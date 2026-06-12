El equipo toma el relevo de Astana al utilizar señales visuales para identificar a los corredores en una contrarreloj por equipos

Los corredores de Bahrain Victorious estaban todos equipados casi idénticamente en la contrarreloj por equipos en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, pero hubo un destello de color que los distinguió.

Todos los ciclistas tenían una cinta de color diferente en la parte inferior de sus manillares de contrarreloj, con azul, blanco, rojo, naranja y amarillo entre los colores en exhibición.





La razón parece remontarse al año pasado, cuando vimos al equipo XDS-Astana en la contrarreloj por equipos París-Niza, todos con guantes y calcetines de diferentes colores.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Este fue un ajuste imaginativo del ingeniero de rendimiento del equipo, Alex Dowsett, diseñado para ayudar a los corredores a diferenciarse entre sí e identificarse cuando están concentrados en su esfuerzo de contrarreloj.

“Lo más difícil de las contrarreloj por equipos (es que) desde ese punto de vista todos lucen iguales”, explicó Dowsett en ese momento.

te puede gustar



“Hay que sentir constantemente que las cosas pueden salir mal”: Decathlon CMA CGM explica por qué Paul Seixas corre la contrarreloj por equipos en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes



Visma-Lease a Bike presenta diseños de camisetas del Tour de Francia inspirados en Gaudí antes de la Gran Départ en Barcelona



Prototipo Dura-Ace, componentes inéditos, válvulas dobles locas y transmisiones pirateadas: galería tecnológica masculina de Mega Paris-Roubaix

“Así que podría haber esa fracción de segundo en la que piensas: '¿Es Tejada o es Teunissen?' Lo primero que ves de cada ciclista son las manos, así que pensé: ¿y si pudiéramos hacer que los guantes de cada uno fueran de un color diferente? Entonces, en lugar de buscar la persona o el estilo de conducción de esa persona, o contar 'uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, estoy dentro', solo buscas un color”.

XDS-Astana siguió empleando ese truco en la Vuelta a España del año pasado, pero, curiosamente, decidieron abandonarlo en 2026, con todo el equipo usando guantes y calcetines estándar en París-Niza y nuevamente esta semana en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

Sin embargo, el testigo aparentemente ha sido tomado por Bahrain Victorious, cuyos ciclistas se alinearon con su propia cinta de manillar única el martes.

Las barras TT no tienen mucho espacio para la cinta de barra (solo unos pocos centímetros), pero el toque de color quizás sea suficiente para ayudar. Hay ocasiones en las que la cinta del manillar no es visible, pero en realidad solo es necesario alcanzar la parte inferior del manillar en las curvas o al reducir la velocidad, con los brazos de los ciclistas levantados en las barras de extensión TT para la mayor parte del esfuerzo.

La contrarreloj por equipos del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se está tratando en gran medida como un ensayo general para el Tour de Francia, que comienza con una contrarreloj por equipos en Barcelona el próximo mes.

Por lo tanto, es probable que esta variedad multicolor de cintas de manillar vuelva a exhibirse en el escenario más grande de todos.