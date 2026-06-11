Kévin Vauquelin cuestiona la decisión de esperar que podría haberles costado una victoria de etapa y el liderato de la carrera

La decisión de Netcompany Ineos de esperar a Oscar Onley durante la contrarreloj por equipos de la etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes puede haberle costado al equipo la oportunidad de tomar el liderato de la carrera y la victoria de etapa.

El equipo británico entró en carrera con Onley y Kévin Vauquelin como líderes de la general, y ambos ganaron 12 segundos sobre la mayoría de los contendientes de la general durante la etapa inicial. Estaban preparados para colocar a cualquiera de los corredores en el maillot amarillo del líder de la carrera, pero cuando faltaban 9 km, Onley soltó su cadena y tuvo problemas para volver a ponérsela.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: