El británico entrena en altitud en Sierra Nevada antes de volver a competir en el Tour de Suiza

Tom Pidcock se encuentra actualmente fuera de la parrilla, entrenando en altitud en Sierra Nevada con sus compañeros de equipo Pinarello-Q36.5, sentando las bases y construyendo los pilares vitales de forma y fortaleza mental para el Tour de Francia.

Su cuenta pública de Instagram se ha silenciado y sus queridos perros salchicha están con su pareja. Pidcock está centrado en su entrenamiento y preparación para el Tour, el primero desde 2024, donde apuntará a la clasificación general, pero al mismo tiempo intentará disfrutar del proceso de la general.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: