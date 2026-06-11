Kévin Vauquelin cuestiona la decisión de esperar que podría haberles costado una victoria de etapa y el liderato de la carrera

La decisión de Netcompany Ineos de esperar a Oscar Onley durante la contrarreloj por equipos de la etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes puede haberle costado al equipo la oportunidad de tomar el liderato de la carrera y la victoria de etapa.

El equipo británico entró en carrera con Onley y Kévin Vauquelin como líderes de la general, y ambos ganaron 12 segundos sobre la mayoría de los contendientes de la general durante la etapa inicial. Estaban preparados para colocar a cualquiera de los corredores en el maillot amarillo del líder de la carrera, pero cuando faltaban 9 km, Onley soltó su cadena y tuvo problemas para volver a ponérsela.

Vauquelin, junto con Josh Tarling, Dorian Godon y Carlos Rodríguez, tuvieron que sentarse y esperar mientras Onley, y cuando lo hicieron, su ventaja sobre Visma-Lease a Bike, que había sido de tres segundos en el primer control de tiempo y de seis en el segundo, se convirtió en un déficit de nueve segundos en la línea de meta.

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“Ciertamente no es la mejor manera de perder una buena cantidad de tiempo”, dijo Vauquelin a Eurosport. “Así que creo que sigue siendo un resultado positivo, incluso sin la victoria”.

Vauquelin y Onley terminaron juntos después de que Rodríguez los dejara y mantuvieron el segundo lugar en la general. Sin embargo, EF Education-EasyPost limitó sus pérdidas ante Netcompany Ineos a 20 segundos y 29 segundos ante Visma-Lease a Bike para mantener a Alex Baudin con el maillot amarillo.

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Eso dejó a Vauquelin y Onley en segundo y tercer lugar de la general a 12 segundos. ¿La decisión de esperar a Onlyy fue una jugada equivocada?

“Es un poco complicado; es una situación muy delicada porque viajamos a 80 km/h”, dijo Vauquelin. “Si esperas a alguien, sea considerado fuerte o no, pierdes una enorme cantidad de tiempo. Como han señalado algunos comentaristas, puedes perder 15 o 20 segundos, porque bajar de 80 (kph) a 55 y luego volver a 80 cuesta mucho tiempo. Es una pérdida enorme.

“Así que sí, no creo que esa hubiera sido mi estrategia. Hablaremos con el equipo más tarde y veremos cómo se desarrollaron las cosas en general. Dicho esto, el equipo demostró su fuerza nuevamente”.

Con dos etapas con subidas tempranas pero finales planos, es posible que Netcompany Ineos tenga que esperar hasta el final en la cima del viernes en Crest-Voland para ver si pueden tomar el liderazgo de la clasificación general del Tour Auvernia-Ródano-Alpes.