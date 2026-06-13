Filippo Pozzato y Jakob Fuglsang se unirán al cuatro veces ganador del Tour de Francia en la carrera de Viareggio a Mónaco

Puede que Chris Froome no corra en su bicicleta de carretera este año, ya que su futuro en el ciclismo aún no está confirmado, pero está adoptando otra forma de carrera.

El cuatro veces ganador del Tour de Francia pronto se aventurará en el Mar Mediterráneo para asumir un desafío único: competir en un bote de pedales desde Viareggio en Italia hasta Mónaco.

Será uno de los 32 atletas que se enfrentarán al desafío, conocido como The Crossing, organizado por el Príncipe Alberto y la Princesa Charlene de Mónaco. El evento recaudará fondos para proteger la vida marina y promover la seguridad del agua en la zona.

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Froome, de 41 años, y otros participantes, incluidos los ex corredores Filippo Pozzato y Jakob Fuglsang, abordarán una ruta de 225 kilómetros desde Viareggio a través del Santuario de Pelagos, un área protegida que abarca el mar de Liguria y la Riviera francesa, hasta Mónaco.

El Cruce se llevará a cabo el 19 de junio y la competencia se desarrollará en forma de ocho equipos de cuatro integrantes. El evento estará patrocinado por la marca de gafas Scicon Sports.

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La participación de Froome en The Crossing supone una incorporación inesperada a su calendario de actividades de este año. No ha corrido desde el Tour de Polonia el año pasado, tras sufrir lesiones que pusieron en peligro su vida en un accidente de entrenamiento en septiembre pasado.

Desde entonces, el contrato de Froome con el equipo ahora conocido como NSN expiró, aunque ha profundizado en otras cosas, incluido trabajar como director de innovación en la plataforma de entrenamiento de inteligencia artificial Vekta y montar la Gran Fondo Panamá en abril junto a Alejandro Valverde, donde recreó su famosa carrera en el Mont Ventoux del Tour de Francia de 2016.

Froome aún no ha anunciado oficialmente que se retira de las carreras y no ha comentado sobre su futuro en el ciclismo desde hace algún tiempo. Sin embargo, un regreso a las carreras en este momento parece poco probable, ya que Froome no ha comentado sobre ningún posible regreso desde la presentación de la ruta de la Vuelta a España en diciembre pasado.

En aquel entonces, dijo: “Todavía no estoy listo para hablar sobre mis planes, pero cuando lo esté, me aseguraré de que todos lo sepan”.