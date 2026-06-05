Wiebes fue descalificada tras la etapa 1 del Giro de Italia femenino

El fundador de Specialized, Mike Sinyard, se ha pronunciado respecto a Lorena Wiebes Giro de Italia femenino descalificación.

La impactante descalificación del Giro femenino después de correr hacia la victoria en la Etapa 1 apareció en los titulares de las noticias durante las primeras etapas de la carrera y provocó un análisis más profundo de cómo sucedió.

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