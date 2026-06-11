El equipo lucha contra lesiones y enfermedades durante la primavera y se enfrenta al dilema de selección del Tour de Francia, ya que es poco probable que los líderes Max Poole y Pavel Bittner estén en forma.

El equipo holandés Picnic-PostNL está atravesando una temporada difícil con solo una victoria a su nombre gracias a Casper van Uden en el Tour de Turquía y un preocupante puesto 29 en el ranking mundial de la UCI.

Durante los últimos tres años del ranking WorldTour, el equipo permaneció en la primera división del ciclismo mientras Cofidis abandonaba. Pero esta vez han tenido un mal comienzo, ubicándose por debajo de todos los demás equipos WorldTour, una gran cantidad de ProTeams de segunda división y apenas por delante del equipo continental tailandés Roojai Insurance-Winspace.

hablando con WielerFlitsel gerente de Picnic-PostNL, Roy Curvers, admitió que el equipo ha estado luchando durante los primeros seis meses de 2026.

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“Las cosas no van bien. Están luchando contra el viento. Eso a veces se da por sentado y hay que encontrar una salida”, dijo.

“Créanme, estamos trabajando duro en eso internamente. Pero si miras la lista de nuestros ciclistas lesionados y enfermos, es comprensible por qué las cosas no nos van bien”.

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El UAE Team Emirates-XRG se vio obligado a reducir el programa de carrera y cambiar las plantillas después de múltiples accidentes y Jhonatan Narváez y Tim Wellens entre los corredores que aún están fuera.

Dos de los corredores del equipo, Pavel Bittner y Juan Martínez, están actualmente de baja por lesiones. Mientras tanto, Max Poole, Nils Eekhoff, Timo de Jong, Timo Roosen, Gijs Leemreize y Warren Barguil también se han perdido mucho tiempo en lo que va de año.

Dejando a un lado la victoria de Van Uden, los mejores resultados del equipo son el segundo puesto de Bittner en Scheldeprijs y el segundo de Henri-François Renard-Haquin en la segunda etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes del lunes.

Van Uden lideró al equipo en el reciente Giro de Italia, pero numerosos accidentes al principio de la carrera y una enfermedad que afectó más tarde al líder clave Sean Flynn significaron que el equipo no pudo repetir su victoria de etapa de 2025.

“Él es una parte muy importante del tren de sprint, pero en un grupo de sprint, se supone que tres o cuatro hombres hacen el trabajo en esos finales. Es por eso que no deberías mirar solo al propio Casper.

“Para nuestros atacantes con mayor potencial, Warren Barguil y Frank van den Broek también se mostraron en la última semana. Pero en la primera semana sufrió una fuerte caída y desde entonces no se ha recuperado por completo. Esos muchachos están mostrando signos de volver a la normalidad.

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“Creo que en principio hicimos muchas cosas bien, pero simplemente no teníamos el nivel. Si eres un 2 o un 3% menos fuerte en el Giro, no obtienes nada de tu inversión”.

Curvers admitió que es “doloroso leer y escuchar” la clasificación actual del equipo y el hecho de que terminaron últimos en premios en metálico y puntos UCI en el Giro. Sin embargo, dijo que están “trabajando muy duro para que todos vuelvan a estar en forma” para luchar hasta junio, el Tour de Francia y más allá.

Varios corredores lesionados han vuelto a la acción, aunque es poco probable que el prometedor corredor del Grand Tour Poole, que terminó 11º en el Giro del año pasado, esté listo para el Tour de Francia después de sufrir un virus que lo mantuvo fuera de acción desde la Volta al Algarve.

“Desafortunadamente, todavía no está listo para la carrera. Para él, tenemos que concluir que el Tour va a ser muy difícil o imposible”, dijo Curvers.

“Luego Pavel Bittner se cayó en Dunkerque. Parecía muy grave en su tobillo. Ahora está progresando en la dirección correcta, pero esa es otra vez la pregunta: ¿estará bien a tiempo para el Tour?”.

Curvers admitió que el equipo podría tener que hacer planes alternativos para el Tour, ya que su principal nombre de la general y su velocista parecen dudosos para su selección.

“Aún no hemos llegado a esa conclusión. Pero por ahora, hay que empezar a pensar en diferentes escenarios. El Tour tiene otras quince etapas. Para esas quince etapas, también hay que hacer un plan y buscar objetivos. Eso no cambiará”, dijo.

“De todos modos, es difícil finalizar las selecciones, en el sentido de que para cada carrera lo ideal es que haya siete u ocho hombres que estén listos para correr, y que los siete u ocho estén en plena forma.

“Ya es muy difícil lograr eso en las carreras más importantes como el Giro y el Tour, o en los Monumentos esta primavera, y mucho menos en las carreras que están un poco por debajo de ese (nivel)”.