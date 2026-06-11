El cambio de reglas del órgano rector entrará en vigor el 1 de julio

La UCI ha modificado sus reglas para las llegadas de sprint en grupo, exigiendo ahora que las rectas de llegada sean “lo más largas posible, al menos 200 metros”.

La nueva regla fue parte de un memorando de la UCI publicado el 8 de junio. Este cambio a las regulaciones entrará en vigor a partir del 1 de julio, y el evento principal de este deporte, el Tour de Francia, comenzará el 4 de julio en Barcelona.

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