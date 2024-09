“Estoy en buena forma física”, afirma el ex campeón júnior de ruta de EE. UU. antes de su primera carrera de grava

Colby Simmons está llegando al final de su tercera temporada con el equipo Visma-Lease a Bike Development, todavía en busca de una esquiva primera victoria como ciclista sub-23. El nativo de Durango, Colorado, ha estado en el círculo de ganadores anteriormente, ganando la camiseta de las barras y las estrellas como campeón de ruta junior masculino en 2021 y ganando una etapa ese mismo año en el Grand Prix Rüebliland en Suiza.

Ese primer puesto difícil de alcanzar podría encontrarse de una forma no tradicional, como en el Campeonato Nacional de Gravel de Estados Unidos. Simmons competirá el domingo en la categoría de élite masculina en Gering, Nebraska, donde se enfrentará al campeón defensor Keegan Swenson y a otros 47 corredores todoterreno experimentados.

“Espero hacerlo bien, pero obviamente es un poco diferente a las carreras en ruta. Es emocionante hacer algo un poco diferente, sin duda”, dijo Simmons. Noticias de ciclismo esta semana.

“No, nunca he participado en una carrera de grava. Tengo una bicicleta de grava que utilizo bastante, una Cervelo, pero nunca he participado en una carrera. Tengo muchas ganas de ver cómo va”.

Entonces, cuando la mayor parte de su temporada de ruta de 2024 terminó con una pausa de varias semanas antes del Campeonato Mundial de Ruta UCI en Zúrich, del 21 al 29 de septiembre, decidió viajar de regreso a Colorado para un campamento de altitud de bricolaje y combinarlo con una carrera, que resulta ser de grava.

“La verdadera razón por la que volví a casa fue simplemente por la altitud, porque luego competiré en el Campeonato Mundial de Ruta Sub-23 en Zúrich a finales de este mes. Así que básicamente hice un campamento de altitud aquí y funcionó bien poder hacer una carrera dura antes de eso”, compartió Simmons con Noticias de ciclismo. “Así que esa fue la decisión de participar en el Campeonato Nacional de Gravel. No está muy lejos de aquí. Será bueno tener una carrera larga y dura para las piernas antes del Mundial.

“Básicamente, no pude competir durante un buen tiempo. Le pregunté al equipo si podía volver a casa, a Durango, y básicamente hacer un campamento de altura en casa. Eso fue una parte importante de lo que me permitieron volver (a Colorado), porque no competí mucho (en septiembre)”.

Con tan solo 20 años, Simmons está en su tercera temporada con el equipo Visma-Lease a Bike Development, mientras que su hermano mayor, Quinn Simmons, corre para Lidl-Trek. El joven Simmons ha competido 40 días con su equipo Continental en Europa esta temporada, terminando segundo en la general en el Tour de Alsacia en julio. Regresó a los EE. UU. en mayo para competir en los US Pro Road Nationals, ganando el bronce en la carrera de ruta masculina sub-23 y también quedando entre los 10 primeros en la contrarreloj sub-23 y la carrera de ruta élite.

“No diría que he tenido un año sobresaliente, ha estado bien, nada demasiado especial. Me fue bastante bien en los Campeonatos Nacionales de Estados Unidos. No gané, pero demostré mi nivel físico compitiendo agresivamente”, dijo Simmons, añadiendo que estaba orgulloso de su actuación en el Tour de Alsacia.

El recorrido de 131,5 km para los nacionales de grava de EE. UU. será el mismo que el de la edición inaugural del año pasado, con un 90 % de la superficie compuesta por una combinación de caminos de tierra y grava y cerca de 5600 pies de desnivel. La salida y la llegada se encuentran en Gering, una pequeña ciudad en la parte más occidental de Nebraska, al otro lado de la frontera con Colorado.

Cuando le preguntaron si conocía el circuito y si había pensado mucho en la elección del equipamiento, admitió: “No tengo ni idea”. Dijo que había visto algunos vídeos de YouTube del evento del año pasado para ayudar a tomar decisiones sobre los neumáticos, en particular, y no dudó en pedir consejo, buscando la opinión del campeón estadounidense de 2023, Keegan.

“También le pedí consejo personal a Keegan (Swenson) sobre lo que recomendaría para correr. Me dio una idea de lo que sería bueno, porque creo que el recorrido, al menos el año pasado, era un poco arenoso, pero aún así bastante rápido, por lo que se puede correr con un poco de asfalto liso. Correré por el recorrido el día anterior y luego decidiré qué neumáticos y qué ruedas usaré”, dijo sobre ser autosuficiente en su primera carrera de grava.

“Allí no tienes un coche de equipo, así que eso marca una gran diferencia. Depende más de ti, pero soy más que capaz de arreglar un pinchazo si es necesario. Quiero decir, mi estado físico es definitivamente bueno. Sí, para estar ahí corriendo en cabeza, si no tengo ningún problema, puedo hacerlo bastante bien”.

El principal objetivo de Simmons en septiembre sigue siendo el Campeonato Mundial de Ruta UCI, y espera ayudar a cubrir una de las cinco plazas asignadas al Equipo de EE. UU. para la carrera en ruta masculina sub-23. Será su tercer viaje como miembro del equipo sub-23; el año pasado terminó junto a Luke Lamperti en el puesto 16.

“Creo que el recorrido de Zúrich me viene bastante bien. Y, por supuesto, estando aquí en altura y habiendo hecho una buena carrera con las piernas antes, puedo estar bien allí”, confirmó Simmons.