Con el lanzamiento de sus memorias, el seis veces campeón olímpico en pista reflexiona sobre cómo vivir con la enfermedad y mira hacia el futuro

Chris Hoy calificó el año 2024 como “el año más difícil de nuestras vidas” tras su diagnóstico de cáncer terminal, mientras el seis veces campeón olímpico de ciclismo en pista publicaba sus memorias: Todo lo que importa – el jueves.

Ganador de medallas de oro en los Juegos Olímpicos en 1 kilómetro contrarreloj, sprint por equipos, keirin y sprint, Hoy dijo que el diagnóstico fue “el mayor shock de mi vida”, señalando que anteriormente no había notado “ningún síntoma” de la enfermedad.

Al escocés le diagnosticaron cáncer en septiembre del año pasado, y otras exploraciones revelaron que un tumor de próstata había hecho metástasis en sus huesos, incluida la pelvis, la cadera, la columna y las costillas. Los médicos le han dado entre dos y cuatro años de vida.

“Fue la conmoción más grande de mi vida. Recuerdo la sensación de horror y conmoción absolutos”, dijo Hoy al bbc.

“Básicamente caminé de regreso aturdido. No podía creer la noticia y solo estaba tratando de procesarla; no recuerdo haber caminado. Solo recuerdo que a medio camino de casa pensé '¿Dónde estoy?' Y entonces pensé '¿Cómo le voy a decir a Sarra (esposa de Hoy – Ed.)?'

“Se siente como si esto no fuera real. Sientes que quieres salir, te sientes como si fueras un animal enjaulado, quieres salir de esa sala de consulta, alejarte del hospital y huir de él”. todo.

“Pero te das cuenta de que no puedes dejar atrás esto; está dentro de ti y es sólo el primer paso del proceso de aceptación”.

Mientras tanto, Hoy ha estado sometido a rondas de quimioterapia “insoportables”, dijo, añadiendo que esto pone en perspectiva el sufrimiento que atravesó durante su carrera en la bicicleta.

“No creo que necesariamente nos demos suficiente crédito por lo que somos capaces de afrontar”, dijo Hoy. “Sólo cuando estás en situaciones realmente difíciles descubres de qué estás hecho y con qué puedes lidiar.

“Y pone en perspectiva el hecho de ganarse la vida con la bicicleta, y te das cuenta de que 'Dios, eso fue realmente divertido', ya sabes”.

En un nuevo golpe para la familia, la esposa de Hoy se enteró de que tiene esclerosis múltiple luego de una exploración realizada en noviembre de 2023. Hoy dijo que escuchar a su esposa dar la noticia fue “el punto más bajo”.

“Ese fue el punto en el que de repente pensé '¿qué está pasando?' Casi sentí ganas de decir OK, para, esto es un sueño, despiértame, esto no es real, esto es una pesadilla. Ya estabas en la lona, ​​y solo sentí esto, otro golpe cuando ya estás abajo. Fue como recibir esa patada en el suelo.

“Pero seguimos adelante, ella está recibiendo tratamiento y le está yendo bien en este momento, ¿y no tenemos suerte de que haya tratamiento para esto? Ella tiene medicamentos que puede tomar y yo tengo medicamentos que puedo tomar. Entonces, nosotros”. Tienes suerte.”

A pesar de las dificultades y del sombrío diagnóstico de cara al futuro, Hoy ha logrado mantener una actitud positiva y sigue mirando hacia el futuro. Dijo que ojalá otras personas puedan obtener la ayuda que necesitan gracias a su propio diagnóstico, que ha dado a conocer la enfermedad y sus síntomas.

NHS England informó un aumento del 672% en las visitas a su sitio web sobre síntomas de cáncer de próstata luego del anuncio de Hoy en octubre, mientras que el Secretario de Salud, Wes Streeting, dijo: “Puedo decirle a Sir Chris Hoy que ya está marcando una diferencia”.

Desde su diagnóstico, Hoy ha ocupado parte de su tiempo escribiendo sus memorias recientemente publicadas, calificando el proceso de “catártico”.

“Esperaba que ayudara a otras personas, no solo a las personas que están pasando por una situación similar a la mía o a familias que están pasando por una situación similar, sino que cualquier persona en la vida intente comprender que no importa los desafíos que enfrente. , puedes superarlos. Y eso no significa que vaya a haber un final feliz, no me equivoco.

“Sé cuál será el resultado final. Nadie vive para siempre. Nuestro tiempo en este planeta es finito. No pierdas el tiempo preocupándote por cosas que no son tan importantes. Concéntrate en las cosas que son importantes, concéntrate en tu familia. , las personas en tu vida. Haz eso que siempre has planeado hacer algún día, ¿por qué no hacerlo hoy?

“Mi perspectiva de la vida ha cambiado enormemente. Estoy más agradecido, estoy más agradecido por cada día. Ha sido un año difícil y el futuro también será difícil, pero por ahora, aquí y ahora, estamos”. Lo estamos haciendo bastante bien.”