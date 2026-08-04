No todos los días uno recibe una ventaja de la campeona defensora del Tour de Francia Femenina.
Sin embargo, Marianne Vos reveló que confió en su compañera de equipo en Visma-Lease a Bike, Pauline Ferrand-Prévot, para colocarla en posición de sprint contra Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) en la etapa 2 hacia Ginebra el domingo.
Al final no pudo con su compatriota, quedando tercera detrás de Wiebes, que consiguió una contundente segunda victoria consecutiva, y de la segunda Elisa Balsamo (Lidl-Trek).
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“Pauline me llevó al frente y yo estaba tratando de surfear las ruedas porque era un poco caótico, pero supongo que eso es correr”, dijo Vos en una entrevista posterior a la carrera en la línea de meta.
“Wiebes, cuando encuentra la salida, es la más rápida. Una gran victoria”.
Vos también elogió a la corredora escapada al final de la carrera, Riejanne Markus (Lidl-Trek), quien mantuvo a raya a un decidido equipo SD Worx-Protime en los últimos kilómetros de la carrera, siendo alcanzada solo a unos cientos de metros de la meta.
“Fue un recorrido impresionante por parte de Riejanne porque íbamos muy, muy rápido”, dijo Vos.
Si bien también le dio crédito a Visma-Lease a Bike por un trabajo bien hecho, dijo que la actuación de SD Worx-Protime para darle a Wiebes una segunda victoria demostró un fuerte trabajo en equipo para lograr una escapada temprana que incluía a Eline Jansen (VolkerWessels), Yuliia Biriukova (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi), Carlotta Cipressi (Human Powered Health), Eva Comte (Cofidis) y Anouska Koster. (Movilidad Uno-X).
Y luego, de nuevo, cuando quemaron a todo el equipo para traer de vuelta a Markus justo antes de la recta final en apoyo del maillot amarillo.
“Nuestro equipo hizo un gran trabajo hoy, pero también su equipo estuvo muy bien, persiguiendo a la escapada y luego, al final, a Riejanne”, dijo Vos.
Cuando se le preguntó si cree que Wiebes podría ganar una tercera etapa consecutiva en la etapa 3 del lunes, una carrera montañosa de 156,5 kilómetros desde Ginebra a Poligny, Vos dijo: “Ya veremos”.
“Creo que ayer vimos lo fuerte que es Wiebes en las subidas. Ya veremos; mañana es difícil, con las subidas más largas desde el principio, así que veremos qué pasa”.
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