El capitán de Visma-Lease a Bike elogia a SD Worx-Protime por el fuerte trabajo en equipo que llevó a la segunda victoria consecutiva de Lorena Wiebes

No todos los días uno recibe una ventaja de la campeona defensora del Tour de Francia Femenina.

Sin embargo, Marianne Vos reveló que confió en su compañera de equipo en Visma-Lease a Bike, Pauline Ferrand-Prévot, para colocarla en posición de sprint contra Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) en la etapa 2 hacia Ginebra el domingo.

Al final no pudo con su compatriota, quedando tercera detrás de Wiebes, que consiguió una contundente segunda victoria consecutiva, y de la segunda Elisa Balsamo (Lidl-Trek).

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

“Pauline me llevó al frente y yo estaba tratando de surfear las ruedas porque era un poco caótico, pero supongo que eso es correr”, dijo Vos en una entrevista posterior a la carrera en la línea de meta.

“Wiebes, cuando encuentra la salida, es la más rápida. Una gran victoria”.

te puede gustar



Tour de France Femmes: Lorena Wiebes logra la victoria en el sprint de la etapa 2 mientras la solista del final de la carrera, Riejanne Markus, queda atrapada cerca de la línea



“No podíamos dejar que esto se nos escapara de las manos”: SD Worx-Protime se enfrenta a la carga de los favoritos mientras queman a todo el equipo en la etapa de velocidad del Tour de Francia para mujeres



'La victoria del año pasado no garantiza nada': Pauline Ferrand-Prévot defenderá el título del Tour de France Femmes con un equilibrado equipo de apoyo de Visma

Vos también elogió a la corredora escapada al final de la carrera, Riejanne Markus (Lidl-Trek), quien mantuvo a raya a un decidido equipo SD Worx-Protime en los últimos kilómetros de la carrera, siendo alcanzada solo a unos cientos de metros de la meta.

“Fue un recorrido impresionante por parte de Riejanne porque íbamos muy, muy rápido”, dijo Vos.

Si bien también le dio crédito a Visma-Lease a Bike por un trabajo bien hecho, dijo que la actuación de SD Worx-Protime para darle a Wiebes una segunda victoria demostró un fuerte trabajo en equipo para lograr una escapada temprana que incluía a Eline Jansen (VolkerWessels), Yuliia Biriukova (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi), Carlotta Cipressi (Human Powered Health), Eva Comte (Cofidis) y Anouska Koster. (Movilidad Uno-X).

Y luego, de nuevo, cuando quemaron a todo el equipo para traer de vuelta a Markus justo antes de la recta final en apoyo del maillot amarillo.

“Nuestro equipo hizo un gran trabajo hoy, pero también su equipo estuvo muy bien, persiguiendo a la escapada y luego, al final, a Riejanne”, dijo Vos.

Cuando se le preguntó si cree que Wiebes podría ganar una tercera etapa consecutiva en la etapa 3 del lunes, una carrera montañosa de 156,5 kilómetros desde Ginebra a Poligny, Vos dijo: “Ya veremos”.

“Creo que ayer vimos lo fuerte que es Wiebes en las subidas. Ya veremos; mañana es difícil, con las subidas más largas desde el principio, así que veremos qué pasa”.