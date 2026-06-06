Valentina Cavallar dio un importante apoyo en la final tras estar en la escapada

Después de tomar el liderato general del Giro de Italia femenino con su victoria en la contrarreloj de montaña de la etapa 4, Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) tuvo que defender la maglia rosa en la etapa 5, una dura etapa de montaña a través de los Dolomitas.

Con la ayuda de sus cuatro compañeras de equipo, en particular Valentina Cavallar, la piloto de 36 años terminó en el grupo de cuatro cabezas, sin perder tiempo y cruzando la meta en segunda posición detrás de Demi Vollering (FDJ United-Suez).

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