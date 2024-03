“Aún quedan muchas etapas en las que pueden pasar muchas cosas”, advierte el ganador del Tour de Francia

Juan Ayuso ganó la contrarreloj inaugural de la Tirreno-Adriático 2024, vistiendo las camisetas de líder azul, blanco y ciclamen mientras dominaba la primera etapa y la primera batalla entre los contendientes generales. Todos los demás sufrieron una pérdida de tiempo psicológicamente importante, lo que inmediatamente convirtió la carrera italiana en una carrera de handicap.

Ayuso ganó 22 segundos a Jonas Vingegaard y aún más a sus otros rivales en la general. En 2023, Primoz Roglic venció a João Almeida por sólo 18 segundos, con Tao Geoghegan Hart tercero a 23 segundos. Ayuso ya tiene un hipotético margen de victoria y una importante ventaja psicológica sobre todos los demás.

El líder del UAE Team Emirates puede disfrutar de la etapa 2 con la camiseta azul celeste de líder, y se espera que los velocistas controlen los 198 km al sur hasta Follonica. La etapa 3 hasta Gualdo Tadino termina con un ascenso gradual hasta la meta, pero también debería ser adecuada para algunos finalistas rápidos, mientras que la subida tardía de la etapa 4 en Giulianova tampoco debería ser un problema.

Las montañas de la ruta Tirreno-Adriático 2024 comienzan en la etapa 5 hasta Valle Castellana pero sólo tiene 144 km de longitud. La sexta etapa de 180 kilómetros del sábado entre Sassoferrato y Monte Petrano será la jornada decisiva para Ayuso y Vingegaard. La carretera de montaña de prueba hasta la meta tiene una longitud de 101 km y una subida del 8 por ciento.

Filippo Ganna está a sólo un segundo del español, pero no es una amenaza general, como tampoco lo son Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) y Jonathan Milan (Lidl-Trek), que terminaron segundo y tercero en la contrarreloj de 10 km de ida y vuelta frente al mar.

Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) es séptimo en la general a 17 segundos y quizás sea una amenaza, pero Vingegaard está más distante a 22 segundos después de terminar noveno ese día.

El ganador del Tour de Francia optó por empezar su contrarreloj muy temprano y fue el tercer corredor en bajar por la rampa de salida, con la esperanza de encontrar un momento sin brisa y evitar posibles chaparrones. Casi funcionó, pero las carreteras todavía estaban un poco húmedas por la lluvia nocturna y pronto cayeron algunas gotas.

Vingegaard no tuvo una mala carrera y parecía cómodo con su nuevo casco aerodinámico Giro. Simplemente no tomó demasiados riesgos en una pista potente que no le convenía, especialmente en el complejo punto de giro y la chicane cerca de la meta.

Vingegaard ya estaba de vuelta en su hotel antes de que Ayuso partiera. Tranquilo como siempre, no le molestó la pérdida de tiempo de 22 segundos.

“Estoy bastante satisfecho con la contrarreloj que hice”, dijo Vingegaard.

“Las sensaciones ya eran buenas. Todavía quedan muchas etapas por delante en las que pueden pasar muchas cosas. Tengo muchas ganas de que llegue”.

El director deportivo Grischa Niermann también intentó ver el lado positivo de que Vingegaard terminara noveno en la etapa y por delante de todos sus rivales en la general, Ayuso.

“En retrospectiva, estar entre los diez primeros es un buen resultado”, afirmó Niermann. “Habíamos calculado previamente una diferencia menor con Juan Ayuso, pero Jonás resultó ser el segundo piloto más rápido en la clasificación. Todavía está en una buena posición de cara a lo que nos espera en los próximos días”.

Jai Hindley (bora-Hansgrohe) salió tarde y aprovechó la pista seca para terminar a 24 segundos de Ayuso. Eso también le mantiene en la batalla de la general, con Lennard Kamna a 26 segundos y Dani Marinez a 27 segundos, a pesar de una caída y una dura carrera en la Strade Bianche del sábado.

“Fue un buen día para todo el equipo con todos nuestros muchachos de la general allí. Estoy contento con mi carrera, especialmente después de haber trabajado mucho en la bicicleta de contrarreloj”, dijo Hindley.

Ben O’Connor (Decathlon AG2R) y Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) quedaron atrapados en la única lluvia del día justo después de la hora del almuerzo y tuvieron que sacrificar la velocidad por la seguridad.

El australiano occidental hizo bien en perder sólo 30 segundos, pero Carapaz seguramente perdió cualquier posibilidad de victoria general el día 1, perdiendo 1:06.

A Tom Pidcock le fue mejor, pero también logró 33 segundos significativos en 10 km, terminando en el puesto 33. Su compañero de equipo en Ineos Grenadiers, Magnus Sheffield, sufrió un viaje doloroso, resbalándose en una sección temprana de la chicane y sufriendo una erupción en el lado izquierdo.

Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek) también comprometió sus ambiciones generales de seguridad en las carreteras húmedas y en cuatro chicanes complejas. Perdió 35 segundos. Enrico Mas (Movistar) perdió 38 segundos, su semana en Italia ya es una batalla cuesta arriba antes de la primera subida de la carrera.