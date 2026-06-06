Valentina Cavallar dio un importante apoyo en la final tras estar en la escapada

Después de tomar el liderato general del Giro de Italia femenino con su victoria en la contrarreloj de montaña de la etapa 4, Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) tuvo que defender la maglia rosa en la etapa 5, una dura etapa de montaña a través de los Dolomitas.

Con la ayuda de sus cuatro compañeras de equipo, en particular Valentina Cavallar, la piloto de 36 años terminó en el grupo de cuatro cabezas, sin perder tiempo y cruzando la meta en segunda posición detrás de Demi Vollering (FDJ United-Suez).

“Fue un buen día, pero también un día duro, en realidad. Las subidas al final fueron duras; ellos (Vollering y Niedermaier) hicieron un ritmo duro. Fue un día largo y de sufrimiento, así que estoy muy feliz de haber sobrevivido al frente y de que todavía llevo la maglia rosa”, expresó Van der Breggen su satisfacción en la conferencia de prensa del líder general.

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Una gran escapada formada por 22 corredores se formó al principio de la etapa de 146 km, y la mayoría de los equipos tenían uno o incluso varios corredores en el grupo de cabeza.

“Lo esperábamos, ellos también intentan tener corredores delante y tender puentes más adelante en la carrera. Teníamos a Valentina allí, pero también necesitábamos confiar un poco en los otros equipos en las subidas. Al final, todo volvió a encajar. Fue una muy buena lucha por la etapa y un merecido ganador hoy”.

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Después de ser uno de los corredores más fuertes en la escapada, Cavallar aún pudo brindar apoyo a Van der Breggen en la final después de que se alcanzara la fuga. El escalador austriaco de 25 años jugó un papel clave en la defensa de la maglia rosa, bloqueando los ataques en el valle entre las dos ascensiones de la Costa.

“Valentina lo está haciendo muy bien, el trabajo que hizo fue impresionante y también es bastante buena en la general. Tenerla delante fue de gran ayuda, sabiendo que si llegamos allí, Valentina seguirá ahí. Y si pasa algo, tendrás a alguien ahí para ayudarte. Las otras chicas lo hicieron bien al comienzo de la etapa, Gerri (Femke Gerritse) sobrevivió a la primera subida. Es un equipo pequeño, pero sé que lo dan al 100%”, dijo Van der Breggen.

Después de intentar mantener un ritmo constante en la subida, la maglia rosa presionó a sus competidoras en el descenso, empujando y creando pequeños huecos en las horquillas.

“No estaba planeado, pero era la segunda vez que hacíamos este descenso. Fue un descenso bastante técnico, y sabía que quería estar delante porque puedo ir un poco más rápido si puedo elegir mi propia línea. Y si tengo un hueco, podría llegar hasta la meta e intentar ganar una etapa. Si no, lo más seguro es ser primero de todos modos”, explicó Van der Breggen.