Anna van der Breggen sigue al frente del Gran Tour de Italia

La líder de la carrera, Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), defendió fácilmente su liderato en la sexta etapa llana del Giro de Italia femenino.

Elisa Balsamo (Lidl-Trek) sumó a su total de victorias de etapa, logrando una cuarta victoria al sprint en Brescello mientras Lorena Wiebes (SD Worx-Protime), descalificada después de la etapa 1, fue vista como espectadora a lo largo de la ruta.

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