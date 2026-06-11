El francés de 19 años lidera al mermado equipo local en un ensayo general crucial previo al Tour de Francia

Los contendientes del Tour Auvernia-Ródano-Alpes se enfrentan a su primer gran desafío de la batalla general esta tarde en la contrarreloj por equipos de la etapa 3, pero para el principal favorito Paul Seixas, será una prueba aún más crucial.

Como periódico belga El Nieuwsblad Como señaló el martes, esta es la primera vez que el joven de 19 años corre una contrarreloj por equipos a gran escala como profesional. Sólo su participación en el Campeonato del Mundo de relevos mixtos de Ruanda, donde el sexteto francés se llevó la plata, podría considerarse un precedente muy parcial a este nivel.

Mientras Seixas se prepara para su primer Tour de Francia, que comienza con una contrarreloj por equipos en Barcelona el sábado 4 de julio, la contrarreloj por equipos de 28,4 kilómetros en Auvernia actuará como su único ensayo general en carrera para la etapa equivalente del Tour.

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El recorrido de esta tarde por los caminos rurales que rodean la ciudad de Perreux se considera ampliamente como una excelente oportunidad para que los equipos del Tour practiquen sus 'automatismos' contrarreloj, aunque algunas estrellas como Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) y Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) han preferido priorizar otras cuestiones, como campamentos de altitud o reconocimientos, y se han saltado el Tour de Auvernia este año.

Para Seixas, sin embargo, la ausencia de puntos de referencia previos por TTT en un escenario de carrera hace que esta oportunidad sea muy importante, dijo el director deportivo de Decathlon CMA CGM, Luke Rowe. él Nieuwsblad. Además, por supuesto, este es un momento decisivo para intentar ganar el Tour Auvernia, algo que Seixas ya ha declarado que es un objetivo importante.

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“(Hacer una contrarreloj) es algo que sólo se puede aprender en una carrera”, dijo Rowe. “Puedes practicar, entrenar y explorar todo lo que quieras, incluso en circuitos cerrados si es necesario, pero nunca se puede comparar con una carrera en sí, simplemente por la velocidad.

“En el ciclismo moderno, desde el principio hay que coquetear con el límite en el que las piernas explotan. Hay que sentir constantemente que las cosas pueden salir mal en cualquier momento. Eso no se puede replicar en el entrenamiento.

“Allí puedes sentir que la contrarreloj por equipos va bastante bien. Si tienes esa sensación en una carrera, simplemente significa que no va lo suficientemente rápido. Simplemente no se permite que transcurra sin problemas”.

Además, en una crono se aplica plenamente el viejo cliché de que no se puede ganar una carrera pero sí perderla, ya sea porque eso significa perder tiempo o caerse por completo. Eso es algo que sólo se puede experimentar en un escenario de carrera, dijo Rowe, y “Paul necesita dominar ese sentimiento, esa realización”.

Sin embargo, incluso antes de dar un solo pedal en la crono de esta tarde, Seixas ya podrá apreciar que nada se puede dar por sentado en estas etapas. Su compañero Matthew Riccitello, séptimo integrante de la alineación de este martes, tuvo que abandonar Auvernia el sábado por enfermedad, lo que ya habrá provocado una reelaboración de la estrategia CTT de Decathlon.

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Después de perder una séptima parte de los recursos colectivos de su equipo esta tarde, queda por ver si algo de la mala suerte que puede arruinar la crono de un equipo sin que sea culpa suya (un pinchazo, una mecánica en el momento equivocado) también afecta al equipo francés, que se encuentra cerca de la asistencia del equipo en Grenoble.

Esa tensión adicional es lo que también hace que las contrarreloj sean un evento tan estresante, en el que se espera que todos los corredores se desempeñen a la máxima intensidad sin importar cuál pueda ser su contribución individual.

Física y técnicamente, el equipo no tiene ninguna duda de que Seixas está a la altura de la crono que afronta, dado que no sólo ha tenido un desempeño excepcionalmente bueno en contrarreloj profesionales hasta la fecha: testigo de su victoria por nocaut en la dura contrarreloj semiurbana del País Vasco Itzulia en abril, o de su casi fracaso contra Filippo Ganna (Netcompany Ineos) y Juan Ayuso (Lidl-Trek), también presente en Francia esta semana, en la Volta ao. El evento equivalente del Algarve en febrero.

Además, Decathlon ya ha practicado contrarreloj por equipos en circuitos cerrados y realizará más pruebas fuera de las carreras antes del Tour.

Pero como Seixas descubrirá por sí mismo cuando Decathlon baje por la rampa de salida en Perreux esta tarde a las 16:05 CET, 24 minutos antes del equipo final de EF Education-EasyPost con el actual líder de la general Alex Baudin, es la acción de la carrera en sí la que marcará la diferencia en cómo maneja el ensayo general de hoy para julio.

Sin mencionar el hecho de que el CTT del martes constituye un componente clave para intentar ganar el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, con toda la presión, expectativas y motivación extra para un equipo local como Decathlon y un corredor local como Seixas, ese elemento extra seguramente también traerá.