El danés cae a 4:30 del líder general del UAE Team Emirates-XRG a pesar de su tenaz andar en la subida final

Jonas Vingegaard seguía decidido a ver el vaso medio lleno después de la etapa 14 del Tour de Francia a pesar de ver cómo su sueño de llevar el amarillo en París se desvanecía aún más tras otra actuación imponente de Tadej Pogačar.

Vingegaard perdió otros 44 segundos frente al líder de la carrera y, aunque permanece segundo en la general, su margen de 4:30 antes de las últimas tres grandes etapas de montaña y una contrarreloj parece insuperable.

El sábado, en el crucial Col du Haag, el danés parecía impotente cuando Pogačar atacó. Aparentemente, tampoco había manera de evitar que el primero Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) alcanzara su rueda trasera, ni tampoco evitar que Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) siguiera su ejemplo cerca de la cumbre y luego se disparara para reclamar el segundo lugar.

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Sin embargo, a pesar de su cuarto puesto solo le permitió ganar cuatro segundos sobre un resurgente Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Vingegaard parecía muy a gusto en las laderas más bajas del Col du Haag.

Una subida con pendientes muy variables, que van desde pendientes muy empinadas hasta pendientes más suaves y una sección corta de descenso, la Haag parecía endiabladamente complicada para calcular la fuerza necesaria para mantener un nivel constante de rendimiento. Sin embargo, Vingegaard no solo hizo eso, sino que su implacable aplicación de la presión en la primera mitad fue más que suficiente para poner a Del Toro contra las cuerdas, aunque antes de una recuperación tardía, lo que provocó que Evenepoel cayera y dejara a Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) en apuros también.

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No solo eso, Visma-Lease a Bike también podría contar con Sepp Kuss para realizar un excelente trabajo de apoyo por primera vez en el Tour de este año en las subidas, un avance bienvenido para Vingegaard después de una actuación extrañamente desigual de su equipo tras su triunfo en la etapa 1 de contrarreloj por equipos.

“Estoy contento con mi actuación de hoy”, reflexionó Vingegaard después en una breve declaración publicada en el sitio web de su equipo. “Ciertamente no fue un mal día. Hoy aprendí mucho sobre mí mismo”.

“Mis piernas están al nivel que quería. Estoy contento con cómo hemos rodado hoy como equipo. Hicimos un buen trabajo”.

Su postura optimista fue compartida por el director deportivo Marc Reef, quien dijo: “Jonas realizó una subida muy fuerte. Fue bueno ver que teníamos tres corredores en la escapada y que Matteo (Jorgenson), Victor (Campenaerts) y Bruno (Armirail) demostraron que están volviendo a su mejor nivel”.

“Sepp hizo un gran esfuerzo en la última subida, después de lo cual Jonas aceleró. Cuando Pogačar se fue, fue cada uno por su cuenta y Jonas, como en las etapas de montaña anteriores, luchó por todo lo que podía”.

Reef señaló que en la llegada del domingo en Plateau de Salaison el Tour terminará en una cumbre, en lugar de ser seguido por una sección de meseta como en la llegada del sábado en Le Markstein, e insinuó que eso podría ser más del agrado del líder de su equipo.

Eso está por verse, pero el optimismo de Vingegaard al menos parece no haber disminuido, y el desempeño colectivo de su equipo ahora aparentemente también está mejorando. Sin embargo, la batalla por el podio sigue siendo muy feroz, y si la etapa del sábado dejó algo claro es que Vingegaard todavía tiene que progresar más si quiere distanciarse de sus rivales por el segundo puesto de la general.