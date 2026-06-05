El campeón defensor espera estar entre los cinco primeros en la general después de una primavera interrumpida por una enfermedad

Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) perdió más preciosos segundos ante sus rivales del Giro de Italia femenino Demi Vollering y Anna van der Breggen, pero encontró optimismo en su desempeño después de una primavera interrumpida por una enfermedad y después de perder 1:50 ante van der Breggen en la contrarreloj de Nevegal del martes.

La campeona defensora del Giro de Italia femenino cayó en la primera subida a Costa, al pie de los Dolomitas, pero se defendió.

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