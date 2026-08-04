El capitán de Visma-Lease a Bike elogia a SD Worx-Protime por el fuerte trabajo en equipo que llevó a la segunda victoria consecutiva de Lorena Wiebes

No todos los días uno recibe una ventaja de la campeona defensora del Tour de Francia Femenina.

Sin embargo, Marianne Vos reveló que confió en su compañera de equipo en Visma-Lease a Bike, Pauline Ferrand-Prévot, para colocarla en posición de sprint contra Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) en la etapa 2 hacia Ginebra el domingo.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: