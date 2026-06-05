Wiebes fue descalificada tras la etapa 1 del Giro de Italia femenino

El fundador de Specialized, Mike Sinyard, se ha pronunciado respecto a Lorena Wiebes Giro de Italia femenino descalificación.

La impactante descalificación del Giro femenino después de correr hacia la victoria en la Etapa 1 apareció en los titulares de las noticias durante las primeras etapas de la carrera y provocó un análisis más profundo de cómo sucedió.

En declaraciones a Substack de Leonard Zinn, Sinyard afirmó que un ciclista masculino prominente nunca habría sido descalificado en tales circunstancias.

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“La descalificación de Lorena es muy arbitraria”, dijo Sinyard.

“¿Te imaginas si fuera Mark Cavendish, Remco (Evenepoel), (Peter) Sagan o cualquiera de las otras estrellas masculinas?

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“No hay ninguna maldita manera de que hubieran sido expulsados ​​de la carrera completa”.

En veintiséis años de existencia de la norma de peso mínimo, esta es una de las pocas veces que la máquina de un ciclista ha quedado por debajo de ella después de una etapa y ha dado lugar a una sanción por parte de la UCI.

No ha habido ningún caso en el que la bicicleta de un ciclista masculino de alto perfil no haya pasado por un control de peso. Sin embargo, el reglamento de la UCI es claro en cuanto al castigo por infringir la norma. La sanción figura como “eliminación o descalificación”, así como una multa para el equipo del corredor.

La marca especializada comentó el asunto en una publicación en las redes sociales en la que expresó su apoyo a Wiebes.

“20 gramos no ganaron ese sprint. Lorena sí”, se lee en la publicación, refiriéndose al peso por el cual SD Worx-Protime afirma que la bicicleta no alcanzó el mínimo.

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“Estamos orgullosos de apoyar a Lorena Wiebes y SD Worx-Protime.⁠ La victoria que presenciamos no tiene medida.⁠ Apoyamos a Lorena⁠”.

¿Qué pasa después?

La descalificación de Wiebes se debió a una “infracción del artículo 2.12.007 – 2.2: uso de una bicicleta que no se ajusta a las normas, en particular al incumplimiento de los requisitos de peso mínimo”.

La bicicleta en cuestión era una Specialized S-Works Tarmac SL8, suministrada por la empresa de Sinyard como patrocinadora de su equipo SD-Worx Protime. Aunque la UCI se ha negado a hacer más comentarios al respecto y, por tanto, no ha anunciado la discrepancia encontrada, el equipo de Wiebes afirma que la bicicleta estaba sólo 20 gramos por debajo del límite de 6,8 kg.

Esto se produce en medio de informes de que la bicicleta se pesó más de 20 veces, pero el equipo afirma que esto se realizó en una tienda de campaña ventosa, lo que cree que añade incertidumbre a la precisión de la medición.

El equipo de Wiebes emitió un comunicado después de la etapa y amenazó con emprender acciones legales contra la UCI. ciclismonoticias se ha puesto en contacto con la UCI, que se negó a hacer comentarios, y con el equipo SD Worx-Protime de Wiebes para obtener más información.

El límite de peso mínimo de la UCI de 6,8 kg ha sido debatido durante mucho tiempo. Entró en vigor en el año 2000 y existen varios argumentos para reducirlo.