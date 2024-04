La estrella de las clásicas francesas regresa a la París-Roubaix después de un largo período de ausencia de las carreras

La estrella de las clásicas francesas, Christophe Laporte, ha sido confirmada para la edición de este domingo de la París-Roubaix, en un impulso oportuno para el equipo Visma-Lease A Bike.

Ya sin su mejor corredor de un día de Clásicos adoquinados, Wout van Aert, debido a un grave accidente en Dwars door Vlaanderen, el anuncio de Visma-Lease A Bike de su alineación para el domingo también hace que Matteo Jorgenson desaparezca de su lista.

Ganador de Dwars door Vlaanderen y Gent-Wevelgem en 2023, Laporte no ha corrido desde Milán-San Remo debido a una enfermedad. Antes de eso, había conseguido resultados entre los cinco primeros tanto en Kuurne-Brussels-Kuurne como en Het Nieuwsblad.

El año pasado fue décimo en París-Roubaix y también tiene un sexto lugar en la misma carrera en 2021, pero después de no participar en ninguna de las Clásicas desde principios de marzo, hay un gran interrogante sobre lo que podrá hacer en Podría decirse que es la carrera de un día más dura de todas.

Jorgenson no forma parte de la alineación de Visma-Lease A Bike a pesar de las expectativas de que participaría, y la explicación del equipo se limitó a una declaración de una sola línea en Twitter, anteriormente X, de que “Matteo Jorgenson no está 100% en forma y No empezar el domingo”.

Laporte, sin embargo, reforzará la alineación del equipo, que probablemente se centrará en trabajar para el ex ganador Dylan van Baarle, con el apoyo también de Tim y Mick van Dijke, Per Strand Hagenes, Edoardo Affini y Julien Vermote.

La París-Roubaix ha sido una carrera plagada de mala suerte para Vimsa-Lease a Bike en los últimos años. Van Aert se quedó fuera de la carrera por la victoria en 2023 en la sección adoquinada de Carrefour de l'Arbre, lo que permitió a Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) llegar sin rival al Velódromo de Roubaix.

Antes de esto, las fuerzas del equipo se vieron mermadas cuando Laporte sufrió un pinchazo inoportuno justo después del sector Trouee d'Arenberg.

Fue el tercer año consecutivo del francés con mala suerte en Roubaix después de que su rueda se doblara por la mitad en 2022 también lo dejó muy por detrás de los líderes. Antes de lograr su mencionado sexto puesto en 2021 compitiendo para Cofidis, se vio obligado a romper con el pie en la rueda ya que los de su bicicleta estaban desgastados tras el brutal día en el barro.

