El equipo toma el relevo de Astana al utilizar señales visuales para identificar a los corredores en una contrarreloj por equipos

Los corredores de Bahrain Victorious estaban todos equipados casi idénticamente en la contrarreloj por equipos en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, pero hubo un destello de color que los distinguió.

Todos los ciclistas tenían una cinta de color diferente en la parte inferior de sus manillares de contrarreloj, con azul, blanco, rojo, naranja y amarillo entre los colores en exhibición.


PERREUX, FRANCIA - 9 DE JUNIO: Una vista general de Pello Bilbao de España, Nikias Arndt de Alemania, Phil Bauhaus de Alemania, Santiago Buitrago de Colombia, Matevz Govekar de Eslovenia, Matej Mohoric de Eslovenia, Vlad Van Mechelen de Bélgica y el equipo de Bahrein - Victorioso compiten durante el 78.º Tour Auvernia-Ródano-Alpes 2026, etapa 3, una etapa de contrarreloj por equipos de 28,4 km. de Perreux a Perreux / #UCIWT / el 09 de junio de 2026 en Perreux, Francia. (Foto de Dario Belingheri/Getty Images)

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Los corredores del XDS Astana Team pedalean durante la tercera etapa de la carrera ciclista París-Niza, una contrarreloj por equipos de 28,4 km entre el circuito Nevers Magny-Cours y Nevers, el 11 de marzo de 2025. (Foto de Anne-Christine POUJOULAT / AFP)