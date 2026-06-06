“Hubo muchas curvas, pero me gustan mucho los acabados técnicos”, dice el canadiense de Human Powered Health

Los últimos 1,5 km de la sexta etapa del Giro de Italia femenino hasta Brescello fueron un rodaje muy técnico, que incluyó siete curvas y curvas que favorecieron a las ciclistas con habilidades ciclistas perfeccionadas en la pista.

Elisa Balsamo (Lidl-Trek) ganó su cuarta etapa en el Giro de este año, con sus compañeras corredoras Maggie Coles-Lyster (Human Powered Health) segunda y Georgia Baker (Liv AlUla Jayco) tercera después de que una caída dividió el pelotón y las habilidades en bicicleta hicieron una selección natural.

Lucinda Brand hizo una ventaja perfecta antes del caos para Balsamo, con Coles-Lyster capaz de seguir su rueda. El canadiense pateó temprano, y solo Balsamo pudo pasar aquí en la línea.

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“Sé que tengo las habilidades para llegar a un final como ese, así que me siento muy validado por el trabajo que el equipo hizo por mí”, dijo Coles-Lyster. Eurosport post-etapa.

“Hubo muchas curvas, pero me gustan mucho los acabados técnicos. Las curvas causaron caos detrás de nosotros y por eso teníamos una brecha. Mi objetivo era simplemente ganar el sprint hasta esa curva S final. Lo hice, así que misión cumplida. Di lo mejor que pude. Luego Elisa simplemente tuvo un sprint más fuerte hasta la línea”.

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Dio la casualidad de que una escapada tardía detuvo al equipo de velocistas y se llevó la etapa 7 del Giro de Italia femenino.

Lily Williams terminó segunda detrás de Balsamo en la etapa 3 hasta Buja, lo que le dio a Human Powered Health dos excelentes resultados en los sprints del Giro.

“Estamos teniendo un Giro increíble. También hemos trabajado muy bien juntos y el ambiente en el equipo ha sido increíble, nos estamos divirtiendo mucho en este Giro”, concluyó Coles-Lyster.

Georgia Baker celebró su tercer puesto con su madre, que había viajado a Italia desde Australia pero estaba demasiado asustada para ver el sprint.

“El equipo corrió duro durante la sección de viento cruzado, siempre estuvimos al frente todo el día, así que realmente quería recompensar su arduo trabajo y estar en el podio lo hace”, dijo Baker a Eurosport.

“Mi madre me estaba dando información de reconocimiento antes de la etapa, advirtiéndome sobre las carreteras abiertas y los baches a la derecha, así que debía quedarme a la izquierda.

“Es muy especial tener a mi madre y a mis abuelos aquí. Vivimos muy lejos de Australia y nunca los veo mucho.

“Para ellos viajar tan lejos para verme y tener el apoyo del equipo es especial para ellos subir al podio. Traté de hacerlos sentir orgullosos”.