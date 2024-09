El belga se retira menos de 24 horas después de una gran actuación en la subida final de la etapa 14

Visma-Lease a Bike ha anunciado que el prometedor corredor belga Cian Uijtdebroeks ha finalizado su agitada Vuelta a España de forma anticipada, retirándose antes de la etapa 15 por COVID-19.

Octavo en la Vuelta a España del año pasado, pero obligado a retirarse de un prometedor Giro de Italia este mayo por enfermedad, Uijtdebroeks llegó al Gran Tour con la esperanza de competir como el “Plan B” de Visma junto al campeón defensor Sepp Kuss.

Sin embargo, una primera semana difícil en el calor del sur de España arruinó sus esperanzas de ganar la general y corrió con lo que llamó una “sensación de parálisis” en las piernas. En la etapa 10, la primera en el norte de España, terminó penúltimo y el abandono parecía más que probable.

Sin embargo, Uijtdebroeks revirtió las cosas a medida que avanzaba la segunda semana y en el último ascenso del sábado, realizó un giro colosal en el frente en el ascenso final, el Leitariegos de primera categoría, para asegurar que Wout van Aert estuviera en posición de ir al sprint del grupo reducido en Villablino.

Hablando con Esporza Antes de la salida de la etapa 14, Uijtdebroeks dijo que “los primeros días de la Vuelta fueron difíciles para mí, pero ahora las cosas a veces van un poco mejor, como ayer (viernes)”.

“En la subida (Ancares) no me he encontrado tan mal, tampoco he ido a tope y al final he vuelto a tener esa sensación de paralización en las piernas. Pero no ha sido para nada comparable al primer día tras el día de descanso”.

Sin embargo, el domingo por la mañana, en su cuenta X (antes Twitter), Visma-Lease A Bike anunció que “Nos entristece comunicar que Cian Uijtdebroeks tendrá que retirarse de La Vuelta debido a una infección por Covid. Le deseamos a Cian una pronta recuperación. ¡Ponte bien pronto, Cian!”.

Uijtdebroeks, el segundo Visma-Lease a Bike que tiene que abandonar la Vuelta antes de tiempo después de que Dylan van Baarle abandonara en la etapa 2 tras un fuerte accidente que le provocó una fractura de cadera, está lejos de ser el único caso de abandono forzoso debido al COVID-19 en la Vuelta de este año.

João Almeida (UAE Team Emirates) se retiró por COVID-19 antes de la etapa 9 y Thymen Arensman y Laurens de Plus (ambos del Ineos Grenadiers), Harold López (Astana), Patrick Konrad (Lidl-Trek) y Cofidis Ruben Fernández han abandonado en diferentes momentos de la carrera por el mismo motivo.