El danés continúa con el maillot amarillo después de que el UAE Team Emirates dominara en Barcelona

La clasificación general del Tour de Francia continuó ampliándose en la etapa 2 hasta Barcelona y otro final en la Costa de Montjuïc, donde Tadej Pogačar regaló la victoria de etapa a su compañero del UAE Team Emirates-XRG, Isaac del Toro.

La bonificación de tiempo por el segundo puesto fue suficiente para que Pogačar redujera su diferencia con el líder de la carrera, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a sólo seis segundos.

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