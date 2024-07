«No quiero hacer mi bicicleta aún más pesada con un ciclocomputador de 200 gramos», afirma un escalador francés

Guillaume Martin ha arremetido contra el patrocinador ciclista Look después de un Tour de Francia decepcionante para él y su equipo Cofidis.

En declaraciones al periódico francés, El mundoEl ciclista de 31 años criticó el peso de la bicicleta, que según él es el motivo por el que decidió no llevar un medidor de potencia. Cofidis ha desmentido posteriormente sus afirmaciones en un comunicado.

El ciclista francés, que se unió a Cofidis en 2020 después de cuatro años con Wanty-Gobert, terminó 13º en el Tour de 2024, unos 43 minutos por detrás del ganador de la carrera, Tadej Pogaćar.

Tras la carrera, culpó a su equipo y a su bicicleta, la Look 795 Blade RS. Cuando le preguntaron por el análisis de sus datos de potencia, respondió: “Eso es imposible porque no tengo un medidor de potencia. Nuestras bicicletas pesan 7,7 kilogramos, un kilogramo más que el límite permitido. No quiero hacer que mi bicicleta pese aún más con un ciclocomputador de 200 gramos.

“Durante todo el año cuidamos nuestro peso a través de la alimentación, así que 200 gramos pueden parecer poco. Pero si calculamos con una bicicleta que pesaba un kilo de más, no habría llegado a la cima de Bonette (en la etapa 19) a 45 segundos del grupo de Pogacar. Me habría quedado con ellos y habría tenido tiempo de comer mejor. En general, habría estado más tranquilo”.

El mundoEl artículo parece haber sido editado desde su publicación original para eliminar algunos de estos comentarios, aunque los comentarios se repitieron en otros medios de comunicación poco después.

El límite permitido al que se refiere es el peso mínimo de 6,8 kg establecido por la UCI para todas las bicicletas en las disciplinas de carreras en ruta. Con 7,7 kg, la bicicleta de Martin pesaría 900 gramos más de lo que permite la normativa.

Curiosamente, todo el equipo Cofidis montó bicicletas blancas con el tema de Mondrian durante la primera semana, pero volvió a utilizar bicicletas negras después del primer día de descanso. Las bicicletas negras habrían tenido un acabado de carbono en bruto y, por lo tanto, serían ligeramente más ligeras que las bicicletas pintadas de blanco.

La decisión de prescindir de un medidor de potencia no le fue impuesta, en la medida en que… Noticias de ciclismo Entiende. Mientras que Martin optó por utilizar un juego de platos y bielas Shimano Dura-Ace R9200 estándar, muchos de sus compañeros de equipo utilizaron el medidor de potencia SRM Origin Road PM9, completo con bielas de fibra de carbono de la marca Look y platos Shimano Dura-Ace. La diferencia de peso exacta entre las dos soluciones es desconocida, pero SRM afirma un peso de entre 542 g y 608 g, dependiendo del material del eje, para la PM9 en brazos de carbono de 165 mm sin platos. Un juego de bielas Dura-Ace comparable (también sin platos) pesa 538 g según este blog.

En los días transcurridos desde los comentarios de Martin, Cofidis ha refutado sus críticas y ha apoyado a su patrocinador Look, así como a la marca de ruedas interna de Look, Corima, en una publicación en su sitio web titulada “El equipo de Cofidis afirma su total confianza en Look y Corima”.

“Las bicicletas que utilizan todos los pilotos han sido diseñadas en colaboración con nuestro departamento de rendimiento y las oficinas de diseño e investigación de nuestros socios”, comienza el comunicado del equipo. “Algunos de nuestros pilotos han participado activamente en este diseño aportando su experiencia y compartiendo sus sensaciones para ofrecer al equipo un equipamiento de alta tecnología.

“El peso de las bicicletas es un tema importante, pero no es el único factor de rendimiento. La bicicleta que utiliza Guillaume Martin es objeto de una selección de equipamiento específica para no superar los 7,4 kg, una medida ligeramente inferior a la media de las bicicletas de los mejores corredores del pelotón”.

Al inicio del Tour, Noticias de ciclismo Pasamos tiempo con varios equipos probando sus bicicletas y, al hacerlo, pesamos aquellas que se nos permitió pesar.

La bicicleta de Tadej Pogačar pesaba 7,2 kg

Entre los favoritos de la clasificación general, la Cervélo R5 de Jonas Vingegaard fue la más ligera, con un peso de 6,7 kg (y tendría que añadirle peso para competir legalmente). La Specialized Tarmac SL8 de Primož Roglič estaba justo en el límite de 6,8 kg y, aunque no pesamos la bicicleta de Remco Evenepoel, podríamos predecir que sería similar dado que ambas están patrocinadas por la misma marca. El ganador de la carrera, Tadej Pogaćar, iba a bordo de una Colnago V4RS que pesaba 7,2 kg, 400 gramos más que el límite, a pesar de una multitud de trucos para ahorrar peso.

Las bicicletas Look de Cofidis estaban entre las pocas que no pesamos, pero en otros equipos, el número en nuestra báscula era comúnmente mucho más cercano a los 7,7 kg que menciona Martin. La bicicleta del velocista Mark Cavendish pesó 7,62 kg, por ejemplo. La Canyon Aeroad del campeón del mundo Mathieu van der Poel pesó 7,67 kg, y Nielson Powless de EF Education EasyPost montó una Cannondale SuperSix Evo que inclinó la balanza a 7,82 kg. Entre las más pesadas estaba la bicicleta de Jonas Abrhamsen de Uno-X, que pasó varios días con el maillot de lunares. Montó a bordo de la nueva Dare Velocity Ace, una bicicleta aerodinámica que inclinó la balanza a 7,9 kg.

Estas estadísticas ciertamente ponen a Guillaume Martin con 7,7 kg en el extremo más pesado del espectro, especialmente cuando se lo compara con aquellos en la cima de la clasificación general de la carrera, pero no era el único ciclista en una bicicleta en el rango de los siete kilos.

Benjamin Thomas ganó la etapa 5 del Giro de Italia 2024 a bordo de la bicicleta Look

También hemos conseguido varias victorias en el Tour de Francia 2023, la Vuelta 2023 y el Giro 2024 con esta misma bicicleta. Comunicado de Cofidis

“Nuestros corredores se benefician, con los cuadros LOOK 795 Blade RS, de un equipamiento de última generación desarrollado por los ingenieros de nuestros socios, que ofrece una relación rigidez/aerodinámica/peso aprobada por nuestros corredores desde hace más de un año”, continúa el comunicado del equipo. “Estamos convencidos de que estas prestaciones nos han permitido y nos permitirán competir con nuestros competidores.

“Con esta misma bicicleta también hemos conseguido varias victorias en el Tour de Francia 2023, la Vuelta 2023 y el Giro 2024 y acabamos de terminar una vez más con el corredor francés mejor clasificado en la clasificación general de esta edición 2024 del Tour de Francia. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos nuestros socios y, especialmente, a las marcas LOOK Cycle y CORIMA su confianza y la implicación de sus equipos que trabajan junto a nosotros para desarrollar el mejor equipamiento para nuestros corredores”.

Las quejas de los ciclistas sobre sus bicicletas son una rareza, dado el modelo de patrocinio en el que se basa este deporte. Sin embargo, de vez en cuando salen a la superficie, y este ejemplo es la segunda vez que lo vemos este año. Su compatriota Florian Senechal provocó una respuesta similar de su equipo Arkea B&B Hotels cuando se quejó de sus bicicletas Bianchi en la línea de meta de la París-Roubaix. En el Giro de Italia de 2022, Wilco Kelderman culpó a sus frenos de disco por sobrecalentarse y romper sus radios, una afirmación que su entonces patrocinador Specialized desestimó rápidamente.

Look también sufrió un dolor de cabeza antes del Tour de Francia en 2018, cuando el equipo Arkea B&B Hotels (entonces Fortuneo-Samsic) finalizó su asociación con efecto inmediato y posteriormente cambió a la marca española BH.

Tampoco es la primera vez que Martin se pronuncia sobre temas delicados. En 2022, cuestionó si el Tour de Francia debería cambiar las fechas debido a los crecientes efectos del calentamiento global, algo con lo que los equipos volvieron a luchar en la Grand Départ de este año en Florencia. También ha pedido la prohibición de las cetonas y en múltiples ocasiones abordó el polémico tema del dopaje, diciendo en 2020 que “no pondría la mano en el fuego para decir que todo el pelotón está limpio”.

Se rumorea fuertemente que Martin, cuyo mejor resultado en el Tour sigue siendo su octavo puesto en 2021, dejará Cofidis a fines de 2024. Su destino es el equipo francés Groupama FDJ, donde parece dispuesto a reemplazar a la estrella francesa en ascenso Lenny Martínez, quien está vinculado con un traslado al Bahrain Victorious.