratar un problema de taquicardia de larga data.

Dygert se estrelló durante la contrarreloj de los Juegos Olímpicos de París, pero aún así logró ganar una medalla de bronce, y se estrelló nuevamente durante la carrera de ruta femenina, pero ganó el título olímpico en la persecución por equipos femeninos la semana siguiente. Todo le ha pasado factura al estadounidense de 27 años.

“Esto no es una excusa, pero todo este año, realmente no sé por qué, pero de la forma en que normalmente puedo lastimarme – con mi potencia y mi entrenamiento – simplemente estoy mal físicamente”, admitió Dygert cuando le preguntaron ciclismonoticias.

“No estoy sacando la potencia que sé que puedo y debo en el entrenamiento. Estoy terminando mis esfuerzos y carreras y no puedo destrozarme, no puedo darme la vuelta”.

“No sé si es algún tipo de bloqueo mental después de los últimos cuatro años. He tenido todo este tiempo libre debido a una lesión, pero nunca he tenido tiempo libre porque cuando tomo un descanso, siempre es una lesión o inducida por enfermedad.

“Tal vez me esté alcanzando y necesito tomar un descanso mental y reiniciar, recargar y empezar a concentrarme en la próxima temporada”.

Dygert tal vez pueda comenzar la temporada baja sabiendo que lo dio todo en Zurich a pesar de las terribles condiciones.

“Lotte Kopecky es una de las mejores velocistas, ¿verdad? Ella es muy buena corriendo y yo no tanto”, admitió Dygert.

“En la cima de la última subida tuve que apostar porque Elisa (Longo Borghini) se fue y yo estaba detrás de Kopecky. Me quedé detrás de ella, esperando que ella se fuera. Sabía que había suficiente tiempo para hacerlo.

“Luego, en la final, fue simplemente el descenso para mí. Fui a mi ritmo y si lo entendí, lo entendí. Estoy muy agradecido por haberlo logrado.

“Ahora sólo tengo que trabajar en mi descenso. He tenido numerosas caídas simplemente por deslizarme y después de mi accidente, todavía hay miedo. No quiero admitirlo, pero lo hay.

“Es algo que tengo que superar. Estoy trabajando en ello, finalmente hemos ajustado la presión de mis neumáticos y espero que para el próximo año lo lograré”.