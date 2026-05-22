Ballerini se cae de la etapa 11, mientras que Scaroni y Ulissi logran el top 10 gracias a carreras agresivas

El XDS Astana llegó a este Giro de Italia con un objetivo, y sólo un objetivo; para ganar tantas etapas como sea posible. No gastar energías en apoyar a un aspirante a la clasificación general ha tenido éxito con dos victorias de etapa e incluso una temporada en la maglia rosa.

Manteniendo la reputación de ser uno de los más impredecibles de los tres Grandes Vueltas, el Giro pareció proporcionar una racha de éxitos para el equipo, pero luego se derrumbó en la etapa 11 cuando Davide Ballerini se estrelló a sólo 46 km de la etapa de 195 km entre Porcari y Chiavari.

“Desafortunadamente, Davide Ballerini abandona la carrera después de su caída al principio de la etapa. Gracias, Davide, por brindarnos una gran victoria en Nápoles. Grazie”, publicó el equipo en sus redes sociales durante la carrera.

El XDS Astana aún no ha publicado una actualización médica, pero el italiano fue atendido por el personal médico de carrera para tratar sus lesiones en la mano y la rodilla, según informó el director del equipo, Mario Manzoni.

Al final en Chiavari, ciclismonoticias habló con Dario Cataldo, quien se retiró de su carrera deportiva a finales de 2024 antes de convertirse en director de XDS Astana en 2026, quien dijo que los detalles del accidente de Ballerini aún no estaban claros, pero que había abandonado debido a sus lesiones y la cantidad de escalada que aún quedaba en la etapa.

“No conocemos la dinámica del choque. Lo vimos fuera de la curva y todavía tenemos que hablar con él. Sabemos que regresó al pelotón pero no pudo empujar con la pierna, la rodilla y la mano”, dijo.

“Tendremos que ver al médico. No habría podido hacer las subidas en la final. Si fuera una etapa más fácil, tal vez podría seguir sufriendo y terminar, pero hoy no ha sido imposible”.

Pero el equipo continuó con sus ambiciones de triunfar en el escenario.

Esa misma mañana en Porcari, ciclismonoticias habló con Christian Scaroni, quien decidió no gastar energía durante la contrarreloj de la etapa 10 del día anterior para poder avanzar más abajo en la clasificación general y, en cambio, buscar escapadas.

“No estoy centrado en la general. Estoy centrado en la carrera por etapas y hoy estoy centrado en intentar ir por las etapas”, dijo Scaroni.

El XDS Astana logró poner a tres corredores en la escapada decisiva con Alberto Bettiol, Diego Ulissi y luego Scaroni. Pero más mala suerte golpeó al equipo cuando Scaroni se estrelló junto con varios otros corredores a 41 km del final. Se recuperó y terminó sexto ese día, pero el accidente acabó con sus posibilidades de ganar la etapa.

Bettiol ya se había distanciado de la jugada, mientras que Ulissi salvó el esfuerzo del equipo acabando tercero, a 11 segundos de la escapada ganadora de Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) y Enric Mas (Movistar).

“Vinimos a este Giro con un equipo para ir a las escapadas. Sabíamos que si había una etapa para una escapada, sería para nosotros. Estábamos dándolo todo y jugando todas las cartas para esos días. Aún así, otros equipos quieren hacer lo mismo, y la carrera está abierta a muchos corredores; peleamos, vamos a por ello, pero nada es seguro”, dijo Cataldo ciclismonoticias.

“Por supuesto, hay cosas que no se pueden predecir y que no se esperan, como las caídas de Ballerini y Scaroni. Ni siquiera fue fácil coger la fuga y los muchachos estaban gastando mucho para estar delante. Algunos corredores estuvieron muy fuertes hoy. Narváez estuvo muy fuerte hoy. Al final, estamos muy contentos con ellos, y fue una buena actuación, así que esperamos con ansias las otras etapas”.





Después de una carrera propia en las carreras, Cataldo comprende los altibajos de las carreras de bicicletas, especialmente en el Giro de Italia, donde ganó una etapa en la edición de 2019. Dijo que está orgulloso del desempeño de su equipo hasta el momento; Thomas Silva ganó la etapa 2 en Veliko Tarnovo, donde tomó la magila rosa, y Ballerini ganó la etapa 6 en Nápoles.

“Cuando vas con un equipo como este que es sólo para escapadas, es bastante fácil. Cada día es un nuevo día y una nueva carrera. Cuando vas por la general, no puedes tener un mal día. Es mucho más difícil para los equipos que van por la general porque si por un día pierdes tiempo, se acaba”, dijo Cataldo.

“Cuando buscas etapas, sabes que si tienes un mal día, simplemente cierras el libro y pasas a la siguiente. No será un problema para la moral del equipo, especialmente porque tuvimos un buen comienzo en este Giro de Italia. Todo lo que hemos tenido es bueno, tenemos que tener claro lo que queremos, cómo hacerlo y simplemente ir a por ello”.

Cuando se le preguntó qué les dirá a sus corredores en el informe posterior a la carrera, dijo: “Todos los días tenemos un informe sobre esta etapa y luego otro para la siguiente etapa. Por hoy, les diría a los corredores que estoy contento con ellos, y que vi que estaban dando el 100%, estamos súper orgullosos de ellos, que sigan así, descansen un poco y vayan a las siguientes etapas”.

En cuanto a Scaroni, planea volver a las escapadas, buscando oportunidades de victorias de etapa, tantas como sea posible, antes de que la carrera llegue a Roma el 31 de mayo.

“Nadie esperaba que tuviéramos este rendimiento tan alto, pero somos muchachos fuertes y tenemos un equipo fuerte. Para mí, no es una sorpresa que hayamos ganado dos etapas”, dijo Scaroni.

“El Giro aún es largo y quedan muchas etapas por delante. Necesitamos estar concentrados cada día para intentar ganar otra etapa. Al final del Giro contaremos las victorias”.