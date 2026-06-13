Filippo Pozzato y Jakob Fuglsang se unirán al cuatro veces ganador del Tour de Francia en la carrera de Viareggio a Mónaco

Puede que Chris Froome no corra en su bicicleta de carretera este año, ya que su futuro en el ciclismo aún no está confirmado, pero está adoptando otra forma de carrera.

El cuatro veces ganador del Tour de Francia pronto se aventurará en el Mar Mediterráneo para asumir un desafío único: competir en un bote de pedales desde Viareggio en Italia hasta Mónaco.

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