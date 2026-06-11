Decathlon CMA CGM limita las pérdidas a 45 segundos en los ganadores de etapa Visma-Lease a Bike

Paul Seixas reconoció que su debut contrarreloj en equipo profesional en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes el martes no salió tan bien como se esperaba, pero la estrella francesa de 19 años dijo que está decidido a dejar las cosas claras en las cinco etapas que quedan en la carrera francesa de una semana de duración.

En una dura prueba de 28 kilómetros sobre caminos rurales constantemente ondulados, el líder del Decathlon CMA CGM limitó sus pérdidas a 45 segundos y el séptimo lugar frente a los ganadores de etapa Visma-Lease a Bike y su líder de la carrera estadounidense Matteo Jorgenson.

Ampliamente considerado el máximo favorito antes de la carrera en la batalla general, Seixas ocupa ahora el duodécimo puesto en la general, exactamente un minuto menos que el maillot amarillo Alex Baudin (EF Education-EasyPost). Rivales tan peligrosos como Oscar Onley (Netcompany Ineos) están ahora 48 segundos por delante del francés, el subcampeón de la carrera de 2024, Jorgenson, también está 45 segundos arriba, y Juan Ayuso (Lidl-Trek) disfruta de una ventaja de 13 segundos.

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Eso significa que Seixas tendrá que encender la potencia en las montañas este fin de semana si quiere mantener sus posibilidades de conseguir la victoria general. Pero como dijo el francés, en un día en el que Decathlon comenzó con un hombre menos tras el abandono forzoso de Matthew Riccitello en la etapa 1 debido a una enfermedad y luego rápidamente perdió a otro, el especialista suizo en contrarreloj Stefan Bissegger, al principio de la etapa, el escenario contrarreloj no estuvo a su favor desde el principio.

“Hay una cierta sensación de decepción, terminamos por debajo de nuestras expectativas, pero tenemos que tener en cuenta las circunstancias”, dijo Seixas. El equipo después.

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“Perdimos a Stefan desde el principio y desafortunadamente eso perjudicó las posibilidades del equipo, y no tuvimos a Matthew desde el principio, por lo que rápidamente nos quedamos con cinco. Y cinco contra siete (en los otros equipos), eso es complicado”.

“Pero nos las arreglamos con lo que teníamos, Dan (Hoole) estuvo muy bien, Aurélien (Paret-Peintre), Nico (Prodhomme) y Léo (Bisiaux) también, todos hicimos lo que debíamos. Al final, me sentí muy fuerte, hicimos lo mejor que pudimos”.

El equipo preguntó a la joven estrella francesa qué había dicho en el autobús del equipo después de la crono, donde aparentemente se tomó un momento para dirigirse a sus compañeros sobre su desempeño colectivo.

“Les dije que este tipo de días pueden pasar, que no es grave, vamos a volver al partido, no es que hayamos perdido tres minutos. Hay que tener la frente en alto y seguir adelante lo mejor que se pueda”, respondió.

Seixas se negó a calificar de grave su revés en la crono, dado que no estaba muy lejos de corredores como Ayuso y aventajaba a Del Toro. En cuanto al tiempo empleado por la pareja de Jorgenson y Netcompany Ineos, Kévin Vauquelin y Oscar Onley, 45 y 48 segundos respectivamente, reconoció que habían ganado bastante tiempo, “lo cual no es lo ideal, pero tampoco es definitivo”.

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La dirección del Decathlon CMA CGM también había dicho antes de la etapa que querían que Seixas tuviera la oportunidad de correr al menos una contrarreloj por equipos antes del Tour de Francia, y aunque el rendimiento del equipo estuvo algo por debajo de las expectativas, ese objetivo se cumplió.

Lo que quizás sea más interesante ahora es ver cómo Seixas, a pesar de su relativa juventud, se recupera esta semana de uno de sus raros reveses en una temporada brillante: sus palabras a sus compañeros de equipo en el autobús del equipo tal vez ya indiquen que ya está buscando dejar atrás esta semiderrota y ver cómo puede dejar las cosas claras en las montañas que se acercan rápidamente.

“Al final, perdimos algo de tiempo con algunos de los líderes, pero aún no hay nada decidido”, insistió Seixas en un comunicado del equipo posterior a la etapa. “Aún quedan cinco etapas y seguiremos luchando”.