Ballerini se cae de la etapa 11, mientras que Scaroni y Ulissi logran el top 10 gracias a carreras agresivas

El XDS Astana llegó a este Giro de Italia con un objetivo, y sólo un objetivo; para ganar tantas etapas como sea posible. No gastar energías en apoyar a un aspirante a la clasificación general ha tenido éxito con dos victorias de etapa e incluso una temporada en la maglia rosa.

Manteniendo la reputación de ser uno de los más impredecibles de los tres Grandes Vueltas, el Giro pareció proporcionar una racha de éxitos para el equipo, pero luego se derrumbó en la etapa 11 cuando Davide Ballerini se estrelló a sólo 46 km de la etapa de 195 km entre Porcari y Chiavari.