Clasificación general en la primera Gran Vuelta de 2026

Una caída al final de la carrera hizo que la líder nocturna Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) abandonara la Vuelta España Femenina 2026 el lunes, mientras que Franziska Koch (Team FDJ United-SUEZ) se puso la camiseta roja de líder en la etapa 2 en San Cibrao das Viñas.

La etapa de 109,8 kilómetros que comenzó en Lobios no tuvo puertos categorizados, pero estuvo lejos de ser plana. Rüegg comenzó el día liderando la carrera, pero una caída a sólo 12 km del final la obligó a abandonar la carrera por completo.

Mientras que la victoria de etapa fue para Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal), Koch terminó en segundo lugar ese día y ascendió al primer puesto de la clasificación general.

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El talento alemán lidera ahora la clasificación general con seis segundos de ventaja sobre el subcampeón Bossuyt, que subió 35 puestos, y 10 segundos por delante del tercer clasificado de la general, Lotte Kopecky (SD Worx-Protime).

Évita Muzic (FDJ United-SUEZ) también estuvo en el reducido grupo que corrió hacia San Cibrao das Viñas, donde terminó tercera ese día y subió 21 puestos en la general, ahora 4ª en la general a 12 segundos de su compañera de equipo.

Muzic derribó a Loes Adegeest (Lidl-Trek) un lugar, y ahora se ubica en el quinto lugar de la general a 14 segundos, mientras que Maeva Squiban (UAE Team ADQ) permanece en el sexto lugar a 16 segundos.

El resto del top 10 también está 16 segundos atrás, con Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) subiendo al séptimo lugar en la general, Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) en octavo, Liane Lippert (Movistar) en noveno y Paula Blasi (UAE Team ADQ) subiendo al décimo.

Las favoritas que perdieron tiempo en la etapa 2 incluyen a Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike), que bajó al puesto 11 en la general, y Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM zondacryptoat), que bajó ocho puestos al puesto 13, ambas a 16 segundos.

La tercera etapa llevará al pelotón a una carrera de 121,2 km desde Padrón a A Coruña el martes.

Clasificación general de La Vuelta Femenina 2026

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Clasificaciones y maillots de La Vuelta Femenina 2026

Hay cuatro clasificaciones principales con camisetas distintas en La Vuelta Femenina.

Maillot rojo de líder – usado por el corredor que lidera la clasificación general

Maillot puntos verdes – usado por el corredor que ha ganado la mayor cantidad de puntos, que están disponibles en sprints intermedios y en la línea de meta

Jersey de escalador de lunares – usado por el ciclista que ha ganado la mayor cantidad de puntos disponibles en la cima de cada subida clasificada

Maillot combativo blanco – Usado diariamente por el corredor considerado más combativo el día anterior.

Tenga en cuenta que no existe una clasificación de corredores jóvenes en la Vuelta, como ocurre en otras Grandes Vueltas. Existe una clasificación de mejor equipo, que se indica con números de dorsal rojos.