El británico confirma su esperada salida del deporte tras 19 años de carrera

Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, finalmente ha anunciado oficialmente que se retira del ciclismo profesional después de no competir durante todo 2026.

Hablando en un evento de embajadores de la marca Skoda, según el New York TimesFroome confirmó que su carrera ha terminado.

“Desafortunadamente, hubo esa caída el verano pasado”, dijo Froome sobre su grave accidente en agosto pasado que lo dejó con una serie de lesiones, incluida una en el corazón que requirió cirugía. “No era así como quería que terminara todo. Pero incluso entonces, supe que todo había terminado”.

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Froome, de 41 años, tuvo una carrera exitosa con Team Sky, ahora Netcompany Ineos, que incluyó ganar siete Grandes Vueltas y numerosas carreras por etapas de una semana de duración, y lograr podios tanto en el Campeonato Mundial como en los Juegos Olímpicos.

Si bien su última victoria data de 2018, Froome sigue siendo parte de un círculo selecto de solo seis corredores que han logrado cuatro o más victorias en el Tour de Francia.

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La salida de Froome del deporte, largamente esperada después de meses de silencio sobre su estatus, se produce después de que dejó Israel-Premier Tech el año pasado y luego agregó un trabajo a tiempo parcial como director de innovación de la empresa francesa de inteligencia artificial Vekta. En junio anunció su asistencia al Tour de Francia como embajador de Skoda.

El especialista británico en carreras por etapas se convirtió en profesional en 2007 con el pequeño equipo Konica-Minolta en Sudáfrica. Sin embargo, su carrera solo despegó realmente un año después de que firmó con Sky en 2010, cuando tanto él como el equipo británico comenzaron un ascenso meteórico hacia el dominio de las carreras por etapas del Grand Tour durante la mayor parte de una década.

Si bien la primera de las dos victorias de Froome en la Vuelta a España, en 2011, no se confirmó hasta agosto de 2019, después de que Juan José Cobo fuera despojado del título por violaciones de dopaje, su camino hacia repetidos triunfos en el Tour de Francia resultó ser una historia muy diferente.

Un segundo puesto en el Tour de Francia de 2012 detrás de su entonces compañero de equipo Bradley Wiggins fue seguido posteriormente por victorias absolutas para Froome en 2013, 2015, 2016 y 2017, en una era en la que, salvo una caída en 2014, Froome y el Team Sky aparentemente no toleraban rivales en la carrera ciclista más importante del ciclismo.

El ataque característico de Froome fue una serie de aceleraciones a alta velocidad en las montañas, algo que le valió victorias notables en subidas del Tour tan prestigiosas como el Mont Ventoux, La Pierre Saint-Martin y La Planche des Belles Filles.

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Sin embargo, también será recordado por su carrera improvisada por el Mont Ventoux en el Tour de 2016, después de verse enredado en una colisión con otros corredores y una moto de carrera cerca de la meta. Obligado a correr a pie por la subida antes de conseguir una bicicleta de repuesto, eso no le impidió participar en un tercer Tour de Francia en cuatro años.

La incesante racha de victorias del Tour de Froome lo convirtió en uno de los seis corredores hasta la fecha, incluido el actual corredor número uno del mundo, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), en acumular cuatro victorias o más en la Grande Boucle. Ese éxito continuo también ayudó considerablemente al Team Sky a mantener su posición como fuerza líder de la década en carreras de tres semanas. Pero si bien fue notable que Froome nunca ganó una sola carrera de un día en su carrera, extendió su predominio en las carreras por etapas a tres victorias en el Critérium du Dauphiné, dos en el Tour de Romandía y dos en el Tour de Omán.

Después de su cuarta (y la que resultó ser su última) victoria en el Tour de Francia en 2017, Froome añadió una victoria en la Vuelta a España a su palmarés ese mismo año. En el proceso, se convirtió en el primer corredor en ganar dos Grandes Vueltas en una sola temporada desde que su archirrival Alberto Contador ganó el Giro de Italia y la Vuelta en 2008.

Más estaba por venir, como en lo que podría decirse que fue su triunfo más reñido en un Gran Tour de todos en el Giro de Italia 2018, donde Froome se sobrepuso a las primeras lesiones para protagonizar un espectacular ataque tardío de larga distancia a través del Colle delle Finestre y desbancar definitivamente a su compatriota británico Simon Yates del liderato general.

En ese momento, el primer campeón defensor en las tres Grandes Vueltas simultáneamente desde Bernard Hinault 30 años antes, la capacidad de Froome cada mes de julio para superar a rivales del calibre de Vincenzo Nibali hasta Nairo Quintana y, sobre todo, Contador parecía inigualable.

Sin embargo, las sombras de sospecha tampoco estaban muy lejos. Un largo caso sobre un hallazgo analítico adverso para salbutamol en la Vuelta de 2017 provocó que figuras tan consagradas como Hinault pidieran a Froome que no participara en el Tour de Francia de 2018. El caso sólo se resolvió a favor de Froome pocos días antes de la carrera de ese año.

Froome, y también el Team Sky, siempre han insistido firmemente en que nunca ha habido ninguna mala acción de su parte, pero han surgido más preguntas sobre el desempeño del equipo en esa época.

Las investigaciones sobre el uso de formularios de exención de uso terapéutico y la condena del ex médico del equipo Richard Freeman por ordenar una sustancia prohibida, así como de otros médicos empleados por el equipo, como Geert Leinders, han contribuido a las sospechas. Además, ha habido una investigación reciente sobre el antiguo cuidador personal de Froome, David Rozman, por parte de la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) por sus presuntos vínculos con el médico en el centro de la investigación de dopaje de Aderlass.

Los últimos años

De vuelta en el frente de las carreras, el propio Froome no pudo repetir su éxito en el Giro en el Tour de Francia, donde el ascenso a la bandera amarilla de su ex compañero Geraint Thomas resultó imparable. El propio Froome tuvo que conformarse con el tercer puesto en París.

Las esperanzas de una remontada en 2019 se vieron frustradas por un grave accidente antes del Critérium du Dauphiné con lesiones graves, incluida una fractura de fémur derecho, una fractura de codo y una fractura de costillas, lo que obligó a un largo período de recuperación.

Mientras tanto, su compañero de equipo Egan Bernal consiguió su primera victoria en el Tour de Francia en una etapa reina aplastantemente restringida.

Al año siguiente, Froome no fue seleccionado por Ineos, el sucesor de Sky como patrocinador, para el Tour de Francia por primera vez desde 2011, y al final de la temporada se trasladó a Israel Start-Up Nation, que resultaría ser su último equipo.

Los últimos cinco años de la carrera de Froome vieron al británico librar una batalla valiente, pero en última instancia muy desafiante, contra los efectos persistentes de sus lesiones y un deporte que había evolucionado desde su dominio. Hubo destellos de brillantez como en Alpe d'Huez en el Tour 2022, donde quedó tercero detrás de Tom Pidcock.

Pero quizás apropiadamente, su participación en la Vuelta a España -la carrera donde todo comenzó para Froome en 2011- resultó ser su último Gran Tour, y una serie de lesiones graves en otro accidente de entrenamiento el otoño pasado hicieron aún más improbable que continuara en su quinta década como corredor.

Sufrió un colapso pulmonar y fracturas de vértebras, y luego reveló que se enfrentaba a otra larga recuperación después de sufrir un desgarro del pericardio en el corazón que fue reparado quirúrgicamente.

El 15 de noviembre, horas antes de que Israel-Premier Tech cerrara sus canales de redes sociales antes de un cambio de nombre y bandera a NSN Cycling, el equipo utilizó su última publicación para agradecer al británico y anunciar su salida del equipo.