Jayco AlUla, director del equipo, sobre el trabajo poco conocido realizado por el grupo de trabajo SafeR

La UCI confirmó una serie de mejoras menores en seguridad y tecnología para bicicletas después del reciente Comité de Gestión. Algunas personas rápidamente las descartaron por considerarlas demasiado pequeñas y demasiado tardías, pero Brent Copeland, miembro del Consejo de Supervisión de SafeR, ha defendido el trabajo de la estructura dedicada a las carreras y la seguridad de los ciclistas en el ciclismo profesional.

Copland también es el director del equipo Jayco AlUla y el presidente de la asociación de equipos AIGCP. Pasa tiempo en las reuniones de SafeR y representa a los equipos en las discusiones con la UCI y otras partes interesadas.

La UCI anunció la extensión del proceso de sanción de tarjetas amarillas por conducción peligrosa y otras infracciones en las carreras. La señalización de seguridad en carrera también será armonizada, mientras que la UCI ha dictaminado que las rectas de llegada, especialmente cuando las carreras probablemente terminen en llegadas de velocistas, deben ser “lo más largas posible, al menos 200 metros”.

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“Desafortunadamente, la gente no ve todo el trabajo que hace SafeR, sino que recibe críticas continuas”, dijo Copeland.

“Están sucediendo muchas cosas en segundo plano. Hay mucha energía, hay muchas reuniones en las que la gente habla sobre los rebufos de las motocicletas, las bolsas de aire y los dispositivos de detección de conmociones cerebrales en los cascos. Todas esas cosas son trabajos en progreso, que cuando estén listos, podremos implementarlos”.

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Copeland destacó los límites de la tecnología por el retraso en la implementación de algunas mejoras de seguridad. La trágica muerte de Muriel Furrer durante el Campeonato Mundial de Ruta UCI 2024 en Zurich, comprensiblemente, provocó llamados para un seguimiento preciso de los ciclistas.

Los sistemas actuales utilizan datos de teléfonos móviles pero no siempre son fiables.

“Cuando profundizas en su tecnología, es bastante complicado”, dijo Copland sobre el seguimiento de los ciclistas.

“Por ejemplo, en este momento en Veloviewer se puede ver una luz roja o verde; si una atracción está en movimiento es verde, si se detiene es roja. ¿Pero el usuario se detuvo por una causa natural o porque tuvo un accidente?

“Nos gustaría llegar al punto de que la tecnología también detecta el ángulo de la bicicleta, pero el problema es la tecnología. Los sistemas de satélite que son similares a las señales de televisión funcionan bien, pero son muy caros y aún no están realmente instalados”.

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El Comité de Gestión de Casos de SafeR se reúne los lunes por la tarde para analizar los incidentes de carrera, recopilar datos y sugerir mejoras.

“Hasta que estás en esas reuniones, nadie entiende realmente los desafíos que todos enfrentan. Todos los interesados ​​y todas las familias en el deporte están tratando de mejorar las cosas”, dijo Copeland.

“Se necesita recopilación de datos para poder realizar mejoras y ahora lo tenemos. Como en todo en la vida, cada uno tendrá su propio punto de vista. Si tienes datos, puedes llegar a los hechos y tomar decisiones confirmadas”.

Copeland estaba en Milán para la meta de etapa del Giro de Italia, cuando surgió confusión sobre las decisiones de seguridad vial y algunos corredores sugirieron que la escapada se había beneficiado del rebufo de las motos televisadas.

Copeland sugirió que SafeR podría llevar a cabo un análisis de los datos de los corredores de la carrera para confirmar o negar cualquier rebufo.

Espera menos disputas y más unidad entre todos en el deporte.

“Todos tienen la responsabilidad de aliviar la tensión sobre la seguridad y las frecuentes acusaciones que surgen”, dijo Copeland. ciclismonoticias.

“Los equipos están presionando demasiado a los corredores para que consigan puntos en el ranking, los corredores quieren mejores contratos y también hay menos respeto entre los corredores. Tienen que empezar a respetarse más unos a otros, deben discutir más las cosas entre ellos.

“Los organizadores suelen tener la culpa de la seguridad en las carreras y es necesario hacer ciertas mejoras. Todos tenemos que mirarnos en el espejo y hacer mejoras juntos”.