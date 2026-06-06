Lorena Wiebes fue vista a lo largo de la ruta de la etapa 6 del Giro de Italia femenino cuando su SD Worx-Protime supuestamente dijo que “va a responsabilizar a la UCI” por su descalificación en la etapa 1 después de que su bicicleta no cumpliera con los requisitos de peso mínimo.
Se dijo que Wiebes había regresado a casa, pero fue vista en una pared y saludó a sus compañeros de equipo y corredores mientras la etapa 6 pasaba por las orillas del lago de Garda en el camino a Brescello. Floortje Mackaij (Movistar) fue vista con Wiebes. Varios jinetes le devolvieron el saludo.
Wiebes ganó la etapa 1 y se vistió con la primera maglia rosa el sábado, pero la UCI cambió los resultados y descalificó a Wiebes tres horas después. Elisa Balsamo (Lidl-Trek) se alzó con la victoria de etapa y la maglia rosa.
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La UCI dictaminó que Wiebes había sido descalificado por una “infracción del artículo 2.12.007 – 2.2: uso de una bicicleta que no respeta las normas, en particular por incumplimiento de los requisitos de peso mínimo”.
Sin embargo, SD Worx-Protime continuó protestando contra la decisión.
“Según el jurado, la bicicleta pesaba 6,78 kilogramos y, por lo tanto, no cumplía con el peso mínimo exigido por la UCI de 6,8 kilogramos”, afirmó SD Worx-Protime en un comunicado inicial.
“El equipo tiene serias dudas sobre el pesaje de bicicletas en el Giro de Italia femenino. Por ejemplo, hubo una diferencia de peso de más de 50 gramos entre el primer y el segundo pesaje de la bicicleta de Wiebes después de terminar la etapa en Rávena”.
El director del equipo, Erwin Janssen, dijo Wielerflits que SD Worx lucharía contra la decisión de la UCI. “Vamos a responsabilizar a la UCI y hemos contratado a un abogado”, habría dicho Janssen. Wielerflits.
“Además de buscar algún tipo de reivindicación, esta descalificación también tiene un enorme impacto financiero. Es difícil decir qué tan grande es el daño en euros, pero hay que pensar en el dinero del premio de las múltiples etapas perdidas, los puntos UCI perdidos y los acuerdos en los contratos de patrocinadores. Actualmente estamos en el proceso de calcular todo eso”.
Janssen sugirió que el caso podría prolongarse y, en última instancia, ser juzgado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y la UCI se negó a hablar con el equipo SD Worx-Protime o a hablar públicamente sobre el caso.
“Es muy probable que llegue al TAS. La UCI simplemente no responde. Nadie contesta el teléfono. Sólo nuestro abogado pudo contactar con alguien de un nivel superior en la UCI”, dijo Janssen.
“La UCI es simplemente inflexible. Dicen: demasiado ligero es demasiado ligero. Hay poca comprensión y flexibilidad, aunque nunca tomamos riesgos con la bicicleta. La bicicleta de Lorena siempre pesó entre 6,83 y 6,85 kilos, por lo que en realidad se debe al viento. Esa bicicleta soplaba de izquierda a derecha. Por lo que oí a los expertos, el viento puede marcar una gran diferencia en una medición. Por eso, actualmente también estamos investigando eso”.
ciclismonoticias También se ha puesto en contacto con la UCI para solicitar comentarios, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
Hola Lorena! :wave:¡Lorena Wiebes y Floortje Mackaij apoyarán en el Giro de Italia femenino! :aplauso::pink_heart: pic.twitter.com/8GXDUZKnbp4 de junio de 2026