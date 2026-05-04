Clasificación general en la primera Gran Vuelta de 2026
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Una caída al final de la carrera hizo que la líder nocturna Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) abandonara la Vuelta España Femenina 2026 el lunes, mientras que Franziska Koch (Team FDJ United-SUEZ) se puso la camiseta roja de líder en la etapa 2 en San Cibrao das Viñas.
La etapa de 109,8 kilómetros que comenzó en Lobios no tuvo puertos categorizados, pero estuvo lejos de ser plana. Rüegg comenzó el día liderando la carrera, pero una caída a sólo 12 km del final la obligó a abandonar la carrera por completo.
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Évita Muzic (FDJ United-SUEZ) también estuvo en el reducido grupo que corrió hacia San Cibrao das Viñas, donde terminó tercera ese día y subió 21 puestos en la general, ahora 4ª en la general a 12 segundos de su compañera de equipo.
Las favoritas que perdieron tiempo en la etapa 2 incluyen a Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike), que bajó al puesto 11 en la general, y Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM zondacryptoat), que bajó ocho puestos al puesto 13, ambas a 16 segundos.
La tercera etapa llevará al pelotón a una carrera de 121,2 km desde Padrón a A Coruña el martes.
Clasificación general de La Vuelta Femenina 2026
Qué leer a continuación
Clasificaciones y maillots de La Vuelta Femenina 2026
Hay cuatro clasificaciones principales con camisetas distintas en La Vuelta Femenina.
Maillot rojo de líder – usado por el corredor que lidera la clasificación general
Maillot puntos verdes – usado por el corredor que ha ganado la mayor cantidad de puntos, que están disponibles en sprints intermedios y en la línea de meta
Jersey de escalador de lunares – usado por el ciclista que ha ganado la mayor cantidad de puntos disponibles en la cima de cada subida clasificada
Maillot combativo blanco – Usado diariamente por el corredor considerado más combativo el día anterior.
Tenga en cuenta que no existe una clasificación de corredores jóvenes en la Vuelta, como ocurre en otras Grandes Vueltas. Existe una clasificación de mejor equipo, que se indica con números de dorsal rojos.