El francés de 19 años lidera al mermado equipo local en un ensayo general crucial previo al Tour de Francia

Los contendientes del Tour Auvernia-Ródano-Alpes se enfrentan a su primer gran desafío de la batalla general esta tarde en la contrarreloj por equipos de la etapa 3, pero para el principal favorito Paul Seixas, será una prueba aún más crucial.

Como periódico belga El Nieuwsblad Como señaló el martes, esta es la primera vez que el joven de 19 años corre una contrarreloj por equipos a gran escala como profesional. Sólo su participación en el Campeonato del Mundo de relevos mixtos de Ruanda, donde el sexteto francés se llevó la plata, podría considerarse un precedente muy parcial a este nivel.

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