Con la gran variedad de opciones de kits y equipos para montar en interiores y exteriores, ¿cuál es potencialmente la mejor opción?

El verano suele ser una buena época para empezar a andar en bicicleta, con buen clima, cielos azules, grandes dosis de sol y pocos motivos de pinchazos o limpieza de bicicletas. Pero para aquellos ciclistas que empezaron a andar en bicicleta en verano y ahora se enfrentan a temperaturas más bajas, viento, lluvia y limpieza de bicicletas, hay dos opciones. Podemos equiparnos adecuadamente para seguir practicando ciclismo durante el invierno o practicar ciclismo indoor.

Pero como el precio de todo parece subir cada vez más, ¿cuáles son los costos de cualquiera de las opciones? ¿Cuál deberías elegir? ¿Y cómo se pueden lograr los mejores resultados al menor costo para cada opción?

Montar al aire libre durante el invierno

Cuando se trata de montar en bicicleta al aire libre durante el invierno, hay varios factores a considerar para que sea la experiencia más placentera posible. Con las temperaturas más frescas, debemos optimizar nuestra ropa y cambiarnos de los pantalones cortos y la camiseta del verano.

Lo mínimo necesario para andar en temperaturas de hasta aproximadamente 10˚C es un par de calentadores sólidos para brazos y piernas, además de una capa base más gruesa para garantizar que te mantengas lo suficientemente abrigado. Esto es para mantener la temperatura central en el rango correcto y también garantizar la función muscular ideal, ya que las piernas frías no son tan poderosas. Normalmente también es una buena idea conseguir una chaqueta impermeable plegable, ya que es fácil de llevar a pasear y aumenta el rango de condiciones climáticas en las que puedes viajar cómodamente.

Para temperaturas entre 0 y 10 ˚C, probablemente se necesitará un kit térmico de mayor resistencia. Esto significa camisetas térmicas o una chaqueta de invierno, además de mallas con tirantes con forro polar y probablemente una capa base aún más gruesa con guantes aislantes para las manos y cubrezapatos para los pies. ¡Incluso puedes conseguir zapatos específicos para el invierno! Con todos estos artículos, los precios pueden variar significativamente y más caro no significa necesariamente un mejor rendimiento o función.

Hay otras consideraciones que se deben tener en cuenta al andar en bicicleta al aire libre, especialmente si se conduce antes o después del trabajo. Un buen juego de luces para bicicleta será fundamental para la seguridad, tanto para poder ver como para ser visto. Uno de los otros problemas más comunes al conducir durante el invierno es la presencia de más lluvia y suciedad, lo que a su vez puede reducir la vida útil de componentes como neumáticos y piezas de transmisión. Limpiar su bicicleta con regularidad es la mejor manera de garantizar que no se acumule suciedad y que los componentes duren más antes de desgastarse. Por lo general, puedes utilizar un spray limpiador para bicicletas, un desengrasante y un par de cepillos y un paño.

Sin embargo, tenga cuidado con rociar desengrasante alrededor de los cojinetes, ya que esto requerirá que se vuelvan a engrasar y se les dé servicio con más regularidad. Los guardabarros pueden ayudar a reducir el nivel de suciedad y mugre que se acumula alrededor de la bicicleta y mejorar la vida útil de los componentes; sin embargo, esto no solucionará la suciedad de la transmisión, pero hará que tus amigos estén más felices contigo en los paseos del club de invierno.

En cuanto al mantenimiento, hoy en día muchas bicicletas vienen con rodamientos de dirección integrados. Se ven inteligentes, limpios y tienen algunas mejoras aerodinámicas, pero también son un dolor de cabeza mecánico. Por este motivo, no es raro que la gente disponga de una bicicleta de entrenamiento de invierno específica. Esto a menudo incluirá componentes de especificaciones más baratos, por lo que los reemplazos son más baratos y el servicio más fácil con auriculares no integrados, dado que un servicio de auriculares puede costar más de £100 con el tiempo que se requiere ahora. Los neumáticos de invierno con una mejor protección contra pinchazos también valdrán la pena, ya que tendrán menos paradas para reparar los pinchazos y durarán más que los neumáticos de carrera más rápidos y flexibles.

Llevando tu bicicleta al interior

La alternativa a montar al aire libre es aventurarse en el interior para entrenar. Lo imprescindible para ello es la bicicleta y un rodillo de entrenamiento, que incluso con medidas de potencia se puede adquirir a un precio relativamente bajo. Sin embargo, es probable que necesites adquirir un neumático de entrenamiento turbo, que será más grueso y tendrá una vida útil más larga en este tipo de rodillo de entrenamiento de interior.

En cuanto a la ropa, lo necesario es un par de pantalones cortos y zapatillas de ciclismo, sin embargo, la ropa específica para interiores puede hacer que las cosas sean más cómodas. Puede aumentar la resistencia y mejorar la sensación de marcha de su entrenador, así como integrarlo con aplicaciones de entrenamiento inteligentes, gastando un poco más en un entrenador inteligente de transmisión directa, cuyo precio ha comenzado a bajar significativamente en los últimos años.

Sin embargo, cuando se trata de entrenadores inteligentes, el precio puede aumentar cada vez más dependiendo de la precisión, la sensación de marcha debido a una mayor inercia y características como el movimiento lateral y hacia adelante/atrás con Wahoo KICKR Move y Tacx Neo 3M. Sin embargo, vale la pena considerar que el uso de un cuadro de carbono estándar en un turbo puede causar una tensión excesiva en partes del cuadro, como el pedalier, lo que podría causar daños.

Algunas marcas de bicicletas sugieren no utilizar sus cuadros de carbono en rodillos de entrenamiento turbo y no ofrecen garantías sobre cuadros utilizados en turbos de transmisión directa. El sudor también se acumula mucho en el interior y tiene el potencial de corroer y dañar los componentes metálicos y de carbono. Las opciones para evitar todo esto son invertir más dinero en una bicicleta inteligente, de las que hay muchas como la Wattbike Proton, o hacerse con una bicicleta específica para usar en interiores. Solía ​​​​usar una vieja bicicleta de entrenamiento con un agujero en una de las vainas que funcionó durante 6 años, aunque no necesariamente recomendaría usar una bicicleta rota. Una de las últimas opciones es la bicicleta de interior Zwift Ride, sin embargo, es solo para uso en interiores y está limitada tanto en los entrenadores compatibles como en el software.

Eso nos lleva a las otras incorporaciones al entrenamiento en interiores. El ciclismo indoor ha experimentado un gran auge en los últimos 10 años, impulsado en parte por la popularidad de aplicaciones como Zwift, SYSTM, Rouvy y MyWhoosh. Todos estos se basan en suscripciones con diferentes precios y también requieren un teléfono o, para una pantalla más grande, una tableta, una computadora portátil o incluso una configuración de TV. Por experiencia personal y muchas otras, estas aplicaciones pueden hacer que el entrenamiento en interiores sea mucho más atractivo, divertido e incluso social. También puedes hacer que sea una experiencia mucho más agradable andar en bicicleta en interiores con un buen ventilador. Hay opciones de ventiladores inteligentes disponibles, pero las alternativas más económicas funcionan bastante bien.

Entonces, ¿cuál tiene mejor valor?

Todo esto tiene el potencial de parecer increíblemente desalentador para los ciclistas que comenzaron a andar en bicicleta durante el verano y ahora están buscando la mejor manera de hacer que la experiencia sea agradable durante el invierno sin costos excesivos.

Mis recomendaciones para el ciclismo de interior como mínimo son usar su bicicleta actual, pero cambiar los neumáticos por unos de invierno más resistentes y asegurarse de limpiar la transmisión cada vez que se ensucie. Aprender algunas habilidades mecánicas y de mantenimiento básico de bicicletas también le permitirá ahorrar mucho dinero a largo plazo y es una tarea gratuita. En cuanto al equipo, un maillot térmico, una capa base de invierno profunda, guantes y cubrezapatos abrigados, un par de mallas térmicas y una prenda impermeable empacable cubrirán prácticamente todas las eventualidades climáticas. Para conducir en la oscuridad, una potente luz delantera y trasera mantendrá la seguridad.

Para interiores, un entrenador inteligente de accionamiento directo más económico y un atril para colocar un ordenador portátil constituirán una base de entrenamiento sencilla y eficaz con un centro de entretenimiento. Agregue a eso un par de pantalones cortos y una toalla, y la ropa está lista, además de un ventilador estándar y un captador de sudor para hacer las cosas más cómodas y mantener su bicicleta protegida. Siempre puedes ampliar estos puntos de partida en el futuro, pero estas configuraciones iniciales deberían proporcionar una buena base para una conducción invernal efectiva tanto en exteriores como en interiores.

Hemos reunido un triple de menús a continuación para, en términos muy generales, comparar los costos. Una configuración básica, con lo justo para ponerte en marcha, un escenario de gama media en el que quieres un equipo decente para pasar un rato agradable y una configuración sin problemas de dinero que incluye bicicletas nuevas, pantallas montadas en la pared y equipo de alta gama.

Opción de presupuesto

Interior –

Usando tu propia bicicleta: £0

Rueda en Wahoo KICKR Snap: £ 299,99

Neumático de entrenamiento turbo Schwalbe Indoor: £ 32

Ventilador Honeywell TurboForce Power: £ 20,99

Usando tus pantalones cortos de verano: £0

Total: £352,98

Exterior –

Utilice su bicicleta actual: £0 (pero espere costos de mantenimiento)

Producto de limpieza: ~35-50£/año

Mallas ciclistas de invierno Van Rysel: £ 34,99

Chaqueta ciclista de invierno Van Rysel: £ 34,99

Camiseta interior básica Van Rysel: £9,99

Guantes térmicos Van Rysel: £ 19,99

Chaqueta impermeable Van Rysel: £ 19,99

Neumático plegable Continental Gatorskin: £37,99 por neumático

Total: £235,93

Opción de rango medio

Interior –

Cuadro inteligente Zwift Ride: £ 749

Wahoo KICKR: £ 939,99

Ventilador inteligente Jetblack: £ 119

Suscripción Zwift: £179,99/año o £17,99/mes

Toalla turbo: £10

Total: £1.997,98

Exterior –

Allez especializado con Shimano Claris: £ 1000

Juego de guardabarros SKS Blummels: 42€

Neumáticos Pirelli P Zero Race 4S TLR: £80 por neumático

Producto de limpieza: ~35-50£/año

Chaqueta de invierno Rapha Core: £ 140

Mallas Rapha Core: £ 150

Rapha Core resistente al agua: £ 140

Cubrezapatillas Rapha Winter: £65

Guantes de invierno Rapha Pro Team: £ 75

Total: £1.686

Opción de gama alta

Interior –

Bicicleta Tacx Neo Plus: £ 3499

Apple TV 4K: £ 149

Televisor inteligente LG C4 OLED evo 4K HDR de 55 pulgadas: £ 1399

Suscripción Zwift: Suscripción Zwift: £179,99/año o £17,99/mes

Total: 5.226,99 £

Exterior –

Medias Assos Mille GTO: £ 420

Chaqueta de invierno Assos Equipe RS Johdah S9 Targa: £ 635

Carcasa Assos Mille GTO Fuchsröhre: £ 345

Guantes de lluvia térmicos de invierno Assos GTO Ultraz: £ 165

Botines de invierno Assos GT Ultraz Evo: £ 95

Héroe Ribble Allroad SLR: £ 8299

Zapatillas de carretera Fizik Tempo Artica R5 GTX: £ 260

Producto de limpieza: ~35-50£/año

Total: £10.259