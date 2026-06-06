“Vamos a responsabilizar a la UCI y hemos contratado a un abogado”, afirma el director del equipo SD Worx

Lorena Wiebes fue vista a lo largo de la ruta de la etapa 6 del Giro de Italia femenino cuando su SD Worx-Protime supuestamente dijo que “va a responsabilizar a la UCI” por su descalificación en la etapa 1 después de que su bicicleta no cumpliera con los requisitos de peso mínimo.

Se dijo que Wiebes había regresado a casa, pero fue vista en una pared y saludó a sus compañeros de equipo y corredores mientras la etapa 6 pasaba por las orillas del lago de Garda en el camino a Brescello. Floortje Mackaij (Movistar) fue vista con Wiebes. Varios jinetes le devolvieron el saludo.

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