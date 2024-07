“Puedo sentarme aquí y rendirme o puedo continuar, eso es lo que voy a hacer”

Chloé Dygert ha confirmado que seguirá compitiendo en los Juegos Olímpicos de París 2024 a pesar de su accidente a alta velocidad en la contrarreloj del sábado.

La estadounidense, favorita para la medalla de oro, quedó a sólo cinco segundos de la eventual ganadora, la australiana Grace Brown, en el primer control de tiempo intermedio. Sin embargo, su accidente en el circuito empapado por la lluvia en el centro de la ciudad le costó un tiempo significativo y le hizo perder confianza. Finalmente, terminó 1:32 más lenta que Brown, mientras que la británica Anna Henderson fue un segundo más rápida que Dygert y se llevó la medalla de plata.

Dygert se sentó en su bicicleta para atravesar el área de meta y la zona de medios después de la contrarreloj y estaba claramente dolorido.

La entrenadora nacional estadounidense, Kristin Armstrong, confirmó que su lesión fue en la misma rodilla donde sufrió su terrible accidente en el Campeonato Mundial de 2021 en Italia, pero confiaba en que Dygert participaría en la carrera de ruta femenina el próximo domingo y luego sería el ancla de la persecución del equipo femenino estadounidense en la pista.

“Es una competidora y no va a permitir que nada la desanime. Está entusiasmada por la carrera en ruta”, dijo Armstrong sobre Dygert.

“Se ha tomado el día libre, pero mañana va a salir a dar una vuelta tranquila y el miércoles esperamos que vuelva a la pista. Tiene pensado participar en la carrera en ruta, está deseando hacerlo”.

Dygert habló con el canal de televisión estadounidense NBC sobre cómo su accidente arruinó sus posibilidades de ganar una medalla de oro en la contrarreloj y su determinación de recuperarse en la carrera en ruta.

“Podría sentarme aquí y rendirme o podría continuar, eso es lo que voy a hacer”, dijo a NBC.

“Podría sentarme aquí y hacer pucheros todo el día. Por supuesto que estoy enojada. No entrenamos para perder, no entrenamos para pararnos en ningún otro escalón que no sea el más alto. Estoy realmente dolida.

“Pero simplemente confío en el plan de Dios y en su proceso y aprovecho toda la fuerza que me está dando para seguir adelante. Voy a usarla para la carrera del domingo”.