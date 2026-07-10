El Movistar pierde al líder de la general porque el belga sufre problemas estomacales y fiebre

Las esperanzas de Movistar en la general del Tour de Francia prácticamente se han evaporado en la primera etapa de montaña de la carrera cuando su líder, Cian Uijtdebroeks, abandonó la carrera en la etapa 6.

El belga se incorporó al equipo español este año procedente de Visma-Lease a Bike y se alineó en Barcelona como líder del equipo con Einer Rubio, Raúl García Pierna y Pablo Castrillo entre los corredores que le apoyaban.

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