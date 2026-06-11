El británico entrena en altitud en Sierra Nevada antes de volver a competir en el Tour de Suiza

Tom Pidcock se encuentra actualmente fuera de la parrilla, entrenando en altitud en Sierra Nevada con sus compañeros de equipo Pinarello-Q36.5, sentando las bases y construyendo los pilares vitales de forma y fortaleza mental para el Tour de Francia.

Su cuenta pública de Instagram se ha silenciado y sus queridos perros salchicha están con su pareja. Pidcock está centrado en su entrenamiento y preparación para el Tour, el primero desde 2024, donde apuntará a la clasificación general, pero al mismo tiempo intentará disfrutar del proceso de la general.

“El primer objetivo es disfrutar del Tour de Francia”, dijo su antiguo entrenador, confidente y jefe de rendimiento en Pinarello-Q36.5, Kurt Bogaerts. ciclismonoticias.

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“Todos conocemos las emociones contrastantes de Tom al participar en la general en Grandes Vueltas. Pero creo que obtuvo mucha satisfacción al participar en la Vuelta y terminar tercero en la general el año pasado”.

Pidcock terminó tercero en la general, 3:11 menos que Jonas Vingegaard y menos de dos minutos menos que João Almeida. La Vuelta de 2025 se vio interrumpida por protestas a favor de Palestina, pero fue una carrera típicamente exigente de tres semanas, y Pidcock mostró su potencial para el Gran Tour.

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“Estaba en el juego todos los días y tenía objetivos diarios”, dijo Bogaerts.

“El primer objetivo era no perder tiempo, el segundo era intentar ganar una etapa y estuvo muy cerca de conseguirlo. El tercer objetivo, la general, ocurrió al mismo tiempo, mientras Tom se divertía. Vamos a intentar hacer lo mismo en el Tour de este año”.

Pidcock corrió por última vez en carretera en la carrera de un día Eschborn-Frankfurt en Alemania el 1 de mayo. Antes de eso, estuvo muy cerca de Tadej Pogačar en Milán-San Remo, se estrelló contra un barranco en Volta a Catalunya y se lesionó la rodilla, pero volvió a competir con una victoria de etapa en el Tour de los Alpes.

Ganó la carrera de la Copa del Mundo de Mountain Bike de Nové Město el 24 de mayo, mientras hacía la transición de la primavera al verano y se preparaba para el Tour de Francia.

“Siempre tiene buen rollo y buena energía cuando regresa a casa después de una carrera de bicicleta de montaña”, sugirió Bogaerts.

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“No es parte de un bloque de recuperación porque todavía hace un gran esfuerzo, pero mentalmente le da un buen estímulo de recuperación”.

Pidcock subió directamente a la altura desde Nové Město y volverá a competir en el Tour de Suiza de cinco días, que comienza el 17 de junio. Ocho compañeros de Pinarello-Q36.5 lo acompañan en Sierra Nevada, con una larga lista de 14 corredores bajo consideración para las ocho últimas plazas del Tour de Francia.

Podría decirse que Pidcock no es un candidato al podio para el Tour de este año, pero recientemente dijo el guardián periódico que quizás se pueda lograr una victoria en el Grand Tour. A menudo se olvida que dominó la carrera por etapas del Giro Next Gen 2020.

“Si logro ganar un Gran Tour, será el mayor logro de mi carrera, porque para mí concentrarme durante tres semanas es difícil”, dijo Pidcock.

“Todo lo que he logrado en mi carrera, siempre me imaginé hacerlo primero antes de hacerlo. Nunca he hecho nada inesperado, como magia. Así que teniendo ese escalón, sé que puedo estar en el podio nuevamente”.

Bogaerts y Pidcock han creado una serie de objetivos preliminares para el Tour 2026.

“No tenemos un plan de carrera específico, pero nos hemos fijado algunos objetivos. Nos gustaría tener un enfoque similar al que tuvimos para la Vuelta”, dijo Bogaerts.

“Tom me dijo que quiere intentar estar en la mejor forma física al inicio del Tour. Luego, día a día, intentará ganar una etapa cuando las etapas le convengan”.

“Su último resultado en el Tour fue el 13º en 2023. Si pudiera entrar entre los 10 primeros en la general, eso, para mí, sería una buena progresión. Luego, con Tom, siempre sabemos que puede hacerlo mejor de lo que nadie espera. A Tom le gusta ganar; eso siempre es importante para él. Con suerte, podemos ganar una etapa en el Tour y hacer una buena general.

“Queremos generar impulso en las próximas semanas. Quizás pueda ganar algo en Suiza, y luego ganar algo en el Tour, y luego aprovechar eso a diario. Creo que es un objetivo saludable”.