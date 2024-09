'Estoy descansando y trabajando en algunos problemas físicos para estar listo para 2025'

Cian Uijtdebroeks ha anunciado que pone fin a su temporada 2024, sin más carreras previstas este año para el corredor belga.

El joven de 21 años corrió su primera temporada con Visma-Lease A Bike este año luego de una controvertida separación con Bora-Hansgrohe, aunque la enfermedad le impidió alcanzar las alturas que lo vieron terminar entre los 10 primeros en su debut en el Gran Tour en la Vuelta a España de 2023.

“Mi temporada de 2024 ha terminado”, escribió Uijtdebroeks en Instagram. “Estoy descansando y trabajando en algunos problemas físicos para estar listo para 2025. Estoy ansioso por comenzar a recuperarme nuevamente”.

Uijtdebroeks espera tener una mejor campaña en 2025 después de un año en el que participó tanto en el Giro de Italia como en la Vuelta a España antes de verse obligado a abandonar ambos debido a una enfermedad.

Los momentos más destacados de la temporada 2024 incluyen resultados entre los 10 primeros en O Gran Camiño y Tirreno-Adriático, pero se vio obligado a abandonar el Giro de Italia desde el quinto lugar mientras vestía la camiseta de mejor ciclista joven en la etapa 11.

En su objetivo de final de temporada, la Vuelta, se quejó de “piernas entumecidas” y quedó fuera de la contienda general antes de verse finalmente obligado a abandonar la carrera en la etapa 15 por una infección de COVID-19.

“Voy a correr lo más rápido que puedo, mi frecuencia cardíaca no está al límite, pero aún tengo una sensación de entumecimiento en las piernas y todo se bloquea”, dijo durante la Vuelta. “Hemos dicho muchas veces que podría ser por cansancio o por esto o por aquello, pero no puede ser que vuelva a aparecer. No puede ser cansancio siempre”.

“Hasta el año pasado, nunca había tenido esto. Nunca había experimentado una sensación de entumecimiento tan fuerte al andar en bicicleta. Incluso cuando me las toco, tengo las piernas entumecidas. Ya no puedo hacer nada. Eso no es normal”.

Los problemas de Uijtdebroeks han sido típicos de la temporada de Visma-Lease A Bike después de un año en el que el equipo arrasó en las tres Grandes Vueltas.

Los ciclistas estrella han sido víctimas de accidentes y enfermedades a lo largo de la temporada. Wout van Aert se perdió la mayor parte de las Clásicas de primavera tras sufrir un accidente en Dwars door Vlaanderen antes de sufrir una caída más tarde en la Vuelta cuando lideraba las clasificaciones por puntos y de montaña. El intento de Jonas Vingegaard de conseguir un tercer Tour de Francia también se vio frustrado debido a una larga recuperación tras un accidente que puso en peligro su carrera en Itzulia Basque Country.