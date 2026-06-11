El equipo lucha contra lesiones y enfermedades durante la primavera y se enfrenta al dilema de selección del Tour de Francia, ya que es poco probable que los líderes Max Poole y Pavel Bittner estén en forma.

El equipo holandés Picnic-PostNL está atravesando una temporada difícil con solo una victoria a su nombre gracias a Casper van Uden en el Tour de Turquía y un preocupante puesto 29 en el ranking mundial de la UCI.

Durante los últimos tres años del ranking WorldTour, el equipo permaneció en la primera división del ciclismo mientras Cofidis abandonaba. Pero esta vez han tenido un mal comienzo, ubicándose por debajo de todos los demás equipos WorldTour, una gran cantidad de ProTeams de segunda división y apenas por delante del equipo continental tailandés Roojai Insurance-Winspace.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: