El piloto del Jayco-AIUIa ocupa la quinta posición de la general tras dos brutales etapas en los Pirineos

“Definitivamente hay mucho enfoque en mejorar”, así describe Chris Harper de Jayco-AIUIa su temporada 2024 hasta la fecha. El veterano trabajador del equipo australiano ya ha conseguido el segundo puesto en ambos Campeonatos Nacionales, el 12º en París-Niza y ahora ocupa el quinto lugar en la general de la Volta a Catalunya.

Después de terminar sexto y octavo en las dos etapas de alta montaña más duras de la Volta a Catalunya, Harper atravesó en la subida de Port Ainé a Sepp Kuss (Visma-Lease A Bike) y Mikel Landa (Soudal-QuickStep), ellos mismos en el proceso de siguiendo al líder de la carrera, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), un movimiento que inicialmente generó esperanzas de terminar entre los tres primeros de la etapa.

No fue así, pero Harper está logrando una de sus mejores actuaciones en carrera durante una semana hasta la fecha, e incluso si no conoce ninguna de las subidas de la exigente carrera del sábado por las montañas del centro de Cataluña, el corredor de 29 años. El viejo está decidido a dar todo lo que tiene.

“Me sentí bastante bien durante toda la etapa y pensé que era una buena oportunidad para comunicarme con Sepp y Landa”, dijo Harper. ciclismonoticias en la etapa 5 comenzará el viernes.

“Así que creo que todavía valía la pena intentarlo y todavía quedan algunos días difíciles en esta carrera. Todavía pueden pasar muchas cosas”.

Se muestra cauto ante la idea de llamar a este un “año revolucionario”, pero reconoce que ha dado un paso importante en la dirección correcta esta temporada.

“No sé si se podría llamar así, pero definitivamente hay mucho enfoque en mejorar. Obviamente, tengo a Simon Yates en el equipo y es uno de los mejores corredores del mundo, por lo que el objetivo sigue siendo “Ir a carreras con él y apoyarlo. Pero si eso también significa que puedo estar en condiciones de hacerlo bien, entonces ese también es un objetivo”.

Harper elogia exageradamente a Yates como líder y compañero de equipo, diciendo que es invaluable tanto para orientarlo sobre cómo manejar las batallas generales en general como carreras como la Volta en particular.

“Siempre es agradable correr con Simon porque tiene mucha experiencia corriendo aquí y en tantas carreras a lo largo del calendario, siempre está feliz de dar consejos y explicar cómo haría las cosas, lo cual es muy útil. Y eso será También es útil durante el fin de semana.”

Harper dice que no tiene idea de cómo se desarrollará el sábado. Su confianza se ha visto impulsada por la forma en que corrió en los Pirineos hasta ahora, pero es muy consciente de que este será un viaje en la oscuridad en varios sentidos, incluida la defensa de un lugar entre los cinco primeros en la general en una carrera WorldTour por el tiempo desde que quedó cuarto en la general del Tour de los EAU en 2021.

“No he hecho ninguna subida, así que voy un poco a ciegas, pero he oído a chicos que las han hecho que va a ser brutal, una etapa muy dura”, reflexiona. “Debería ser una carrera emocionante, así que crucemos los dedos y veamos cómo me va”.