El campeón defensor espera estar entre los cinco primeros en la general después de una primavera interrumpida por una enfermedad

Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) perdió más preciosos segundos ante sus rivales del Giro de Italia femenino Demi Vollering y Anna van der Breggen, pero encontró optimismo en su desempeño después de una primavera interrumpida por una enfermedad y después de perder 1:50 ante van der Breggen en la contrarreloj de Nevegal del martes.

La campeona defensora del Giro de Italia femenino cayó en la primera subida a Costa, al pie de los Dolomitas, pero se defendió.

Se distanció de nuevo en la segunda vez en la subida a Costa, pero nunca se dio por vencida y terminó a sólo 15 segundos del ganador de la etapa, Vollering, mientras los líderes redujeron la velocidad y se miraron entre sí antes del sprint de la etapa.

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Longo Borghini subió dos puestos hasta el sexto lugar en la clasificación general y ahora está a 2:12 de van der Breggen. Marlen Reusser perdió 53 segundos, por lo que Longo Borghini ve la posibilidad de subir al menos a cinco en las últimas etapas de montaña.

“En general fue un buen día, definitivamente mejor que ayer. Siento que día a día me siento mejor”, dijo Longo Borghini a Eurosport, viendo su vaso medio lleno.

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“Me estaba concentrando en mi carrera y mi ritmo y eso es todo.

“Se trata de confiar en el proceso y volver a la carrera. El Giro es largo. Me siento muy feliz de estar definitivamente de nuevo en la pelea, al menos por estar entre los cinco primeros”.

Longo Borghini ganó el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y fue cuarto en la Strade Bianche, pero sufrió una gripe estacional que se convirtió en una infección en el pecho.

Corrió de forma selectiva en marzo y abril, terminando octava en el Tour de Flandes, pero luego se vio obligada a tomarse un tiempo de descanso y reiniciarse. No corrió durante ocho semanas antes de que comenzara el Giro Femenino el sábado.

La campeona nacional italiana admitió que ha sufrido tanto física como mentalmente.

“Es bueno estar de vuelta en el pelotón. Ha sido un momento difícil, también para mi cabeza”, dijo Longo Borghini.

“Estoy mejorando día a día y eso me da confianza. Nunca hay que rendirse, siempre hay que luchar, luchar y un día serás recompensado”.