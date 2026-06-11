Jayco AlUla, director del equipo, sobre el trabajo poco conocido realizado por el grupo de trabajo SafeR

La UCI confirmó una serie de mejoras menores en seguridad y tecnología para bicicletas después del reciente Comité de Gestión. Algunas personas rápidamente las descartaron por considerarlas demasiado pequeñas y demasiado tardías, pero Brent Copeland, miembro del Consejo de Supervisión de SafeR, ha defendido el trabajo de la estructura dedicada a las carreras y la seguridad de los ciclistas en el ciclismo profesional.

Copland también es el director del equipo Jayco AlUla y el presidente de la asociación de equipos AIGCP. Pasa tiempo en las reuniones de SafeR y representa a los equipos en las discusiones con la UCI y otras partes interesadas.

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