El campeón mundial aspira al tercer título mientras se acerca el final de la temporada antes de su debut en carretera en 2025 en Milán-San Remo

La actual campeona mundial de ciclocross femenino, Fem van Empel, dice que no reducirá su calendario de ciclocross para impulsar sus ambiciones en la carretera.

La joven de 22 años logró su décima victoria de la temporada en ciclocross en la ronda de la Copa del Mundo en Benidorm el domingo, superando a Lucinda Brand en la victoria después de una carrera tensa y emocionante en la Costa Blanca.

Después del Campeonato del Mundo de Ciclocross UCI en Liévin dentro de dos semanas, la ciclista holandesa centrará su atención en la carretera. Comenzará su campaña en el Milan-San Remo Donne femenino el 22 de marzo, donde trabajará para Marianne Vos.

“Correré la Milán-San Remo en un papel de servicio”, dijo Van Empel esporza. “Dependiendo de mi forma, veremos dónde estaré en la salida después de eso.

“Las clásicas de primavera son las que mejor se adaptan a mi perfil. Pero me pregunto si es realista ganar allí a corto plazo. Entonces todo tendría que ir realmente bien”.

Con Wout Van Aert y Mathieu van der Poel participando en campañas reducidas de ciclocross esta temporada para satisfacer sus ambiciones en la ruta, se han planteado preguntas sobre si Van Empel, apenas en su tercera temporada como parte de las élites, hará lo mismo en el futuro.

“Ese no es el caso todavía”, insistió. “Continuaré haciendo cross, como lo hice esta temporada, para poder entrenar para el camino intermedio. Ciertamente no recortaré mi calendario de ciclocross, porque creo que el cross es demasiado hermoso”.

Al igual que Van Aert y Van der Poel, Van Empel es otro prodigio de este deporte, con dos títulos mundiales en su haber y otro en la mira. Las expectativas son altas, pero siempre lo han sido.

“Tuve que lidiar con presiones y expectativas externas desde muy joven”, dijo. “No sabía cómo lidiar con eso. Ahora estoy tratando de dominarlo cada vez mejor. Pero eso no siempre es fácil”.

Sin embargo, Van Empel no es infalible. La temporada pasada, dominó el ciclocross femenino con 19 victorias en 21 largadas. Esta temporada, ha sido derrotada siete veces en 17 salidas y una vez más fue empujada en Benidorm por el experimentado ex campeón del mundo Brand.

Un gran grupo de 11 corredores llegó a la última vuelta junto con Brand marcando el ritmo en la pista rápida. Sin embargo, Van Empel salió por detrás de su rival en la sección de barreras mientras ambas desmontaban y corrían.

Cuando la pareja volvió a montar junta, Van Empel tuvo el poder de tomar la delantera y mantener a raya a su rival en la carrera hacia la línea, logrando su tercera victoria consecutiva en Benidorm.

“La forma en que gano hoy también es especial y muestra mi lucha. Estoy muy satisfecha con mi temporada y ciertamente con esta victoria. Cada año es emocionante aquí, es una carrera increíble”, dijo.

“Lucinda mantuvo bien la puerta cerrada. No dejó ningún espacio, por lo que las tablas eran en realidad una de las últimas posibilidades para encontrar un hueco. Fue simplemente acelerar a fondo sobre esa tabla y luego correr hacia el asfalto”.

Van Empel añadió que siempre tuvo el control durante la carrera, a pesar de que la mayor parte del evento de seis vueltas vio a un gran grupo de favoritos al frente.

“Al principio estaba concentrada y estuve en primera o segunda posición durante toda la carrera. Tenía el control”, dijo.

Van Empel ha estructurado su temporada de ciclocross de manera diferente esta campaña al incorporar campos de entrenamiento en ruta. También ha ganado la Copa del Mundo en Amberes, Gavere y Besančon, además de los Campeonatos de Europa UEC, Koppenbergcross y las carreras Exact Cross en Beringen y Kortrijk.

“Por el momento puedo estar muy satisfecha con mi invierno”, afirmó. “Gané todos los cruces que me había propuesto. Por lo demás, sólo no subí al podio una vez (en Namur – Ed.). Tuve mucha mala suerte entonces.

“Si dejas ese 'cross' fuera de la ecuación, estoy haciendo una muy buena temporada hasta ahora. Ya no me preocupo cuando estoy al inicio de un cross. Intento confiar en mi propia fuerza, eso me da confianza.”