El cambio de reglas del órgano rector entrará en vigor el 1 de julio

La UCI ha modificado sus reglas para las llegadas de sprint en grupo, exigiendo ahora que las rectas de llegada sean “lo más largas posible, al menos 200 metros”.

La nueva regla fue parte de un memorando de la UCI publicado el 8 de junio. Este cambio a las regulaciones entrará en vigor a partir del 1 de julio, y el evento principal de este deporte, el Tour de Francia, comenzará el 4 de julio en Barcelona.

“El director de seguridad del evento prestará especial atención al tramo final del recorrido de la carrera y garantizará que se cumplan los requisitos de seguridad”, se lee en el reglamento modificado (2.2.017).

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“La recta final debe ser lo más larga posible, al menos 200 metros. Esto es especialmente importante para eventos que probablemente terminen en sprints grupales”.

Anteriormente, la regla solo decía: “El responsable de seguridad de la prueba prestará especial atención a la sección final de la ruta de la carrera, y en particular a los últimos cien metros antes de la llegada, y garantizará que se respeten las condiciones de seguridad. Esto es especialmente importante para las pruebas que probablemente terminen en sprints grupales”.

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Se produce después de que una serie de finales de 2026 hayan sido cuestionadas por la seguridad y cómo fueron aprobadas, especialmente en el Giro de Italia y el Giro de Italia femenino, donde varias curvas en los últimos kilómetros de las etapas de velocidad y las caídas casi se estaban convirtiendo en algo común.

Jonathan Milan expresó su opinión sobre los requisitos para las llegadas al sprint grupal después de la etapa 6 del Giro de Italia masculino en Nápoles, donde un cambio de sentido sobre adoquines en el último kilómetro señaló peligro. Y eso es exactamente lo que sucedió, ya que la lluvia más temprano ese día contribuyó a que los dos principales corredores de Unibet Rose Rockets se resbalaran y causaran una caída justo antes del sprint.

“Realmente no entiendo por qué tenemos que intentar encontrar este final complicado; realmente no lo entiendo”, dijo Milan. Eurosport.

“Lo sabes con certeza, podríamos pensar que llovería y tal vez para estar seguros, como hace algunos años, podríamos simplemente seguir recto. Pero no, con dos gotas de agua, creamos un desastre enorme”.

Un peligro similar se observó después de la sexta etapa del Giro femenino, cuando Elisa Balsamo salió victoriosa de una final complicada en Brescello, con varias curvas en el último kilómetro. Fue un beneficio para las habilidades técnicas de Maggie Coles-Lyster, que terminó segunda, pero habría sido mucho más seguro si la carrera hubiera terminado en una carretera recta.

Más recientemente, Henry Hobbs ganó en un final peligroso en el Oberösterreich Rundfahrt en Reichersberg, Austria, donde una curva en los últimos 50 metros provocó una caída al final de un sprint cerrado y cuesta arriba.

En estos casos, la final de Nápoles probablemente aún se aprobaría, ya que la recta final estaba al menos 300 metros después del cambio de sentido, lo que indica que la regla no es perfecta desde el punto de vista de la seguridad.

Pero la llegada de Brescello y la de Reichersberg no habrían entrado en la categoría de “recta de llegada de al menos 200 metros”, con una curva tardía en la carretera en la primera y la curva final demasiado tarde en la segunda.