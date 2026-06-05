El técnico Mauro Gianetti sugiere que el Giro podría haber sido una “carrera muy diferente” sin la pérdida de João Almeida, Adam Yates y Jay Vine

El director del UAE Team Emirates-XRG, Mauro Gianetti, admitió que Tadej Pogačar y el personal de rendimiento del equipo estudiaron la actuación ganadora del Giro de Italia de Jonas Vingegaard mientras se preparaban para su choque en el Tour de Francia.

Mientras el danés corría en Italia, Pogačar viajó a Sierra Nevada en España para realizar tres semanas de entrenamiento en altitud. Pogačar correrá el Tour de Suiza de cinco días (del 17 al 21 de junio) antes de enfrentarse a Vingegaard en el Tour de Francia que comienza con una contrarreloj por equipos en Barcelona el sábado 4 de julio.

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