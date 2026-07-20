El danés cae a 4:30 del líder general del UAE Team Emirates-XRG a pesar de su tenaz andar en la subida final

Jonas Vingegaard seguía decidido a ver el vaso medio lleno después de la etapa 14 del Tour de Francia a pesar de ver cómo su sueño de llevar el amarillo en París se desvanecía aún más tras otra actuación imponente de Tadej Pogačar.

Vingegaard perdió otros 44 segundos frente al líder de la carrera y, aunque permanece segundo en la general, su margen de 4:30 antes de las últimas tres grandes etapas de montaña y una contrarreloj parece insuperable.

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