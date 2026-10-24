'A medida que envejeces, después de un accidente tan masivo, ¿sigues siendo la misma persona? ¿Corres tantos riesgos?

El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, ha cuestionado si Tadej Pogačar volverá a ser el mismo después de su accidente en la Vuelta a España, diciendo que la ruta del Tour de Francia del próximo año pondrá a prueba al cinco veces campeón.

La ruta del Tour 2027 se dio a conocer el jueves en París, y la carrera de 21 días incluirá dos contrarreloj con un total de 71 km, siete etapas de velocidad y solo tres llegadas en cumbre.

hablando con L'Equipe Después de la presentación, Prudhomme dijo que “ciertamente quedan muchas preguntas pendientes” tras el accidente de Pogačar en la Vuelta, que lo dejó fuera de carrera por el resto del año con una conmoción cerebral, una fractura de clavícula y una fractura de vértebra.

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“La verdadera pregunta para mí, y obviamente le deseo todo lo mejor, es qué tan bien se habrá recuperado de su muy, muy, muy grave accidente en la Vuelta a España”, dijo Prudhomme.

“Porque su talento no reside sólo en su superioridad física, sino también en sus habilidades de conducción. Su descenso del Tourmalet el verano pasado fue alucinante y asombroso. A medida que envejeces, después de una caída tan masiva, ¿sigues siendo la misma persona? ¿Asumes tantos riesgos?”

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Pogačar sigue siendo el gran favorito para ganar el Tour del próximo año, incluso si tiene menos posibilidades de ganar tiempo sobre sus oponentes. Mientras tanto, Remco Evenepoel considerará las dos contrarreloj largas como oportunidades personales.

Sin embargo, queda por ver cuál será su mentalidad cuando regrese a las carreras la próxima temporada. Pogačar ha dicho que apuntará a los Campeonatos Mundiales de Tour, Vuelta y Ruta en 2027, aunque aún tiene que confirmar el inicio de su temporada.

Prudhomme hizo una comparación con otro cinco veces ganador del Tour, Eddy Merckx, quien se estrelló duramente en una carrera en Blois en 1969, sufriendo una conmoción cerebral, pelvis desplazada y nervios atrapados en la espalda, entre otras lesiones.

Merckx dijo más tarde: “Blois fue la peor experiencia de mi carrera. Podría haber estado muerto. El accidente me costó algunos años de mi carrera, porque después, con esa espalda, nunca tuve la misma sensación cuesta arriba que tuve en ese primer Tour de 1969”.

No hay indicios de que Pogačar haya sufrido algún daño físico duradero similar en su accidente en la Vuelta, aunque Prudhomme aún lo dejó abierto al debate.

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“Ciertamente quedan dudas después de su accidente. Si dejó huella en él y cuáles serán las consecuencias”, dijo.

“Eddy Merckx siempre ha dicho que nunca volvió a ser el mismo después de su accidente en Blois; sin duda quedó marcado moral y mentalmente, pero también dice que nunca volvió a ser el mismo en la montaña después.

“Pero eso no le impidió ganar cuatro Tours de Francia más después de eso”, reconoció Prudhomme.

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