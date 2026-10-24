'A medida que envejeces, después de un accidente tan masivo, ¿sigues siendo la misma persona? ¿Corres tantos riesgos?


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El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, ha cuestionado si Tadej Pogačar volverá a ser el mismo después de su accidente en la Vuelta a España, diciendo que la ruta del Tour de Francia del próximo año pondrá a prueba al cinco veces campeón.

La ruta del Tour 2027 se dio a conocer el jueves en París, y la carrera de 21 días incluirá dos contrarreloj con un total de 71 km, siete etapas de velocidad y solo tres llegadas en cumbre.

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