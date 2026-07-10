El Movistar pierde al líder de la general porque el belga sufre problemas estomacales y fiebre

Las esperanzas de Movistar en la general del Tour de Francia prácticamente se han evaporado en la primera etapa de montaña de la carrera cuando su líder, Cian Uijtdebroeks, abandonó la carrera en la etapa 6.

El belga se incorporó al equipo español este año procedente de Visma-Lease a Bike y se alineó en Barcelona como líder del equipo con Einer Rubio, Raúl García Pierna y Pablo Castrillo entre los corredores que le apoyaban.

Sin embargo, el Tour no empezó bien para Uijtdebroeks, ya que cayó en la penúltima subida de la contrarreloj por equipos inaugural. Perdió más tiempo en las etapas siguientes, dejándolo en el puesto 23, a 11:17 del maillot amarillo.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Al principio de la carrera, Movistar confirmó que Uijtdebroeks había estado sufriendo problemas estomacales y fiebre. Ahora parece que esas enfermedades le han obligado a abandonar el Grand Tour.

Se quedó lejos del final de la sexta etapa, perdiendo el contacto a 77 km de la meta en la primera subida del día, el Col d'Aspin. Poco más de 50 kilómetros después, cuando los líderes coronaban el Col du Tourmalet, se confirmó su retirada.

te puede gustar



'Lejos de su mejor nivel' – Luchando contra la fiebre, Cian Uijtdebroeks sufre un difícil debut en el Tour de Francia



El Tour de Francia abandona: un día abrasador en los Pirineos ve la salida de más corredores



Arnaud De Lie fuera del Tour de Francia tras un brutal día de sufrimiento