El cuatro veces ganador del Tour 'asistirá a varios eventos ciclistas patrocinados por Skoda a lo largo del año, incluido el Tour de Francia de este año'

Puede que Chris Froome no participe en el Tour de Francia de este año, pero el cuatro veces ganador tendrá un papel que desempeñar en la carrera de este año, ya que se unió a Skoda como embajador ciclista de la marca de automóviles.

El ciclista británico no ha competido en el pelotón desde el Tour de Polonia del año pasado, tras sufrir una lesión que puso en peligro su vida en un accidente de entrenamiento en septiembre.

Este año no tiene contrato con ningún equipo. Sin embargo, ha tenido mucho que hacer fuera de las carreras, incluido trabajar como director de innovación en la plataforma de entrenamiento de inteligencia artificial Vekta y correr a través del mar Mediterráneo en un bote de pedales.

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Ahora, la marca de automóviles checa Skoda ha anunciado que se incorporará como embajador, y su primera aparición en el papel tendrá lugar en el estreno mundial del Skoda Peaq totalmente eléctrico el 23 de junio.

“Como embajador ciclista de la marca Skoda, Chris Froome asistirá a varios eventos ciclistas patrocinados por Skoda a lo largo del año, incluido el Tour de Francia de este año”, anunció Skoda.

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“Allí se unirá a los aficionados en un recorrido especial y compartirá su experiencia con ciclistas aficionados y recién llegados al ciclismo. También aparecerá en otros eventos ciclistas importantes a lo largo del año, incluida La Vuelta, el Tour de Francia Femmes avec Zwift y competiciones locales en toda Europa”.

Skoda dice que la nueva asociación “refuerza su compromiso de larga data con el ciclismo como uno de los principales pilares de sus actividades de patrocinio”. La empresa lleva más de dos décadas involucrada en el ciclismo profesional.

Skoda comenzó como fabricante de bicicletas en 1895 antes de dedicarse a los automóviles a principios del siglo XX. Su reincorporación al ciclismo comenzó en 2004, cuando la empresa empezó a suministrar coches para el Tour de Francia y otras carreras de ASO. La asociación continúa hoy y se ha ampliado hasta 2028, mientras que Skoda también se ha asociado con la UCI en los Campeonatos del Mundo de Gravel y MTB.

“La asociación entre Skoda y Chris Froome refuerza el compromiso de larga data de Skoda con el ciclismo como uno de los principales pilares de sus actividades de patrocinio”, afirmó la compañía.

“El fabricante checo de automóviles lleva más de 20 años involucrado en este deporte al más alto nivel profesional.”

Froome no ha comentado públicamente sobre el nuevo rol y tampoco ha comentado sobre su futuro en el ciclismo desde hace algún tiempo. Aún no ha anunciado su retiro de las carreras, aunque a sus 41 años, parece poco probable que regrese al pelotón WorldTour.

Su actualización más reciente se produjo en diciembre pasado en la presentación de la ruta de la Vuelta a España, donde dijo: “Todavía no estoy listo para hablar sobre mis planes, pero cuando lo esté, me aseguraré de hacérselo saber a todos”.