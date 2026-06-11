Decathlon CMA CGM limita las pérdidas a 45 segundos en los ganadores de etapa Visma-Lease a Bike

Paul Seixas reconoció que su debut contrarreloj en equipo profesional en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes el martes no salió tan bien como se esperaba, pero la estrella francesa de 19 años dijo que está decidido a dejar las cosas claras en las cinco etapas que quedan en la carrera francesa de una semana de duración.

En una dura prueba de 28 kilómetros sobre caminos rurales constantemente ondulados, el líder del Decathlon CMA CGM limitó sus pérdidas a 45 segundos y el séptimo lugar frente a los ganadores de etapa Visma-Lease a Bike y su líder de la carrera estadounidense Matteo Jorgenson.

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