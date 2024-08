Los ciclistas del equipo de EE. UU. se unen para conseguir una segunda medalla de oro, convirtiendo a Kristen Faulkner en la primera campeona multidisciplinaria

El equipo de Estados Unidos ha ganado plata, plata, bronce y, por fin, oro en la prueba de persecución por equipos femenina en los Juegos Olímpicos de París. Chloé Dygert y Jen Valente, en su tercer intento, la suplente de Tokio Lily Williams y la recién llegada Kristen Faulkner dieron una sorprendente sorpresa ante Nueva Zelanda en la final por la medalla de oro el miércoles por la noche, convirtiendo a Faulkner en la única atleta estadounidense en ganar dos medallas de oro en dos disciplinas diferentes en los mismos Juegos Olímpicos.

Faulkner elogió a los entrenadores y al personal por ayudarla a lograr un ascenso meteórico en el ciclismo en pista, habiendo ascendido rápidamente en las filas hasta ser agregada a la alineación en una competencia internacional por primera vez en la Copa de Naciones de Adelaida en febrero de este año.

“Para ser sincero, todavía no lo siento real. Creo que me despertaré en una semana y todavía no lo sentiré real”, dijo Faulkner.

“En un principio, mi objetivo era participar en los Juegos Olímpicos, pero después me planteé llevarme una medalla a casa, y conseguir el oro es mucho más de lo que esperaba o soñaba. Creo que simplemente tenemos que seguir soñando con cosas cada vez más grandes y espero que haya más por venir”.

Puede que Faulkner sea la nueva integrante del equipo, pero es claramente la clave de la fórmula ganadora, tras haber superado con creces a la mejor ciclista de todos los tiempos, Marianne Vos, y a la campeona mundial Lotte Kopecky para conseguir el oro en la carrera en ruta. Esta actuación se produjo tras una victoria en ruta en la Vuelta Femenina y un sorprendente tercer puesto en la Strade Bianche, que posteriormente fue anulado por no haberse quitado el monitor de glucosa en sangre para la carrera.

Sin embargo, el ciclismo en pista es una disciplina muy especializada, que va mucho más allá de la mera potencia: se necesita control y habilidad para hacer transiciones suaves entre tirones y una concentración intensa para mantenerse sobre las ruedas. Faulkner no se distinguía de sus compañeras de equipo, mucho más experimentadas, mientras corrían por el velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines.

“Creo que dice mucho sobre los entrenadores que hemos tenido y el equipo que nos rodea”, dijo Faulkner. “Aprendí mucho el año pasado de mis compañeros de equipo. No creo que haya mejorado mucho el año pasado solo por mí. Espero que este equipo también pueda dar más”.

Hablando de entrenadores, otra de las claves para la victoria del equipo en la medalla de oro fue su preparador físico Gary Sutton, uno de los más experimentados en el sector. Su victoria tuvo un nivel añadido de emoción que se hizo evidente cuando se le preguntó a Dygert sobre la decisión de Sutton de retirarse a finales de este año después de 50 años en el deporte, primero como ciclista, luego como entrenador y siete años con USA Cycling.

“Gary es el mejor de todos los tiempos”, dijo Dygert. “Qué gran manera de terminar su carrera. Sin embargo, tenemos un evento más con él, va a venir al Campeonato Mundial al final de la temporada, por lo que será su último gran éxito. Se le ve en los ojos, se le ve en la cara. Esto significó mucho para él. Estoy tan feliz por él como él lo está por nosotros. Ha sido fantástico para nuestro programa”.

Sutton se incorporó al programa después de los Juegos Olímpicos de Río, tras pasar de Cycling Australia a USA Cycling. El equipo trabajó durante años intentando encontrar a los ciclistas adecuados para crear la fórmula ganadora que se uniera a Dygert, a Valente, medallista de oro del Tokyo Omnium, y a Williams, probando varias combinaciones para llenar el vacío dejado por la trágica muerte de Kelly Caitlin en 2019.

“He sido parte del programa Team Pursuit durante mucho tiempo con muchos ciclistas diferentes y hemos estado reuniendo diferentes combinaciones de ciclistas durante años. Poder lograr una carrera realmente fuerte y que realmente dé sus frutos es una sensación que no voy a olvidar”, dijo Valente.

La medalla que estaban buscando

Dygert señaló que USA Cycling ha invertido mucho en la persecución por equipos femenina desde que se agregó al programa olímpico antes de los Juegos de Beijing en 2008.

“Cuando me uní al programa en 2016, esta era la medalla a la que el ciclismo de Estados Unidos aspiraba más que a cualquier otra disciplina. Este ha sido el objetivo desde el principio de mi carrera y hay mucho apoyo en este programa. Y con el éxito que hemos tenido, pudimos incorporar a ciclistas fuertes. Contratamos a Lily, contratamos a Faulkner y ahora finalmente podemos lograrlo”.

La llegada de Faulkner insufló nueva vida al equipo (su fuerza quedó bastante clara en su impresionante victoria en la carrera de ruta femenina), pero la medalla de oro también exigió más madurez a la campeona mundial de contrarreloj Dygert, lo que admitió libremente en la reunión posterior a la carrera.

“Fui muy terca. Creo que el hecho de superarme a mí misma y tratar de ser una mejor compañera de equipo dentro y fuera de la bicicleta me ayudó mucho a salir adelante”, dijo Dygert. “Tuve un programa completo de ruta, como las otras chicas. Cuando me concentraba en la contrarreloj, no siempre estaba con el equipo y sé que eso fue muy difícil para ellas”. Establecer mejores relaciones fuera de la bicicleta, dijo, las ayudó en la bicicleta”.

Aun así, uno tenía la sensación de que las mujeres estadounidenses podrían haber ido aún más rápido con más cohesión. Dygert comenzó a alejarse en las dos últimas vueltas, lo que obligó a Williams y Faulkner a esforzarse para volver a ella y cruzar la línea de meta, con el tiempo ganado por la tercera ciclista. Podría haberles costado un récord mundial.

“No sé exactamente qué pasó”, dijo Dygert, “pero fue una victoria y eso era todo lo que queríamos. Cualquier cosa extra hubiera estado bien, pero hoy buscábamos la medalla de oro”.

Faulkner también estuvo de acuerdo en que el equipo no realizó exactamente un recorrido perfecto, incluso si su tiempo, 4:03.306, fue sextas décimas de segundo más rápido que el de Nueva Zelanda y 0,064 segundos menos que el récord mundial.

“No fue perfecto en ninguna de nuestras carreras, pero creo que individualmente todos somos capaces de mucho, y realmente unirnos como equipo fue lo que marcó la diferencia hoy”.

“De hecho, creo que si hubiésemos seguido un poco más unidos, podríamos haber ido más rápido”, añadió Valente.

Williams reconoció que el equipo no entrenó tanto como hubiera deseado. “Tres de nosotros hacemos calendarios de ruta a tiempo completo, lo que obviamente tiene sus beneficios. Hicimos lo mejor que pudimos y nos preparamos a fondo para esto. Creo que salió mejor de lo que esperábamos”.

Sutton dijo Noticias de ciclismo que está dejando una lista de “atletas jóvenes destacados” en la pizarra de su oficina mientras la nación comienza a reconstruirse hacia sus Juegos Olímpicos locales en Los Ángeles en 2028.

“Ese será el comienzo del próximo viaje. Sé que Jen se retirará, no hay duda. Creo que si lo hacen bien, Estados Unidos sin duda tiene grandes talentos jóvenes. Olivia Cummins está aquí y estuvo tan cerca de entrar en este equipo que no es gracioso. Probablemente hubiera entrado en cualquier otro equipo, excepto el de Estados Unidos, lo cual es un poco triste, la verdad. Es una jovencita con mucho talento. Creo que será la líder de un nuevo grupo que está por llegar”.