El británico confirma su esperada salida del deporte tras 19 años de carrera

Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, finalmente ha anunciado oficialmente que se retira del ciclismo profesional después de no competir durante todo 2026.

Hablando en un evento de embajadores de la marca Skoda, según el New York TimesFroome confirmó que su carrera ha terminado.

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La incesante racha de victorias del Tour de Froome lo convirtió en uno de los seis corredores hasta la fecha, incluido el actual corredor número uno del mundo, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), en acumular cuatro victorias o más en la Grande Boucle. Ese éxito continuo también ayudó considerablemente al Team Sky a mantener su posición como fuerza líder de la década en carreras de tres semanas. Pero si bien fue notable que Froome nunca ganó una sola carrera de un día en su carrera, extendió su predominio en las carreras por etapas a tres victorias en el Critérium du Dauphiné, dos en el Tour de Romandía y dos en el Tour de Omán.