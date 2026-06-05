Anna van der Breggen sigue al frente del Gran Tour de Italia

La líder de la carrera, Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), defendió fácilmente su liderato en la sexta etapa llana del Giro de Italia femenino.

Elisa Balsamo (Lidl-Trek) sumó a su total de victorias de etapa, logrando una cuarta victoria al sprint en Brescello mientras Lorena Wiebes (SD Worx-Protime), descalificada después de la etapa 1, fue vista como espectadora a lo largo de la ruta.

Demi Vollering (FDJ United-Suez) continúa en segunda posición de la general a 1:00, mientras que Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM) es tercera a 1:24.

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La canadiense Isabella Holmgren (Lidl-Trek) sigue impresionando con el cuarto puesto de la general a 2:01 de Van der Breggen.

Marlen Reusser (Movistar) tuvo un breve susto al quedar atrapada en un tramo con viento cruzado, pero logró reincorporarse para mantenerse quinta a 2:03.

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Sexta a 2:12 sigue siendo Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), mientras que Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek) es séptima a 2:33.

Femke de Vries (Visma-Lease a Bike) es octava con 2:38, Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) novena con 3:21 y Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) es décima con 3:26.

Balsamo tendrá mucho trabajo en la etapa 7, con un ascenso de categoría 3 a falta de 26,9 km en la etapa de 159 km entre Sorbolo Mezzani y Salice Terme.

Si puede aguantar, los últimos kilómetros serán un descenso gradual de 20 kilómetros, perfecto para un velocista.

Clasificación general del Giro de Italia femenino 2026

Clasificaciones y maillots Giro d'Italia Femenino 2026

Hay cuatro clasificaciones principales con camisetas distintas en el Giro de Italia Femenino.

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Maillot rosa de líder (maglia rosa) – usado por el corredor que lidera la clasificación general

Maillot de puntos rojos (maglia rossa) – usado por el corredor que ha ganado la mayor cantidad de puntos, que están disponibles en sprints intermedios y en la línea de meta

Maillot de escalador azul (maglia azzurra) – usado por el ciclista que ha ganado la mayor cantidad de puntos disponibles en la cima de cada subida clasificada

Maillot blanco de joven jinete (maglia bianca) – usado por el ciclista joven menor de 23 años mejor clasificado