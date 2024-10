El seis veces campeón olímpico en pista dice que los médicos le han dado entre dos y cuatro años de vida

Chris Hoy ha anunciado que su cáncer es terminal.

El seis veces campeón olímpico de ciclismo en pista reveló que le quedan entre dos y cuatro años de vida en una entrevista con el hora del domingos.

En febrero, Hoy anunció que le habían diagnosticado cáncer el año pasado y que estaba recibiendo tratamiento que incluía quimioterapia.

Hablando con el Horario del domingoHoy dijo que conoce del diagnóstico terminal desde hace un año. Reveló que el pasado mes de septiembre sintió una distensión en el hombro que, tras una exploración, un médico le informó que se debía a un tumor.

Otras exploraciones encontraron cáncer en la próstata que había hecho metástasis en los huesos, y también se encontraron tumores en la pelvis, la cadera, la columna y las costillas, informó el Sunday Times.

“Y así, aprendo cómo voy a morir”, escribió Hoy, según la entrevista.

Hoy, de 48 años, ganó seis medallas de oro olímpicas en los juegos de 2004, 2008 y 2012, con títulos en contrarreloj de 1 km, sprint por equipos, keirin y sprint individual.

Esas medallas significan que se encuentra entre los mejores atletas olímpicos británicos, sus seis oros están a uno menos que su colega estrella del atletismo Jason Kenny. También cuenta con 11 títulos mundiales a su nombre entre 2002 y 2012 en las mismas disciplinas de pista.

Hoy, que ha estado trabajando en sus memorias – All That Matters: My Toughest Race Yet – el año pasado, reveló que ha estado recibiendo quimioterapia desde noviembre. Dijo que sólo hizo público su diagnóstico terminal después de una llamada telefónica de un periodista que le preguntó si tenía una “enfermedad terminal”.

“Fue muy frustrante”, dijo Hoy. “Habría sucedido en algún momento. Y hubo un alivio con eso. Fue horrible, porque la caja de Pandora está abierta y no puedes cerrarla. Pero fue como una liberación de presión.

“Por muy antinatural que parezca, esto es naturaleza. Ya sabes, todos nacimos y todos morimos, y esto es sólo parte del proceso”, dijo Hoy, antes de reconocer que al menos tiene la oportunidad de despedirse de su sus seres queridos, señalando que algunos “no tienen la oportunidad de decir adiós o hacer las paces con todo. Pero a mí me han dado suficiente tiempo”.

Hoy dijo que ahora está poniendo su energía en crear un recorrido benéfico anual en bicicleta para recaudar fondos, el 'Tour de 4', para cambiar la percepción sobre los diagnósticos de cáncer en etapa 4, para demostrar que “la etapa 4 no es sólo, cierto, este es el final del tu vida. Hay más por vivir.”