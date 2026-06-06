“Hubo muchas curvas, pero me gustan mucho los acabados técnicos”, dice el canadiense de Human Powered Health

Los últimos 1,5 km de la sexta etapa del Giro de Italia femenino hasta Brescello fueron un rodaje muy técnico, que incluyó siete curvas y curvas que favorecieron a las ciclistas con habilidades ciclistas perfeccionadas en la pista.

Elisa Balsamo (Lidl-Trek) ganó su cuarta etapa en el Giro de este año, con sus compañeras corredoras Maggie Coles-Lyster (Human Powered Health) segunda y Georgia Baker (Liv AlUla Jayco) tercera después de que una caída dividió el pelotón y las habilidades en bicicleta hicieron una selección natural.

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