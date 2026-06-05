El técnico Mauro Gianetti sugiere que el Giro podría haber sido una “carrera muy diferente” sin la pérdida de João Almeida, Adam Yates y Jay Vine

El director del UAE Team Emirates-XRG, Mauro Gianetti, admitió que Tadej Pogačar y el personal de rendimiento del equipo estudiaron la actuación ganadora del Giro de Italia de Jonas Vingegaard mientras se preparaban para su choque en el Tour de Francia.

Mientras el danés corría en Italia, Pogačar viajó a Sierra Nevada en España para realizar tres semanas de entrenamiento en altitud. Pogačar correrá el Tour de Suiza de cinco días (del 17 al 21 de junio) antes de enfrentarse a Vingegaard en el Tour de Francia que comienza con una contrarreloj por equipos en Barcelona el sábado 4 de julio.

“Tadej vio el Giro y vio lo bueno que era Jonas”, dijo Gianetti. ciclismonoticias.

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“Lo hemos vigilado con seguridad, pero estamos más concentrados en lo que estamos haciendo. Tadej ha estado trabajando duro y está concentrado en su entrenamiento para el Tour. Sabemos que tenemos que estar listos para el Tour y listos para correr duro. Entonces el camino decidirá”.

Gianetti felicitó a Vingegaard en la zona del podio final tras el final de etapa en Roma.

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“Jonas siempre ha sido un gran corredor. Sabemos lo bueno que es y lo confirmó ganando el Giro. Es un gran momento en su carrera e hizo lo correcto al correr el Giro y merecía ganarlo”, dijo deportivamente Gianetti.

El UAE Team Emirates-XRG no pudo desafiar a Vingegaard y Visma-Lease a Bike debido a una serie de lesiones y accidentes al principio del Giro. João Almeida luchó contra un virus y se retiró del Giro una semana antes del inicio. Es probable que regrese para el Tour Auvergne-Rhône Alpes, pero puede que no esté lo suficientemente en forma para formar parte del equipo del UAE Tour.

“Tuvimos mucha mala suerte para el Giro”, dijo Gianetti.

“Perdimos a nuestro líder designado, João Almeida, incluso antes del inicio del Giro. Él quería apuntar al Giro. Luego también perdimos a Adam Yates en la caída de la etapa 2 cuando estaba en gran forma. Jay Vine también iba bien y también se cayó. Si esos tres corredores hubieran corrido para el Giro GC, habríamos hecho una carrera muy diferente. Pero eso es el ciclismo y así es el Giro”.

Los Emiratos Árabes Unidos se vieron obligados a encontrar nuevos objetivos y Jhonatan Narváez dio un paso adelante para ganar tres etapas, utilizando su agresividad natural y su rápido remate para ganar en Cosenza, Fermo y Chiavari. Desafió a Paul Magnier (Soudal-QuickStep) por la camiseta de los puntos, pero se vio obligado a abandonar el Giro durante la etapa 19 después de subirse a un autobús del equipo después de la meta del día anterior en Pieve di Soligo y sufrir una lesión en la cabeza.

“Después de perder a tres líderes, tuvimos que reinventar nuestro Giro. Los corredores tomaron cada etapa como una oportunidad para ganar y lo hicieron”, dijo Gianetti.

“Jhonatan ganó tres etapas con una carrera agresiva e Igor Arrieta también obtuvo una gran victoria de etapa. Estamos contentos de cómo luchamos como equipo después de perder a nuestros líderes”.