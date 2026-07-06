El danés continúa con el maillot amarillo después de que el UAE Team Emirates dominara en Barcelona

La clasificación general del Tour de Francia continuó ampliándose en la etapa 2 hasta Barcelona y otro final en la Costa de Montjuïc, donde Tadej Pogačar regaló la victoria de etapa a su compañero del UAE Team Emirates-XRG, Isaac del Toro.

La bonificación de tiempo por el segundo puesto fue suficiente para que Pogačar redujera su diferencia con el líder de la carrera, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a sólo seis segundos.

Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) logró superar a Vingegaard en la meta y conseguir la bonificación de cuatro segundos, subiendo al tercer lugar de la general con 15 segundos, mientras que la bonificación de diez segundos de Del Toro lo llevó al cuarto lugar de la general con 16 segundos.

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Filippo Ganna (Netcompany Ineos) no pudo sobrevivir al ritmo brutal impuesto por el UAE Team Emirates en el duro circuito final y cayó del top 10, mientras que Juan Ayuso (Lidl-Trek) quedó atrapado detrás de una pequeña brecha con Vingegaard y perdió tres segundos. Cayó del cuarto al quinto lugar en la clasificación general, con 19 segundos de retraso.

Davide Piganzoli cayó después de trabajar para Vingegaard, allanando el camino para que Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) subiera al sexto lugar, a 42 segundos. También estuvo detrás de esa diferencia de tres segundos con Ayuso.

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También en el mismo grupo estaba Romain Grégoire (Groupama-FDJ United), que ascendió cinco puestos hasta el séptimo lugar con 44 segundos mientras Tobias Foss (Netcompany Ineos) y Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) desaparecían del top 10.

En otro día malo para el finalista del podio del año pasado, Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) cedió 10 segundos y ahora es octavo en la general con 45 segundos.

Lenny Martinez (Bahrain Victorious) convierte a los dos franceses en el top 10, ubicándose en el noveno lugar mientras su compañero de equipo Antonio Tiberi tuvo problemas con el calor y perdió más de seis minutos. Martínez está a 53 segundos de Vingegaard.

Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) completa el top 10 a un minuto del liderato del Tour de Francia.