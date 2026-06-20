El cuatro veces ganador del Tour 'asistirá a varios eventos ciclistas patrocinados por Skoda a lo largo del año, incluido el Tour de Francia de este año'

Puede que Chris Froome no participe en el Tour de Francia de este año, pero el cuatro veces ganador tendrá un papel que desempeñar en la carrera de este año, ya que se unió a Skoda como embajador ciclista de la marca de automóviles.

El ciclista británico no ha competido en el pelotón desde el Tour de Polonia del año pasado, tras sufrir una lesión que puso en peligro su vida en un accidente de entrenamiento en septiembre.

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